Стал известен номер Петросян в короткой программе чемпионата России
Стал известен номер Петросян в короткой программе чемпионата России
Фигуристка Аделия Петросян выступит под 15-м номером в короткой программе Чемпионата России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-17T22:54:00+03:00
2025-12-17T22:54:00+03:00
2025-12-18T01:08:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
вероника яметова
ксения гущина
Петросян выступит 15-й в короткой программе чемпионата России в Санкт-Петербурге