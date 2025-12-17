Рейтинг@Mail.ru
Хореограф Михайлов уверен, что Трусова попробует вернуться в спорт
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:13 17.12.2025
Хореограф Михайлов уверен, что Трусова попробует вернуться в спорт
Хореограф Михайлов уверен, что Трусова попробует вернуться в спорт - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Хореограф Михайлов уверен, что Трусова попробует вернуться в спорт
Хореограф Никита Михайлов высказал уверенность в том, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова (Игнатова) предпримет... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
фигурное катание
спорт
россия
александра игнатова (трусова)
никита михайлов
евгений плющенко
Хореограф Михайлов уверен, что Трусова попробует вернуться в спорт

Хореограф Михайлов уверен, что Трусова попробует полноценно вернуться в спорт

© Фото : Julia Komarova / ФФККРАлександра Трусова (Игнатова)
Александра Трусова (Игнатова) - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Julia Komarova / ФФККР
Александра Трусова (Игнатова). Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости, Влад Жуков. Хореограф Никита Михайлов высказал уверенность в том, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова (Игнатова) предпримет попытку полноценного возвращения в спорт.
Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В прошлом году она заявилась на предсезонные контрольные прокаты сборной России, где откатала короткую и произвольную программы с попыткой четверного лутца. В начале августа текущего года Трусова стала мамой, однако уже спустя несколько месяцев стала исполнять тройные прыжки на шоу Евгения Плющенко.
"Абсолютно с вами согласен, - сказал Михайлов в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о том, что Трусова не выглядит, как закончившая карьеру фигуристка. – Верю ли я в ее возвращение? Конечно! Скажу так: мне кажется, ее тройной лутц – тройной тулуп и тройной лутц – тройной риттбергер отвечают на все такие вопросы сами за себя. Те, кто закончили со спортом, такие вещи не прыгают, особенно после родов".
Полностью интервью с Никитой Михайловым читайте на сайте rsport.ria.ru.
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Я сумасшедшая": Видели, что творит Трусова для возвращения в спорт?
5 декабря, 19:59
 
