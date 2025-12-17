Ракета "Орешник" - что известно о характеристиках новейшей российской БРСД

Впервые испытание новейшей российской системы средней дальности было проведено 21 ноября 2024 года. Удар нанесен по одному из ключевых заводов украинского ВПК в Днепропетровске. Это ответ на разрешение западных союзников Украины наносить удары вглубь России дальнобойными снарядами. По словам Владимира Путина, использовали баллистическую ракету средней дальности с боевыми блоками “Орешник”. Дальность полета — до пяти с половиной тысяч километров. Благодаря скоростным характеристикам она способна долететь до ключевых объектов НАТО в Европе за очень короткое время. 17 декабря 2025-го Путин сообщил, что "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в России до конца года. Что известно о ракете “Орешник” и какие объекты попадают в зону поражения, смотрите в инфографике Ria.ru.