Каждое пятое обращение на прямую линию с Путиным касается соцполитики
Каждое пятое обращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным касается соцполитики, сообщается в эфире "России 1". РИА Новости, 17.12.2025
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
На прямую линию с Путиным пришло 1 799 909 обращений, из них 20% по соцполитике