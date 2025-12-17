СМИ: Сеул хочет заключить с США соглашение для получения атомной подлодки

СЕУЛ, 17 дек — РИА Новости. Советник по национальной безопасности Республики Корея Ви Сон Нак заявил, что Сеул рассматривает возможность заключения отдельного двустороннего соглашения с Вашингтоном в связи с планами по строительству подводной лодки с атомной установкой, передает агентство Ренхап.
По данным агентства, заявление было сделано по прибытии Ви Сон Нака в Вашингтон во вторник для консультаций — примерно через месяц после публикации совместного "факт-листа", в котором союзники зафиксировали договоренности в сфере торговли и безопасности, достигнутые на втором саммите президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и президента США Дональда Трампа в конце октября.
"В случае с Австралией было сделано исключение в соответствии с разделом 91 Закона США об атомной энергии, который требует отдельного двустороннего соглашения... Поскольку нам это также может понадобиться, я рассмотрю такую возможность", — сказал Ви Сон Нак журналистам.
Как отмечает Ренхап, ситуация сопоставима с тем, как Австралия и Соединенные Штаты заключили отдельное двустороннее соглашение на основе американского законодательства, что открыло путь к обходу действующего соглашения о сотрудничестве в области мирной ядерной энергетики и позволило поддержать приобретение Австралией атомных подводных лодок.
В настоящее время Южной Корее по соглашению с США запрещено использовать ядерные материалы в военных целях в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики.
Отвечая на вопрос о возможности создания отдельного консультативного механизма для поддержки плана Сеула по строительству атомной подводной лодки, Ви Сон Нак заявил о намерении искать пути ускорения консультаций с американской стороной.
"С нашей стороны ведутся подготовительные работы, и я посмотрю, что происходит с американской стороной... Хотя пока не было переговоров о создании консультативных органов по различным вопросам, я буду искать способы ускорить консультации", — заявил чиновник.
Касаясь вопросов, связанных с обогащением урана и переработкой отработавшего ядерного топлива, Ви Сон Нак отметил необходимость последующих конкретных шагов, добавив, что соответствующие договоренности были достигнуты на более широком уровне.