Москва сохранила лидерство по достопримечательностям в рейтинге GPCI
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:09 17.12.2025
Москва сохранила лидерство по достопримечательностям в рейтинге GPCI
ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов мира GPCI за 2025, опередив Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк, а также вошла в первую тройку городов по количеству проводимых культурных мероприятий, свидетельствуют документы, поступившие в распоряжение РИА Новости.
Столица России также вошла в первую десятку городов в категории "культурное взаимодействие".
Дом в районе Щукино - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Маршрут маршала. На что можно посмотреть на северо-западе Москвы
12 августа, 10:00
В 2025 году Москва заняла первую строчку по степени простоты использования оплачиваемого отпуска и третье место среди городов с низким уровнем цен, уступив лишь Каиру и Джакарте.
Столица также заняла второе место по числу зеленых зон в городе, первую строчку занял Лондон.
Индекс самых влиятельных городов мира Global Power City Index (GPCI) ежегодно публикуется японским фондом Mori Memorial Foundation и измеряет "магнетизм" городов по шести критериям: экономика, исследования и разработки, культурное взаимодействие, пригодность для жизни, окружающая среда и доступность. В этом году рейтинг был составлен по 48 крупнейшим городам мира, в первую тройку вошли Лондон, Токио и Нью-Йорк.
Суздаль - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
100 столиц России. Где искать лучшие яблоки, валенки, подносы и закаты
4 августа, 08:00
 
