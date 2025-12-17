Москва сохранила лидерство по достопримечательностям в рейтинге GPCI

ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. Москва сохранила лидерство по числу туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов мира GPCI за 2025, опередив Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк, а также вошла в первую тройку городов по количеству проводимых культурных мероприятий, свидетельствуют документы, поступившие в распоряжение РИА Новости.

Столица России также вошла в первую десятку городов в категории "культурное взаимодействие".

В 2025 году Москва заняла первую строчку по степени простоты использования оплачиваемого отпуска и третье место среди городов с низким уровнем цен, уступив лишь Каиру и Джакарте.

Столица также заняла второе место по числу зеленых зон в городе, первую строчку занял Лондон.