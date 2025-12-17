"Яндекс" представил цифровую выставку ко Дню курьера

На виртуальной выставке представлены более 200 работ курьеров из разных регионов России. Участники проекта — художники, графики и фотографы, которые создают картины, графические работы и фотографии в свободное от работы времени. Онлайн‑выставка уже доступна – зрители могут познакомиться с авторскими работами и узнать истории вдохновения их создателей.