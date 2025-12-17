Рейтинг@Mail.ru
Стал известен номер Петросян в короткой программе чемпионата России
Фигурное катание
Фигурное катание
 
22:54 17.12.2025 (обновлено: 01:08 18.12.2025)
Стал известен номер Петросян в короткой программе чемпионата России
Стал известен номер Петросян в короткой программе чемпионата России - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Стал известен номер Петросян в короткой программе чемпионата России
Фигуристка Аделия Петросян выступит под 15-м номером в короткой программе Чемпионата России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
фигурное катание
спорт
аделия петросян
вероника яметова
ксения гущина
спорт, аделия петросян, вероника яметова, ксения гущина
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Ксения Гущина
Стал известен номер Петросян в короткой программе чемпионата России

Петросян выступит 15-й в короткой программе чемпионата России в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Андрей Симоненко
Аделия Петросян
© РИА Новости / Андрей Симоненко
Аделия Петросян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Фигуристка Аделия Петросян выступит под 15-м номером в короткой программе Чемпионата России в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Жеребьевка стартовых номеров прошла в среду. Полностью порядок выступлений выглядит следующим образом:
  1. Мария Мазур;
  2. Камилла Нелюбова;
  3. Мария Пулина;
  4. Ева Зубкова;
  5. Мария Елисова;
  6. Арина Кудлай;
  7. Вероника Яметова;
  8. Елизавета Куликова;
  9. Анна Ляшенко;
  10. Ксения Гущина;
  11. Софья Муравьева;
  12. Ксения Синицына;
  13. Мария Захарова;
  14. Анна Фролова;
  15. Аделия Петросян;
  16. Дарья Садкова;
  17. Дина Хуснутдинова;
  18. Алиса Двоеглазова;
Чемпионат России пройдет 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.
Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы. Ритмический танец - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Цена билетов на чемпионат России по фигурному катанию стартует с 200 рублей
24 октября, 10:56
 
Фигурное катание
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
