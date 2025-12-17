Журова не довольна политизацией детского спорта со стороны Украины

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что высказывания главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта свидетельствуют о попытках политизировать детей и использовать спорт в политических целях.