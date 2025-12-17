Спецоперация, 17 декабря: ВС России освободили Герасимовку

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Герасимовка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1340 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.12.2025 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.12.2025

Путин о военных итогах 2025 года

Вооруженные силы РФ показывают высокую боеспособность, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, ВС РФ перемалывают противника и их резервы, в том числе оснащенные иностранной техникой. Он добавил, что масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО идет беспрерывно. По словам президента, за спиной киевского режима - потенциал стран членов НАТО.

Российский ОПК производит необходимую войскам продукцию в возрастающих объемах, добавил Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. По его словам, ракетные комплексы, беспилотники и робототехника поступают в российские войска беспрерывно. Путин добавил, что работа по укреплению Вооруженных сил РФ в последние годы идет непрерывно. По его словам, Россия передает своим зарубежным союзникам и партнерам опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Он подчеркнул, что геополитическая ситуация в мире остается напряженной, а в ряде регионов - критической. Путин добавил, что государство сделает все для поддержки семей погибших военнослужащих.

Россия всегда стремилась находить дипломатические развязки в сложных ситуациях, отметил Путин. Президент РФ добавил, что "Буревестник" и "Посейдон" еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде видами вооружений. Кроме того, Россия еще будет работать над ракетами "Буревестник" и и аппаратом "Посейдон", добавил президент РФ.

По его словам, страхи о якобы неизбежном столкновении с Россией вбивают в головы людям в Европе людям, но это ложь и просто бред.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших российских бойцах в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Он поблагодарил всех участников специальной военной операции за героизм и самоотверженность.

Президент РФ отметил героическую работу военных врачей по спасению бойцов. Каждый защитник Родины должен знать, что государство предоставит всю необходимую социальную поддержку, добавил Путин.

Путин о ВС РФ, ходе СВО и вооружении

Цели спецоперации России на Украине, безусловно, будут достигнуты, подчеркнул Путин.

ВС РФ будут последовательно решать задачу расширения буферной зоны безопасности, отметил президент РФ. Если Киев откажется от разговора, по существу, Россия добьется освобождения земель военным путем, сказал он.

Путин отметил, что совершенствование стратегических ядерных сил является приоритетом для РФ, за ними - ключевой элемент сдерживания, а ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен в РФ на боевое дежурство до конца года.

Также он отметил, что работа по индексации денежного довольствия военнослужащих должна продолжаться.

Гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего остаются российские вооруженные силы, заявил Путин.

Россия приветствует прогресс, который наметился в контактах с администрацией президента США Дональда Трампа , добавил президент.

Руководители в Европе осознанно повышают градус истерии о возможном конфликте с Россией, заявил Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Стратегическая крылатая ракета неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" обеспечат стратегический паритет и безопасность России на десятилетия вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.

Белоусов подвел военные итоги 2025 года

Десять приоритетных направлений деятельности Минобороны России за 2025 году остаются актуальными на ближайшую перспективу, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Ключевая задача на 2026 год - сохранить и нарастить набранные темпы наступления Вооруженных сил России, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

По его словам, темпы наступления группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" выросли в 1,5-2 раза по сравнению с 2024 годом.

Российская армия освободила в 2025 году более 300 населенных пунктов и 6 тысяч квадратных километров территорий, что на треть больше показателей прошлого года, заявил министр обороны РФ. По его словам, ВС РФ удерживают стратегическую инициативу и ведут наступление практически по всем направлениям.

России нужно планомерно работать над укреплением Вооруженных сил, отметил Белоусов. Он отметил необходимость существенно расширить систему обучения личного состава войск беспилотных систем России.

Минобороны уделяет особое внимание развитию стратегических ядерных сил как ключевого элемента сдерживания агрессии, заявил Белоусов. Он назвал ключевой задачей оказание первой помощи военнослужащим на линии боевого соприкосновения и сохранение их жизни.

Также он рассказал о том, что разминировано более 150 тысяч гектаров в Белгородской, Курской, Брянской областях

Вооруженные силы РФ освободили Красноармейск – символ сопротивления и украинской армии, и западных кураторов, отметил Белоусов.

По его словам, взятие под контроль Славянска Краматорска позволит завершить освобождение ДНР в кратчайшие сроки.

Освобождение Гуляйполя продолжается, его взятие позволит создать условия для освобождения всего Запорожья , заявил Белоусов.

Министр обороны России добавил, что российские войска ведут бои за Константиновку , это ключ к освобождению Донецкой Народной Республики.

По его словам, успешные действия Вооруженных Сил РФ снизили на треть боевой потенциал ВСУ в 2025 году.

Переход под контроль ВС РФ Красного Лимана открывает путь для блокировки Славянска, важнейшего для ВСУ логистического центра, сказал Белоусов.

Возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины по серийному выпуску оружия снижены почти в два раза, заявил Белоусов.

Белоусов сказал, что Армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счёт мобилизации.

Вооруженные силы РФ надежно удерживают днепровскую островную зону, отражают десанты ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы, добавил глава военного ведомства.

ВС РФ ведут бои на подступах к Орехову, его взятие позволит развить наступление на северо-западе Запорожья, заявил министр обороны РФ.

Группировка войск "Восток" с ноября освободила 24 населенных пункта и 400 квадратных километров в Запорожской и Днепропетровской областях , сообщил Белоусов.

Объем поставок в войска оружия и военной техники в этом году вырос на треть по сравнению с 2024 годом, добавил министр обороны России.

По его словам, центр "Рубикон" получил международное признание, его боевой опыт нашел отражение в публикациях крупнейших международных изданий.

По словам Белоусова, обеспеченность ВС РФ оружием выросла на 6% и доведена до 92%.

Освобождение Димитрова и Красноармейска станет крупнейшим поражением ВСУ в Донбассе за последнее время, добавил министр обороны РФ.

Россия отчетливо видит попытки Европы и Киева уклониться от решения украинского конфликта и затянуть его с расчетом на ослабление РФ, добавил Белоусов. По его словам, политика Европы и Киева создает реальные предпосылки для продолжения военных действий в 2026 году.

Формирование войск беспилотных систем в России предстоит завершить в 2026 году, сообщил министр обороны РФ.

Характер ведения военных действий в ходе СВО существенно изменился, одна из особенностей - значительный рост применения беспилотной авиации в решении разведывательных и огневых задач, заявил министр обороны России на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Белоусов подчеркнул, что Россия достигла двукратного превосходства над Украиной по боевому применению тактических беспилотников.

Он также сообщил о необходимости перестройки системы материально-технического обеспечения в части снабжения, логистики и ремонта вооружения и техники.

При привлечении в личный состав войск беспилотных систем РФ необходимо сосредоточить усилия на молодых людях в возрасте до 35 лет, сказал Белоусов. Он назвал ключевым вопросом формирование войск беспилотных систем.

Белоусов об итогах года: вооружения

Более тысячи новых образцов оружия прошли апробацию в бою, в том числе дроны "Герань-2" и роботы "Курьер", заявил Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Войска беспилотных систем России потребуется оснастить новыми видами ударных БПЛА, в том числе с искусственным интеллектом, добавил министр.

По его словам, более 38 тысяч мотоциклов, квадроциклов и багги поставили в российские войска в этом году, в десять раз больше, чем в 2024 году.

Отряды БПЛА "Рубикон" стоят в авангарде войск беспилотных систем РФ, они уничтожили более 13 тысяч единиц вооружения и техники в зоне СВО, заявил министр обороны РФ.

Свыше 130 тысяч комплексов РЭБ для борьбы с дронами было поставлено с начала года на передовую, необходимо продолжить насыщение подразделений эффективными средствами, заявил министр обороны РФ.

Белоусов отметил, что эффективность точечных ударов ВС РФ составляет порядка 60% - "на порядок выше" эффективности ударов ВСУ по территории РФ.

Поэтапное внедрение системы "Свод" необходимо обеспечить к сентябрю 2026 года во все группировки войск, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

По его словам, в российские войска внедряется система "Свод", должностные лица от взвода до соединения будут находиться в едином защищенном информационном пространстве.

Несколько десятков тысяч человек необходимо пропустить через систему подготовки личного состава войск беспилотных систем РФ, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Окопные средства радиоэлектронной борьбы подтвердили свою эффективность и занимают особое место в защите штурмовых групп ВС РФ от БПЛА противника, отметил глава Минобороны.

Белоусов об итогах года: успехи ВС РФ

Скорость передвижения подразделений Вооруженных сил РФ до переднего края в зоне СВО увеличивается, усиливается их защита от беспилотников, сообщил Белоусов.

По его словам, проблема нехватки артиллерийских снарядов в значительной степени решена.

Белоусов отметил, что Россия расширяет спектр действий беспилотной авиации по разведке, контрбатарейной борьбе, доставке боеприпасов и материальных средств на передовую. Также он отметил, что войска беспилотных систем МО РФ перейдут к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.

По его словам, ВС РФ нужно и дальше навязывать противнику свою силу, продолжить взламывать оборону ВСУ, уничтожая их группировки войск. Он отметил, что в составе ВС РФ в 2025 году сформированы 5 дивизий, 13 бригад и 30 полков, в 2026 году предстоит сформировать еще 4 дивизии, 14 бригад и 39 полков.

Показатель исправности вооружения и техники ВС РФ в 2025 году поддерживался на уровне не ниже 98%, заявил Белоусов. По его словам, Минобороны работает над повышением уровня управляемости, мобильности и автономности действий соединений и воинских частей сил общего назначения.

Параметры государственной программы вооружения на 2027-2036 годы утверждены, заявил министр обороны РФ. По его словам, в Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия противовоздушной и противоракетной обороны.

Также он отметил, что процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру в ВМФ начался.

Вооруженные силы РФ в 2026 году выйдут на практически полную укомплектованность войск мобильными средствами передвижения, заявил Белоусов на расширенном заседании МО РФ. Он заявил об особом внимании к внедрению технологий ИИ, дроны с элементами ИИ уже поставляются в войска, в 2026 году их объемы кратно нарастят. Кроме того, по его словам, эффективность российской ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%.

Элементы высокотехнологичной медицинской помощи применяются на передовой благодаря совместной работе с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством России, сообщил Белоусов. Он отметил, что практически все военнослужащие ВС РФ в 2025 году были обучены приемам тактической медицины.

Более 90% раненых военнослужащих, поступающих с поля боя, спасены, сообщил Белоусов. По его словам, почти все российские военнослужащие оснащены аптечками нового поколения.

Свыше 280 единиц робототехнических платформ, которые используются для эвакуации военнослужащих с поля боя, было поставлено в войска в этом году, заявил Белоусов. По его словам, число разысканных пропавших военнослужащих в 2025 году увеличилось в три раза по сравнению с 2024 годом, достигло 48%.

Первый этап перехода к новой модели военно-строительного комплекса в РФ завершен, заявил министр обороны РФ. Доля военного бюджета, связанного с проведением специальной военной операции, в 2025 году возросла, заявил на Белоусов.

Белоусов об итогах года: перспективы

Вооруженные силы России решили задачу защищенности арсеналов, мест хранения вооружения и техники, в 2026 нужно сформировать многоуровневую систему хранения, заявил глава Минобороны РФ.

Модернизация ВС РФ с учетом внешних угроз и развития инновационных технологий - приоритет работы Минобороны России, заявил глава ведомства.

Оснащение российской армии современным вооружением и техникой является важнейшим вопросом, заявил Белоусов. Необходимо завершить работу по восполнению некомплекта средств радиоэлектронной борьбы, зенитных ракет, радиолокационных станций в 2026 году, сказал министр обороны РФ.

Предстоит решить вопрос защиты путей подвоза боеприпасов и материальных средств на передовую за счет применения антидроновых сетей, заявил министр обороны РФ.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс с ракетами средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года, сообщил Белоусов.

Министр обороны РФ заявил о необходимости модернизации системы военного образования, в том числе на фоне изменения характера вооруженной борьбы.

Ключевая задача Госпрограммы вооружения до 2036 года - поставить инновации на поток, заявил Белоусов.

На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" будет создан проектный офис по инновационным проектам, заявил министр обороны.

Минобороны России планирует в 2026 году в полном объеме обеспечить войска робототехникой для эвакуации раненых, заявил министр обороны РФ.

Минобороны РФ планирует не позднее первого полугодия 2026 года довести до 100% обеспеченность войск бронированной техникой, заявил Белоусов.

По его словам, сформированы реалистичный план набора на контракт по военным округам и план поставок вооружения и техники на 2026 год.

В 2026 году будет введено в строй шесть госпиталей на 1,5 тысячи коек, сказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Новая государственная программа вооружения до 2036 года базируется на четырех принципах, включая синхронизацию конструкторских работ, закупок и создания инфраструктуры, заявил министр обороны РФ.

Для наращивания возможностей по поиску пропавших военнослужащих в 2026 году предстоит начать применение электронных жетонов, сказал Белоусов.

В 2026 году необходимо перейти к предоставлению высокотехнологичной помощи раненым бойцам в окружных госпиталях, заявил министр обороны России.

Министр обороны назвал оптимизацию и введение "бережливого управления" приоритетом для Минобороны.

Итоги года: ВСУ, НАТО, Запад

Военные расходы НАТО увеличиваются, бюджет альянса вырастет в 1,5 раза, заявил Белоусов.

НАТО продолжает наращивать коалиционные силы, в том числе обновлена номенклатура ядерных боеприпасов, сообщил Белоусов.

Оперативность переброски войск НАТО к восточному флангу растет, для этих целей там планируют ввести "военный шенген", заявил министр обороны РФ.

Увеличение военного бюджета НАТО свидетельствует о подготовке альянса к военному столкновению с Россией, добавил на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ Белоусов.

Энергетические мощности Украины снижены почти вдвое: выведены из строя более 70 % теплоэлектроцентрали, более 37 % гидроэлектростанции, питающих ВПК и ВСУ, заявил Белоусов в ходе коллегии ведомства.

В начале текущего года противник в среднем задействовал 1,5 тысячи дальних БПЛА в месяц, а с мая их число постепенно возросло до 3,7 тысяч единиц, заявил глава Минобороны РФ.

Путин сказал, что вооруженные силы НАТО начали форсированную подготовку к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов.

Украинский конфликт и Лукашенко

Александр Лукашенко. Урегулирование конфликта на Украине зависит не только от президента США Дональда Трампа, заявил президент Белоруссии

Он заявил, что абсолютно уверен в том, что президент России Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине.

Европа должна прекратить поставлять Украине новые вооружения, заявил Лукашенко.

Россия побеждает в конфликте на Украине, уверен президент Белоруссии.

Затягивание конфликта на Украине может обернуться тем, что страны в ее нынешнем виде просто не станет, заявил президент Белоруссии.

Европейцы заняли очень глупую позицию в вопросе украинского урегулирования во время заключения Минских соглашений, заявил Лукашенко.

Продолжение конфликта на Украине может обернуться глобальной войной с применением всех существующих видов вооружения, сказал президент Белоруссии.

Лукашенко заявил, что в случае, если США разочаруются в вопросе украинского урегулирования, то конфликт продолжится, пока не возобладают силы, которые вынудят Владимира Зеленского пойти на мир.

Многое в разрешении конфликта на Украине зависит от США и американского президента Дональда Трампа, главное, чтобы он не "плюнул" на это, заявил Лукашенко.

Конфликт на Украине завершится мирным соглашением, заявил президент Белоруссии Лукашенко.

Президент Белоруссии считает, что без участия США мир на Украине невозможен.

Конфликт на Украине начался из-за того, что там решили заткнуть рты русскоязычному населению и сжигали людей, которых считали врагами, заявил Лукашенко.

Он заявил, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы Дональд Трамп в то время был президентом.

Лукашенко заявил, что предупреждал президента США Дональда Трампа, что с наскока решить украинский конфликт не получится.

Если Соединенные Штаты отойдут от урегулирования украинского конфликта, то эскалации не избежать, заявил президент Белоруссии.

Эскалация конфликта на Украине будет очень опасной не только для Европы, но и для всего мира, заявил президент Белоруссии.

Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят мира на Украине, но их взгляды на то, чем должен закончиться конфликт, разные, заявил белорусский лидер.

Активы РФ

Реализация идеи Еврокомиссии по использованию замороженных активов России в качестве основы кредита Украине откроет ящик Пандоры с неизвестными последствиями, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

Представители администрации президента США Дональда Трампа оказывают давление на страны Европы, в том числе наиболее им дружественные, для отказа от плана ЕС использовать активы РФ для кредита Киеву, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Китай выступает против любых односторонних действий, нарушающих международное право, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Песков об Украине

Кремль не намерен обсуждать через прессу в целом темы или отдельные пункты в контексте украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе не запланирован, добавил Песков.

Он отметил, что позиция России по теме присутствия иностранных военных контингентов на Украине хорошо известна, абсолютно последовательна и понятна, заявил Песков.

Он, отвечая на вопрос РИА Новости о намерениях Киева, заявил, что все выяснится, когда Москва посмотрит на документы по итогам обсуждений с США и Европой.

РФ ожидает, что США по мере готовности проинформируют Москву об итогах работы с Украиной и Евросоюзом по украинскому урегулированию, подчеркнул Песков.

Запад деградирует, а РФ доказала свою силу

Выяснилось, что на Западе нет цивилизации, там только сплошная деградация, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там (на Западе - ред.) нет, там только деградация сплошная", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

Запад после распада СССР продавливал все решения на российском направлении силой, в том числе и вооруженным способом, отметил Путин.

По его словам, Запад полагал, что им удастся за короткий период развалить Россию.

Россия продемонстрировала свою устойчивость в экономике, финансах, состоянии общества и обороноспособности, добавил Путин.

Запад спровоцировал конфликт на Украине

Запад напрочь игнорировал все интересы России, дело дошло до государственного переворота на Украине, заявил президент РФ.

Запад сознательно довел ситуацию на Украине до войны, добавил Путин.

Деструктивные силы при поддержке Запада устроили вооруженный переворот на Украине, чтобы показать силу, отметил Путин.

СВО сделала Россию сильнее

За время проведения специальной военной операции армия России стала совершенно другой, это касается оснащения, деятельности и работы оборонно-промышленного комплекса, стратегической составляющей, заявил президент России.

Россия вернула себе статус полностью суверенной страны с началом СВО, заявил Путин. Он отметил, что у России появляется новое оружие, которого ни у кого в мире нет.

"Европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России, заявил президент РФ.

Путин заявил, что ядерный щит России является более современным, чем у любой официальной ядерной державы.

Сухопутные силы России растут и крепнут, заявил президент России.

Украина и ВСУ разваливаются

Число дезертиров в украинской армии растет, это верный признак деградации ВСУ, заявил президент России на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По "золотым унитазам" видно, что украинская государственность разваливается, отметил Путин.

Количество дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч, заявил президент РФ.

Украинский конфликт

Все попытки Запада развалить РФ полностью провалились, Россия продемонстрировала свою устойчивость, заявил Путин.

Он выразил надежду, что Европа придет к готовности вести диалог с РФ по украинскому урегулированию.

Россия готова вести переговоры и решать возникшие проблемы мирным путем, отметил президент России.