Обвиняемый в убийстве главы Ленинского района Новосибирска признал вину

По версии следствия, группа охотников, в числе которых Александр Гриб и обвиняемый, охотились на сибирскую косулю сибирскую путем загона с расстановкой охотников по номерам. Обвиняемый, целясь через оптический прицел своего карабина, открыл стрельбу по бегущим косулям. При этом он завел ствол карабина за условные границы разрешенного направления ведения стрельбы, в сектор других охотников, и "в результате преступной небрежности" попал в находившегося на расстоянии более 400 метров на своем номере Александра Гриба.