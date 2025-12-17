Рейтинг@Mail.ru
Плахотнюк заявил о своей невиновности по делу о выводе денег - РИА Новости, 17.12.2025
13:32 17.12.2025
Плахотнюк заявил о своей невиновности по делу о выводе денег
Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе одного миллиарда долларов из банков... РИА Новости, 17.12.2025
в мире, молдавия, россия, кишинев, владимир плахотнюк, ренато усатый
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый
Плахотнюк заявил о своей невиновности по делу о выводе денег

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе одного миллиарда долларов из банков республики, заявил журналистам о своей невиновности, добавив, что у стороны обвинения нет ни одного свидетеля, чтобы это опровергнуть.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу и стал Пахотнюк. Олигарх был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября, после чего его в наручниках и под конвоем доставили в кишинёвское СИЗО №13. Суд поместил бывшего лидера Демократической партии под арест на тридцать суток. Первое заседание по делу прошло 26 сентября, затем состоялось ещё несколько слушаний, Плахотнюк отказался в них участвовать, пока не изучит все материалы дела. Срок содержания под стражей ему был продлён ещё на тридцать суток решением суда от 19 ноября. В среду в районном суде Кишинева проходит очередное заседание, стороны перешли к заслушиванию свидетелей. В перерыве Плахотнюк согласился ответить на несколько вопрос журналистов без камер, съемка в зале суда запрещена.
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Экс-генпрокурор Молдавии назвал причину экстрадиции Плахотнюка
5 декабря, 14:36
На вопрос журналиста о том, был ли Плахотнюк руководителем схемы, с помощью, которой был выведен миллиард долларов из банков Молдавии, он ответил: "Конечно нет, но это должна подтвердить сторона обвинения, у которой нет ни одного свидетеля".
Он добавил, что условия изолятора, в котором находится бывший политик, его "не избаловали". "В целом, в итоге мы установим правду, и вы ее услышите, каждый свидетель говорит о том, что знает. Нужно учитывать, что из 168 свидетелей осталось 27, для меня это достаточно, я уверен, поскольку знаю правду", - подчеркнул Плахотнюк.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Суд в Кишиневе рассмотрит показания родственника Санду по делу Плахотнюка
3 декабря, 16:16
 
