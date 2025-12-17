https://ria.ru/20251217/vystavka-2062476277.html
"Яндекс" представил цифровую выставку ко Дню курьера
"Яндекс" представил цифровую выставку ко Дню курьера - РИА Новости, 17.12.2025
"Яндекс" представил цифровую выставку ко Дню курьера
"Яндекс" представил онлайн‑выставку "С искусством по пути" ко Дню курьера — профессиональному празднику работников курьерской службы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:00:00+03:00
2025-12-17T12:00:00+03:00
2025-12-17T12:00:00+03:00
технологии
россия
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062550729_0:82:1712:1045_1920x0_80_0_0_0c3d4507da05151f5981f7877af54082.jpg
https://ria.ru/20251215/issledovanie-2062060121.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062550729_106:0:1607:1126_1920x0_80_0_0_106283022092b4b5dc7ccbc7461060aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, яндекс
Технологии, Россия, Яндекс
"Яндекс" представил цифровую выставку ко Дню курьера
"Яндекс" открыл цифровую выставку "С искусством по пути"
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. "Яндекс" представил онлайн‑выставку "С искусством по пути" ко Дню курьера — профессиональному празднику работников курьерской службы, сообщает пресс-служба компании.
На виртуальной выставке представлены более 200 работ курьеров из разных регионов России. Участники проекта — художники, графики и фотографы, которые создают картины, графические работы и фотографии в свободное от работы времени. Онлайн‑выставка уже доступна – зрители могут познакомиться с авторскими работами и узнать истории вдохновения их создателей.
"Проект решает несколько задач: выражает благодарность курьерам за ежедневный труд, раскрывает человеческий аспект сервиса (показывает, что за каждым заказом стоит личность с увлечениями и творческим потенциалом), дает сотрудникам возможность презентовать свои художественные работы широкой аудитории, а также способствует формированию позитивного образа профессии через демонстрацию разносторонних талантов ее представителей", – отмечается в сообщении компании.
Неофициальный праздник День курьера отмечается в России ежегодно 17 декабря.