Обвиняемый в убийстве главы Ленинского района Новосибирска признал вину - РИА Новости, 17.12.2025
11:04 17.12.2025
Обвиняемый в убийстве главы Ленинского района Новосибирска признал вину
Мужчина, обвиняемый в непредумышленном убийстве на охоте по неосторожности главы Ленинского района Новосибирска Александра Гриба, полностью признал свою вину,... РИА Новости, 17.12.2025
происшествия, новосибирская область, ленинский район, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Ленинский район, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемый в убийстве главы Ленинского района Новосибирска признал вину

РИА Новости: обвиняемый в убийстве главы района Новосибирска Гриба признал вину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 дек - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в непредумышленном убийстве на охоте по неосторожности главы Ленинского района Новосибирска Александра Гриба, полностью признал свою вину, сообщили РИА Новости в прокуратуре Новосибирской области.
Глава района скончался на охоте в лесном массиве в Доволенском районе Новосибирской области 1 октября в результате несчастного случая: другой охотник случайно попал в него. СК расследует дело о причинении смерти по неосторожности. Обвиняемый - 47-летний житель Ордынского района Новосибирской области.
"Обвиняемый свою вину признает полностью", - сообщила представитель ведомства.
Ранее в прокуратуре сообщили, что по уголовному делу в отношении мужчины, в результате действий которого погиб Александр Гриб, утверждено обвинительное заключение по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело передано для рассмотрения в Доволенский районный суд Новосибирской области.
По версии следствия, группа охотников, в числе которых Александр Гриб и обвиняемый, охотились на сибирскую косулю сибирскую путем загона с расстановкой охотников по номерам. Обвиняемый, целясь через оптический прицел своего карабина, открыл стрельбу по бегущим косулям. При этом он завел ствол карабина за условные границы разрешенного направления ведения стрельбы, в сектор других охотников, и "в результате преступной небрежности" попал в находившегося на расстоянии более 400 метров на своем номере Александра Гриба.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Жителю Тюменской области хотят дать пожизненное за убийство родителей
15 декабря, 13:38
 
ПроисшествияНовосибирская областьЛенинский районНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
