Володин рассказал об интеграции новых регионов в правовое поле

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Работа по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России завершена, жителям регионов обеспечены все социальные гарантии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Работа по интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России завершена. Принято порядка 70 базовых законов, многие инициированы депутатами. Обеспечены все социальные гарантии жителям регионов и сформирована основа для их экономического развития", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
Он подчеркнул, что принимаемые изменения являются точечными решениями, необходимые для непрерывного и качественного функционирования всех систем в этих регионах.
Госдума в среду приняла закон, направленный на дополнительную поддержку ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Депутатами были одобрены изменения в отдельные федеральные конституционные законы, определяющие особенности правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля, а также охраны окружающей среды. Кроме того, были приняты изменения в законодательство в части продления сроков действия особенностей регулирования отношений в сферах медицинской и фармацевтической деятельности, а также обращения лекарственных средств и медицинских изделий.
