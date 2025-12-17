Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили ряд целей в Запорожской области - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/spetsoperatsiya-2062527424.html
ВС России уничтожили ряд целей в Запорожской области
ВС России уничтожили ряд целей в Запорожской области - РИА Новости, 17.12.2025
ВС России уничтожили ряд целей в Запорожской области
Расчеты войск беспилотных систем ВДВ в составе группировки "Днепр" нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области, уничтожив ряд целей,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T05:09:00+03:00
2025-12-17T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20251217/spetsoperatsiya-2062527182.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили ряд целей в Запорожской области

Операторы дронов ВДВ уничтожили ряд целей в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем ВДВ в составе группировки "Днепр" нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в Запорожской области, уничтожив ряд целей, сообщили в Минобороны РФ.
"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" расчеты беспилотных систем ВДВ эффективно уничтожают объекты противника. В Запорожской области в результате точной работы операторов БПЛА из состава Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ нанесено поражение живой силе и технике ВСУ", - отметили в оборонном ведомстве.
На основе данных, полученных разведкой, были выявлены и поражены самоходно-артиллерийская установка, пикап с личным составом, БТР М113, а также антенны-ретрансляторы сигнала пунктов управления БПЛА, добавили в МО.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала