Каждое пятое обращение на прямую линию с Путиным касается соцполитики - РИА Новости, 17.12.2025
22:09 17.12.2025
Каждое пятое обращение на прямую линию с Путиным касается соцполитики
Каждое пятое обращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным касается соцполитики, сообщается в эфире "России 1". РИА Новости, 17.12.2025
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Каждое пятое обращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным касается соцполитики, сообщается в эфире "России 1".
Как следует из статистики, приведенной в эфире телеканала вечером в среду, всего в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным" поступило 1 799 909 обращений, из них 20% касаются социальной политики, 11% обращений на тему государства и общества, столько же обращений по инфраструктуре, 10% обращений по вопросам жилья, 9% - экономики, 8% - СВО, по 7% - здравоохранения и ЖКХ.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Названы регионы-лидеры по числу обращений на "Итоги года с Путиным"
13 декабря, 11:58
 
Россия Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
