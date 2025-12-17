Рейтинг@Mail.ru
15:37 17.12.2025 (обновлено: 15:44 17.12.2025)
Мишустин рассказал о сотрудничестве ведомств против кибермошенников
Правительство России работает над противодействием кибермошенникам совместно с Центральным банком, правоохранительными органами и парламентом, заявил... РИА Новости, 17.12.2025
россия, центральный банк рф (цб рф), общество, экономика, михаил мишустин, совет федерации рф
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество, Экономика, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство России работает над противодействием кибермошенникам совместно с Центральным банком, правоохранительными органами и парламентом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы работаем по целому ряду направлений совместно с коллегами из Государственной Думы, Совета Федерации, с правоохранительными органами, с Банком России. Прежде всего, формируем условия для повышения защиты от мошенников", - сказал Мишустин на стратегической сессии о борьбе с кибермошенничеством.
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОбществоЭкономикаМихаил МишустинСовет Федерации РФ
 
 
