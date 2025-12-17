Рейтинг@Mail.ru
05:01 17.12.2025
Подполье: украинские мошенники снижают активность из-за проблем со светом
Подполье: украинские мошенники снижают активность из-за проблем со светом
2025
Одесса
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украинские телефонные мошенники снижают активность работы из-за проблем с электричеством, рассказали РИА Новости в пророссийском подполье.
"Электричества нет во многих городах, где их центры работают. Например, Одесса сидит без света и связи. И у них работа тоже встала. Только от генераторов если запитаются, а так вынуждены отдыхать", — рассказал собеседник агентства.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Банки предупредили о мошенниках, которые блокируют карты россиян
13 декабря, 07:38
 
