СМИ: Сеул хочет заключить с США соглашение для получения атомной подлодки

СЕУЛ, 17 дек — РИА Новости. Советник по национальной безопасности Республики Корея Ви Сон Нак заявил, что Сеул рассматривает возможность заключения отдельного двустороннего соглашения с Вашингтоном в связи с планами по строительству подводной лодки с атомной установкой, передает агентство Советник по национальной безопасности Республики Корея Ви Сон Нак заявил, что Сеул рассматривает возможность заключения отдельного двустороннего соглашения с Вашингтоном в связи с планами по строительству подводной лодки с атомной установкой, передает агентство Ренхап

"В случае с Австралией было сделано исключение в соответствии с разделом 91 Закона США об атомной энергии, который требует отдельного двустороннего соглашения... Поскольку нам это также может понадобиться, я рассмотрю такую возможность", — сказал Ви Сон Нак журналистам.

Как отмечает Ренхап, ситуация сопоставима с тем, как Австралия и Соединенные Штаты заключили отдельное двустороннее соглашение на основе американского законодательства, что открыло путь к обходу действующего соглашения о сотрудничестве в области мирной ядерной энергетики и позволило поддержать приобретение Австралией атомных подводных лодок.

В настоящее время Южной Корее по соглашению с США запрещено использовать ядерные материалы в военных целях в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики.

Отвечая на вопрос о возможности создания отдельного консультативного механизма для поддержки плана Сеула по строительству атомной подводной лодки, Ви Сон Нак заявил о намерении искать пути ускорения консультаций с американской стороной.

"С нашей стороны ведутся подготовительные работы, и я посмотрю, что происходит с американской стороной... Хотя пока не было переговоров о создании консультативных органов по различным вопросам, я буду искать способы ускорить консультации", — заявил чиновник.