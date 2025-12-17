Рейтинг@Mail.ru
Журова не довольна политизацией детского спорта со стороны Украины
18:09 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/yuniory-2062737984.html
Журова не довольна политизацией детского спорта со стороны Украины
2025-12-17T18:09:00+03:00
2025-12-17T18:09:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_e66829b10b9e7a1b1a57c668a7c2e143.jpg
Светлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что высказывания главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта свидетельствуют о попытках политизировать детей и использовать спорт в политических целях.
Ранее Гутцайт в свете снятия Международным олимпийским комитетом (МОК) ограничений с российских юниоров напомнил о действующих в отношении украинских спортсменов правилах взаимодействия с россиянами, в числе которых запрет на рукопожатия и совместные фото. Глава НОК Украины также отметил, что "мир меняется и МОК видит, какие изменения происходят".
Татьяна Навка и Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Навка ожидает возвращения Валиевой на международные турниры
12 декабря, 22:12
"Дети - они есть дети, и не нужно их политизировать! Так делая, страна (Украина) в очередной раз расписывается в том, что они хотят политизировать детей. Хотя в любой стране по конституции дети голосуют с определенного возраста, например, или принимают решения. То есть они должны созреть морально и делать свой выбор. Становишься взрослым - выбираешь сам, пожалуйста. А тут они говорят, что детей хотят политизировать, попытаться иностранных детей политизировать. Конечно, это у них не выйдет", - сказала Журова.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских ОИ
16 декабря, 15:39
 
