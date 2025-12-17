Стало известно, как служба в армии влияет на пенсию

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Призывники получают пенсионные баллы для формирования будущей пенсии даже во время срочной службы при условии наличия периодов работы до или после армии, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

"За каждый календарный год срочной службы в армии призывник получит 1,8 пенсионного коэффициента", - сказала Мельникова.

Сенатор отметила, что баллы, полученные во время службы, будут учитываться для пенсии, если были другие периоды работы до или после службы, за которые платились страховые взносы.