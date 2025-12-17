https://ria.ru/20251217/vsu-2062775980.html
Данные радиоперехвата: боевики ВСУ в Харьковской области голодают
Данные радиоперехвата: боевики ВСУ в Харьковской области голодают - РИА Новости, 17.12.2025
Данные радиоперехвата: боевики ВСУ в Харьковской области голодают
Боевики 116-й бригады ВСУ готовы бежать с позиций в Подолах в Харьковской области из-за нехватки теплых вещей и горячего питания, следует из радиоперехвата,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T22:47:00+03:00
2025-12-17T22:47:00+03:00
2025-12-17T22:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
https://ria.ru/20251217/moderatory-2062772063.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Данные радиоперехвата: боевики ВСУ в Харьковской области голодают
РИА Новости: боевики ВСУ готовы бежать с позиций в Подолах из-за голода
ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Боевики 116-й бригады ВСУ готовы бежать с позиций в Подолах в Харьковской области из-за нехватки теплых вещей и горячего питания, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.
Аудиозапись предоставили российские силовые структуры. На ней слышно, как старший по званию украинский военнослужащий запрашивает отчет о том, получили ли на позициях теплые вещи находящиеся там боевики ВСУ
.
Далее подчиненный сообщает, что они замерзают и ничего не получали, так как, возможно, тяжелый коптер с "посылкой" был сбит. После этого он просит соседние подразделения поделиться с ними горячей провизией и теплой одеждой, в противном случае обещает бросить позиции.
"Украинские боевики, находящиеся на купянском направлении, постоянно жалуются на отсутствие припасов и материального обеспечения на передовых позициях. Минусовая температура лишь усугубляет положение украинских боевиков и вынуждает их ставить командованию "ультиматумы", - рассказали в силовых структурах.
Ранее в декабре на совещании по ситуации в зоне СВО начальник Генштаба МО РФ Валерий Герасимов
заявил, что Группировка войск "Запад" после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол.