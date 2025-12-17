Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс" представил цифровую выставку ко Дню курьера
17.12.2025
"Яндекс" представил цифровую выставку ко Дню курьера
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. "Яндекс" представил онлайн‑выставку "С искусством по пути" ко Дню курьера — профессиональному празднику работников курьерской службы, сообщает пресс-служба компании.
На виртуальной выставке представлены более 200 работ курьеров из разных регионов России. Участники проекта — художники, графики и фотографы, которые создают картины, графические работы и фотографии в свободное от работы времени. Онлайн‑выставка уже доступна – зрители могут познакомиться с авторскими работами и узнать истории вдохновения их создателей.
"Проект решает несколько задач: выражает благодарность курьерам за ежедневный труд, раскрывает человеческий аспект сервиса (показывает, что за каждым заказом стоит личность с увлечениями и творческим потенциалом), дает сотрудникам возможность презентовать свои художественные работы широкой аудитории, а также способствует формированию позитивного образа профессии через демонстрацию разносторонних талантов ее представителей", – отмечается в сообщении компании.
Неофициальный праздник День курьера отмечается в России ежегодно 17 декабря.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В топ-3 исследования любимых брендов россиян вошли Samsung, "Яндекс" и Сбер
15 декабря, 10:48
 
