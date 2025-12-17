Володин рассказал об интеграции новых регионов в правовое поле

«

"Работа по интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России завершена. Принято порядка 70 базовых законов, многие инициированы депутатами. Обеспечены все социальные гарантии жителям регионов и сформирована основа для их экономического развития", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.