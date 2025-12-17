https://ria.ru/20251217/moskva-2062539642.html
Москва сохранила лидерство по достопримечательностям в рейтинге GPCI
Москва сохранила лидерство по достопримечательностям в рейтинге GPCI - РИА Новости, 17.12.2025
Москва сохранила лидерство по достопримечательностям в рейтинге GPCI
Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов мира GPCI за 2025, опередив Токио, Париж, Лондон и РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T08:09:00+03:00
2025-12-17T08:09:00+03:00
2025-12-17T08:11:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151109/21/1511092100_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18e70ba7db752ea6fa6ce67ea04d43b1.jpg
https://realty.ria.ru/20250812/moskva-2034532187.html
https://ria.ru/20250804/puteshestviya-2032645702.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151109/21/1511092100_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_16ac292bdef77720a701f1df4f2cc5f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Москва сохранила лидерство по достопримечательностям в рейтинге GPCI
Москва сохранила лидерство по туристических мест в рейтинге GPCI за 2025 год
ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов мира GPCI за 2025, опередив Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк, а также вошла в первую тройку городов по количеству проводимых культурных мероприятий, свидетельствуют документы, поступившие в распоряжение РИА Новости.
Столица России
также вошла в первую десятку городов в категории "культурное взаимодействие".
В 2025 году Москва заняла первую строчку по степени простоты использования оплачиваемого отпуска и третье место среди городов с низким уровнем цен, уступив лишь Каиру и Джакарте.
Столица также заняла второе место по числу зеленых зон в городе, первую строчку занял Лондон.
Индекс самых влиятельных городов мира Global Power City Index (GPCI) ежегодно публикуется японским фондом Mori Memorial Foundation и измеряет "магнетизм" городов по шести критериям: экономика, исследования и разработки, культурное взаимодействие, пригодность для жизни, окружающая среда и доступность. В этом году рейтинг был составлен по 48 крупнейшим городам мира, в первую тройку вошли Лондон, Токио и Нью-Йорк.