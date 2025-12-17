Рейтинг@Mail.ru
15:10 17.12.2025
Минобороны ввело меры контроля за исполнением бюджета, заявил Белоусов
андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ ввело комплекс мер непрерывного контроля за исполнением бюджета с целью поиска внутренних резервов в этом году, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
"Введен комплекс мер непрерывного контроля за исполнением бюджета с главнейшей задачей – постоянного поиска внутренних резервов", - сказал Белоусов.
Минобороны оптимизировало расходы без снижения закупок вооружения
Минобороны оптимизировало расходы без снижения закупок вооружения
29 августа, 20:13
 
Андрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
