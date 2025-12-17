Японию в ноябре посетили более 27 тысяч россиян

ТОКИО, 17 дек - РИА Новости. Число россиян, посетивших Японию в ноябре, составило рекордные 27,4 тысячи, что на 97,8% больше чем за этот же месяц годом ранее, свидетельствуют статистические данные Японской национальной организации по туризму.

"Несмотря на продолжающееся влияние санкций, введенных различными странами, число туристов (из России - ред.) в Японии достигло рекордного уровня для ноября благодаря таким факторам, как школьные каникулы, начавшиеся в конце октября, возросший спрос на круизы и диверсификация стыковочных рейсов", - отмечается в пресс-релизе организации.

По ее данным, с января по ноябрь число россиян, посетивших Японию, составило 186,7 тысячи, что на 99,9% больше чем за аналогичный период годом ранее.

По обоим показателям Россия является единственной страной, где рост показателя в годовом выражении приближается к 100%.