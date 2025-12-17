https://ria.ru/20251217/novosibirsk-2062567271.html
Обвиняемый в убийстве главы Ленинского района Новосибирска признал вину
Обвиняемый в убийстве главы Ленинского района Новосибирска признал вину
Происшествия, Новосибирская область, Ленинский район, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ)
НОВОСИБИРСК, 17 дек - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в непредумышленном убийстве на охоте по неосторожности главы Ленинского района Новосибирска Александра Гриба, полностью признал свою вину, сообщили РИА Новости в прокуратуре Новосибирской области.
Глава района скончался на охоте в лесном массиве в Доволенском районе Новосибирской области
1 октября в результате несчастного случая: другой охотник случайно попал в него. СК
расследует дело о причинении смерти по неосторожности. Обвиняемый - 47-летний житель Ордынского района
Новосибирской области.
"Обвиняемый свою вину признает полностью", - сообщила представитель ведомства.
Ранее в прокуратуре сообщили, что по уголовному делу в отношении мужчины, в результате действий которого погиб Александр Гриб
, утверждено обвинительное заключение по части 2 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности). Дело передано для рассмотрения в Доволенский районный суд Новосибирской области.
По версии следствия, группа охотников, в числе которых Александр Гриб и обвиняемый, охотились на сибирскую косулю сибирскую путем загона с расстановкой охотников по номерам. Обвиняемый, целясь через оптический прицел своего карабина, открыл стрельбу по бегущим косулям. При этом он завел ствол карабина за условные границы разрешенного направления ведения стрельбы, в сектор других охотников, и "в результате преступной небрежности" попал в находившегося на расстоянии более 400 метров на своем номере Александра Гриба.