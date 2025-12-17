https://ria.ru/20251217/spetsoperatsiya-2062527424.html
ВС России уничтожили ряд целей в Запорожской области
ВС России уничтожили ряд целей в Запорожской области - РИА Новости, 17.12.2025
ВС России уничтожили ряд целей в Запорожской области
Расчеты войск беспилотных систем ВДВ в составе группировки "Днепр" нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области, уничтожив ряд целей,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T05:09:00+03:00
2025-12-17T05:09:00+03:00
2025-12-17T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20251217/spetsoperatsiya-2062527182.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили ряд целей в Запорожской области
Операторы дронов ВДВ уничтожили ряд целей в Запорожской области