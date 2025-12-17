Рейтинг@Mail.ru
Правительство создаст систему противодействия цифровым преступлениям - РИА Новости, 17.12.2025
15:33 17.12.2025
Правительство создаст систему противодействия цифровым преступлениям
Российское правительство создает комплексную систему противодействия цифровым преступлениям, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российское правительство создает комплексную систему противодействия цифровым преступлениям, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы минимизировать риски для граждан, правительство по поручению президента создает комплексную систему противодействия цифровым преступлениям", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".
