СМИ: Сеул хочет заключить с США соглашение для получения атомной подлодки - РИА Новости, 17.12.2025
07:04 17.12.2025
СМИ: Сеул хочет заключить с США соглашение для получения атомной подлодки
СМИ: Сеул хочет заключить с США соглашение для получения атомной подлодки - РИА Новости, 17.12.2025
СМИ: Сеул хочет заключить с США соглашение для получения атомной подлодки
Советник по национальной безопасности Республики Корея Ви Сон Нак заявил, что Сеул рассматривает возможность заключения отдельного двустороннего соглашения с... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
сша
австралия
сеул
ли чжэ мен
дональд трамп
сша
австралия
сеул
в мире, сша, австралия, сеул, ли чжэ мен, дональд трамп
В мире, США, Австралия, Сеул, Ли Чжэ Мен, Дональд Трамп
СМИ: Сеул хочет заключить с США соглашение для получения атомной подлодки

Ренхап: Сеул хочет заключить с США соглашение для получения атомной подлодки

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул. Архивное фото
СЕУЛ, 17 дек — РИА Новости. Советник по национальной безопасности Республики Корея Ви Сон Нак заявил, что Сеул рассматривает возможность заключения отдельного двустороннего соглашения с Вашингтоном в связи с планами по строительству подводной лодки с атомной установкой, передает агентство Ренхап.
По данным агентства, заявление было сделано по прибытии Ви Сон Нака в Вашингтон во вторник для консультаций — примерно через месяц после публикации совместного "факт-листа", в котором союзники зафиксировали договоренности в сфере торговли и безопасности, достигнутые на втором саммите президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и президента США Дональда Трампа в конце октября.
Вид на город Сеул с горы Намсан - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Южная Корея хочет строить атомную подлодку у себя
14 ноября, 06:03
"В случае с Австралией было сделано исключение в соответствии с разделом 91 Закона США об атомной энергии, который требует отдельного двустороннего соглашения... Поскольку нам это также может понадобиться, я рассмотрю такую возможность", — сказал Ви Сон Нак журналистам.
Как отмечает Ренхап, ситуация сопоставима с тем, как Австралия и Соединенные Штаты заключили отдельное двустороннее соглашение на основе американского законодательства, что открыло путь к обходу действующего соглашения о сотрудничестве в области мирной ядерной энергетики и позволило поддержать приобретение Австралией атомных подводных лодок.
В настоящее время Южной Корее по соглашению с США запрещено использовать ядерные материалы в военных целях в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики.
Отвечая на вопрос о возможности создания отдельного консультативного механизма для поддержки плана Сеула по строительству атомной подводной лодки, Ви Сон Нак заявил о намерении искать пути ускорения консультаций с американской стороной.
"С нашей стороны ведутся подготовительные работы, и я посмотрю, что происходит с американской стороной... Хотя пока не было переговоров о создании консультативных органов по различным вопросам, я буду искать способы ускорить консультации", — заявил чиновник.
Касаясь вопросов, связанных с обогащением урана и переработкой отработавшего ядерного топлива, Ви Сон Нак отметил необходимость последующих конкретных шагов, добавив, что соответствующие договоренности были достигнуты на более широком уровне.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Южная Корея приветствовала решение Трампа по строительству атомной подлодки
30 октября, 09:24
 
