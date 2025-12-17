Рейтинг@Mail.ru
Данные радиоперехвата: боевики ВСУ в Харьковской области голодают - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 17.12.2025
Данные радиоперехвата: боевики ВСУ в Харьковской области голодают
Данные радиоперехвата: боевики ВСУ в Харьковской области голодают
в мире, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Данные радиоперехвата: боевики ВСУ в Харьковской области голодают

Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Боевики 116-й бригады ВСУ готовы бежать с позиций в Подолах в Харьковской области из-за нехватки теплых вещей и горячего питания, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.
Аудиозапись предоставили российские силовые структуры. На ней слышно, как старший по званию украинский военнослужащий запрашивает отчет о том, получили ли на позициях теплые вещи находящиеся там боевики ВСУ.
Далее подчиненный сообщает, что они замерзают и ничего не получали, так как, возможно, тяжелый коптер с "посылкой" был сбит. После этого он просит соседние подразделения поделиться с ними горячей провизией и теплой одеждой, в противном случае обещает бросить позиции.
"Украинские боевики, находящиеся на купянском направлении, постоянно жалуются на отсутствие припасов и материального обеспечения на передовых позициях. Минусовая температура лишь усугубляет положение украинских боевиков и вынуждает их ставить командованию "ультиматумы", - рассказали в силовых структурах.
Ранее в декабре на совещании по ситуации в зоне СВО начальник Генштаба МО РФ Валерий Герасимов заявил, что Группировка войск "Запад" после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол.
