Хореограф Михайлов уверен, что Трусова попробует вернуться в спорт

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости, Влад Жуков. Хореограф Никита Михайлов высказал уверенность в том, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова (Игнатова) предпримет попытку полноценного возвращения в спорт.
Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В прошлом году она заявилась на предсезонные контрольные прокаты сборной России, где откатала короткую и произвольную программы с попыткой четверного лутца. В начале августа текущего года Трусова стала мамой, однако уже спустя несколько месяцев стала исполнять тройные прыжки на шоу Евгения Плющенко.
"Абсолютно с вами согласен, - сказал Михайлов в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о том, что Трусова не выглядит, как закончившая карьеру фигуристка. – Верю ли я в ее возвращение? Конечно! Скажу так: мне кажется, ее тройной лутц – тройной тулуп и тройной лутц – тройной риттбергер отвечают на все такие вопросы сами за себя. Те, кто закончили со спортом, такие вещи не прыгают, особенно после родов".
