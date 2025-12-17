ВС России уничтожили ряд целей в Запорожской области

ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем ВДВ в составе группировки "Днепр" нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области, уничтожив ряд целей, сообщили в Минобороны РФ.

На основе данных, полученных разведкой, были выявлены и поражены самоходно-артиллерийская установка, пикап с личным составом, БТР М113, а также антенны-ретрансляторы сигнала пунктов управления БПЛА, добавили в МО.