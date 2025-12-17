Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные подразделения ВСУ в Димитрове, в зоне ее ответственности за сутки уничтожены более 470 украинских военнослужащих, две бронемашины HMMWV производства США, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, полка беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"*, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Торецкое, Белицкое, Удачное Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров Донецкой Народной Республики. Осуществляется зачистка населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики от разрозненных групп ВСУ, сообщило Минобороны РФ .
* Террористическая организация, запрещена в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18