Стало известно, как служба в армии влияет на пенсию

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Призывники получают пенсионные баллы для формирования будущей пенсии даже во время срочной службы при условии наличия периодов работы до или после армии, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"За каждый календарный год срочной службы в армии призывник получит 1,8 пенсионного коэффициента", - сказала Мельникова.
Сенатор отметила, что баллы, полученные во время службы, будут учитываться для пенсии, если были другие периоды работы до или после службы, за которые платились страховые взносы.
"ИПК срочной службы учитываются при расчете пенсии путем суммирования пенсионных коэффициентов", - добавила политик.