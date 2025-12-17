Данные радиоперехвата: боевики ВСУ в Харьковской области голодают

ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Боевики 116-й бригады ВСУ готовы бежать с позиций в Подолах в Харьковской области из-за нехватки теплых вещей и горячего питания, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.

Аудиозапись предоставили российские силовые структуры. На ней слышно, как старший по званию украинский военнослужащий запрашивает отчет о том, получили ли на позициях теплые вещи находящиеся там боевики ВСУ

Далее подчиненный сообщает, что они замерзают и ничего не получали, так как, возможно, тяжелый коптер с "посылкой" был сбит. После этого он просит соседние подразделения поделиться с ними горячей провизией и теплой одеждой, в противном случае обещает бросить позиции.

"Украинские боевики, находящиеся на купянском направлении, постоянно жалуются на отсутствие припасов и материального обеспечения на передовых позициях. Минусовая температура лишь усугубляет положение украинских боевиков и вынуждает их ставить командованию "ультиматумы", - рассказали в силовых структурах.