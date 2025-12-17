Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал об интеграции новых регионов в правовое поле - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/volodin-2062616373.html
Володин рассказал об интеграции новых регионов в правовое поле
Володин рассказал об интеграции новых регионов в правовое поле - РИА Новости, 17.12.2025
Володин рассказал об интеграции новых регионов в правовое поле
Работа по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России завершена, жителям регионов обеспечены все социальные гарантии,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:30:00+03:00
2025-12-17T13:30:00+03:00
политика
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:48:1072:651_1920x0_80_0_0_43f408a6641b3aeb5a93b3519daeb67c.jpg
https://ria.ru/20251216/volodin-2062317041.html
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a4acc5541ec1a031ac3f7988d1c28be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал об интеграции новых регионов в правовое поле

Володин: работа по интеграции новых регионов в правовое поле завершена

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанк Вячеслав Володин
 Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Работа по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России завершена, жителям регионов обеспечены все социальные гарантии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«

"Работа по интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России завершена. Принято порядка 70 базовых законов, многие инициированы депутатами. Обеспечены все социальные гарантии жителям регионов и сформирована основа для их экономического развития", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Он подчеркнул, что принимаемые изменения являются точечными решениями, необходимые для непрерывного и качественного функционирования всех систем в этих регионах.
Госдума в среду приняла закон, направленный на дополнительную поддержку ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Депутатами были одобрены изменения в отдельные федеральные конституционные законы, определяющие особенности правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля, а также охраны окружающей среды. Кроме того, были приняты изменения в законодательство в части продления сроков действия особенностей регулирования отношений в сферах медицинской и фармацевтической деятельности, а также обращения лекарственных средств и медицинских изделий.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Володин призвал обеспечить доступность жилья для всех россиян
16 декабря, 11:17
 
ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала