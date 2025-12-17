Рейтинг@Mail.ru
Ракета "Орешник": характеристики, дальность полета, последствия удара, скорость
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 17.12.2025 (обновлено: 14:26 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/raketa_oreshnik-1988644513.html
Ракета "Орешник" - что известно о характеристиках новейшей российской БРСД
Ракета "Орешник": характеристики, дальность полета, последствия удара, скорость
Ракета "Орешник" - что известно о характеристиках новейшей российской БРСД
Впервые испытание новейшей российской системы средней дальности было проведено 21 ноября 2024 года. Удар нанесен по одному из ключевых заводов украинского ВПК в РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:19:00+03:00
2025-12-17T14:26:00+03:00
инфографика
россия
украина
ракета "орешник"
нато
брюссель
германия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988684984_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c898d3eb5f2723f4419d86708c0b15b.png
россия
украина
брюссель
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988684984_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_28155be0862cb5742e43807190a01048.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, ракета "орешник", нато, брюссель, германия, польша, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Ракета "Орешник", НАТО, Брюссель, Германия, Польша
Инфографика

Новейшая российская ракета "Орешник"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Впервые испытание новейшей российской системы средней дальности было проведено 21 ноября 2024 года. Удар нанесен по одному из ключевых заводов украинского ВПК в Днепропетровске. Это ответ на разрешение западных союзников Украины наносить удары вглубь России дальнобойными снарядами. По словам Владимира Путина, использовали баллистическую ракету средней дальности с боевыми блоками “Орешник”. Дальность полета — до пяти с половиной тысяч километров. Благодаря скоростным характеристикам она способна долететь до ключевых объектов НАТО в Европе за очень короткое время. 17 декабря 2025-го Путин сообщил, что "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в России до конца года. Что известно о ракете “Орешник” и какие объекты попадают в зону поражения, смотрите в инфографике Ria.ru.
Новейшая российская ракета ОрешникНовейшая российская ракета ОрешникРоссийская ракета Орешник
 
ИнфографикаРоссияУкраинаРакета "Орешник"НАТОБрюссельГерманияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала