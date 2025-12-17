https://ria.ru/20251217/pravitelstvo-2062674247.html
Правительство создаст систему противодействия цифровым преступлениям
Российское правительство создает комплексную систему противодействия цифровым преступлениям, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:33:00+03:00
