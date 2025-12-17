https://ria.ru/20251217/pszh-2062776128.html
"ПСЖ" обыгрывает "Фламенго" после первого тайма
Французский "Пари Сен-Жермен" обыгрывает бразильский "Фламенго" после первого тайма финального матча Межконтинентального кубка по футболу. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
