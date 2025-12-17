Плахотнюк заявил о своей невиновности по делу о выводе денег

КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе одного миллиарда долларов из банков республики, заявил журналистам о своей невиновности, добавив, что у стороны обвинения нет ни одного свидетеля, чтобы это опровергнуть.

В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii , Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу и стал Пахотнюк. Олигарх был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября, после чего его в наручниках и под конвоем доставили в кишинёвское СИЗО №13. Суд поместил бывшего лидера Демократической партии под арест на тридцать суток. Первое заседание по делу прошло 26 сентября, затем состоялось ещё несколько слушаний, Плахотнюк отказался в них участвовать, пока не изучит все материалы дела. Срок содержания под стражей ему был продлён ещё на тридцать суток решением суда от 19 ноября. В среду в районном суде Кишинева проходит очередное заседание, стороны перешли к заслушиванию свидетелей. В перерыве Плахотнюк согласился ответить на несколько вопрос журналистов без камер, съемка в зале суда запрещена.

На вопрос журналиста о том, был ли Плахотнюк руководителем схемы, с помощью, которой был выведен миллиард долларов из банков Молдавии, он ответил: "Конечно нет, но это должна подтвердить сторона обвинения, у которой нет ни одного свидетеля".

Он добавил, что условия изолятора, в котором находится бывший политик, его "не избаловали". "В целом, в итоге мы установим правду, и вы ее услышите, каждый свидетель говорит о том, что знает. Нужно учитывать, что из 168 свидетелей осталось 27, для меня это достаточно, я уверен, поскольку знаю правду", - подчеркнул Плахотнюк.