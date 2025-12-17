Рейтинг@Mail.ru
Японию в ноябре посетили более 27 тысяч россиян - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:31 17.12.2025 (обновлено: 14:22 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/yaponiya-2062616531.html
Японию в ноябре посетили более 27 тысяч россиян
Японию в ноябре посетили более 27 тысяч россиян - РИА Новости, 17.12.2025
Японию в ноябре посетили более 27 тысяч россиян
Число россиян, посетивших Японию в ноябре, составило рекордные 27,4 тысячи, что на 97,8% больше чем за этот же месяц годом ранее, свидетельствуют статистические РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:31:00+03:00
2025-12-17T14:22:00+03:00
япония
россия
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
https://ria.ru/20250617/mid-2023247295.html
https://ria.ru/20250617/shri-lanka-2023258405.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия
Япония, Россия, Туризм
Японию в ноябре посетили более 27 тысяч россиян

Японию в ноябре посетили рекордные 27,4 тысячи россиян

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 17 дек - РИА Новости. Число россиян, посетивших Японию в ноябре, составило рекордные 27,4 тысячи, что на 97,8% больше чем за этот же месяц годом ранее, свидетельствуют статистические данные Японской национальной организации по туризму.
"Несмотря на продолжающееся влияние санкций, введенных различными странами, число туристов (из России - ред.) в Японии достигло рекордного уровня для ноября благодаря таким факторам, как школьные каникулы, начавшиеся в конце октября, возросший спрос на круизы и диверсификация стыковочных рейсов", - отмечается в пресс-релизе организации.
Девятиарочный мост в Элле, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Шри-Ланку в 2025 году посетили 111 тысяч россиян
17 июня, 05:53
По ее данным, с января по ноябрь число россиян, посетивших Японию, составило 186,7 тысячи, что на 99,9% больше чем за аналогичный период годом ранее.
По обоим показателям Россия является единственной страной, где рост показателя в годовом выражении приближается к 100%.
Всего в ноябре Японию посетили 3,52 миллиона иностранцев.
Пляж Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Россияне тратят на Шри-Ланке больше денег, чем другие туристы
17 июня, 08:42
 
ТуризмЯпонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала