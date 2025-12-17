Впервые испытание новейшей российской системы средней дальности было проведено 21 ноября 2024 года. Удар нанесен по одному из ключевых заводов украинского ВПК в Днепропетровске. Это ответ на разрешение западных союзников Украины наносить удары вглубь России дальнобойными снарядами. По словам Владимира Путина, использовали баллистическую ракету средней дальности с боевыми блоками “Орешник”. Дальность полета — до пяти с половиной тысяч километров. Благодаря скоростным характеристикам она способна долететь до ключевых объектов НАТО в Европе за очень короткое время. 17 декабря 2025-го Путин сообщил, что "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в России до конца года. Что известно о ракете “Орешник” и какие объекты попадают в зону поражения, смотрите в инфографике Ria.ru.
https://ria.ru/20251217/raketa_oreshnik-1988644513.html
Ракета "Орешник" - что известно о характеристиках новейшей российской БРСД
Ракета "Орешник": характеристики, дальность полета, последствия удара, скорость
Ракета "Орешник" - что известно о характеристиках новейшей российской БРСД
Впервые испытание новейшей российской системы средней дальности было проведено 21 ноября 2024 года. Удар нанесен по одному из ключевых заводов украинского ВПК в РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:19:00+03:00
2025-12-17T14:19:00+03:00
2025-12-17T14:26:00+03:00
инфографика
россия
украина
ракета "орешник"
нато
брюссель
германия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988684984_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c898d3eb5f2723f4419d86708c0b15b.png
россия
украина
брюссель
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988684984_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_28155be0862cb5742e43807190a01048.png
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ракета "орешник", нато, брюссель, германия, польша, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Ракета "Орешник", НАТО, Брюссель, Германия, Польша