Белоусов рассказал о расходах Минобороны в следующем году

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Общие расходы Минобороны в 2026 году должны остаться на уровне уходящего года или даже снизиться, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии МО РФ.

"В 2026 году приоритизация позволит стабилизировать их на том же уровне или даже несколько снизить", - сказал он.