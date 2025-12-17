https://ria.ru/20251217/moshenniki-2062526684.html
Подполье: украинские мошенники снижают активность из-за проблем со светом
Подполье: украинские мошенники снижают активность из-за проблем со светом - РИА Новости, 17.12.2025
Подполье: украинские мошенники снижают активность из-за проблем со светом
Украинские телефонные мошенники снижают активность работы из-за проблем с электричеством, рассказали РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 17.12.2025
Подполье: украинские мошенники снижают активность из-за проблем со светом
