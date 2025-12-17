Рейтинг@Mail.ru
16:47 17.12.2025
В Раде признали проблему мертвых душ в ВСУ
В Раде признали проблему мертвых душ в ВСУ
Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко признал проблему "мертвых душ" в ВСУ, также подтвердив, что непосредственно в... РИА Новости, 17.12.2025
В Раде признали проблему мертвых душ в ВСУ

Депутат Рады Костенко признал проблему дисбаланса между тылом и фронтом

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВерховная рада Украины
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Верховная рада Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко признал проблему "мертвых душ" в ВСУ, также подтвердив, что непосредственно в боевых действиях участвует мизерный процент украинских военнослужащих.
Соответствующие заявления Костенко сделал в интервью украинскому изданию "Украинская правда" в ответ на вопрос о серьезности проблемы "мертвых душ" в ВСУ и просьбу подтвердить оценку в 30 тысяч фактически задействованных в боевых действиях военнослужащих.
"Это очень большая проблема... Не хватает именно пехоты... при армии в почти миллион (человек - ред.)...", - приводит слова Костенко "Украинская правда" в статье на своем сайте. Украинские журналисты не дали депутату договорить, закончив его фразу репликой о том, что в действительности в боевых действиях на фронте задействованы лишь около 30 тысяч военнослужащих ВСУ.
"Не буду говорить точную цифру, но плюс-минус она такая. Основной вопрос: где все остальные? То, что обеспечение всегда больше, чем боевые подразделения – это факт, но к распределению часто есть вопросы", - ответил Костенко.
В ноябре британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
