В Раде признали проблему мертвых душ в ВСУ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко признал проблему "мертвых душ" в ВСУ, также подтвердив, что непосредственно в боевых действиях участвует мизерный процент украинских военнослужащих.

Соответствующие заявления Костенко сделал в интервью украинскому изданию "Украинская правда" в ответ на вопрос о серьезности проблемы "мертвых душ" в ВСУ и просьбу подтвердить оценку в 30 тысяч фактически задействованных в боевых действиях военнослужащих.

"Это очень большая проблема... Не хватает именно пехоты... при армии в почти миллион (человек - ред.)...", - приводит слова Костенко "Украинская правда" в статье на своем сайте. Украинские журналисты не дали депутату договорить, закончив его фразу репликой о том, что в действительности в боевых действиях на фронте задействованы лишь около 30 тысяч военнослужащих ВСУ.

"Не буду говорить точную цифру, но плюс-минус она такая. Основной вопрос: где все остальные? То, что обеспечение всегда больше, чем боевые подразделения – это факт, но к распределению часто есть вопросы", - ответил Костенко.

В ноябре британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.