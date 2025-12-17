Рейтинг@Mail.ru
Глава комитета "Победа" обвинил молдавские власти в возрождении нацизма
10:58 17.12.2025 (обновлено: 10:59 17.12.2025)
Глава комитета "Победа" обвинил молдавские власти в возрождении нацизма
Власти Молдавии искажают историю и называют румынских оккупантов героями, чтобы возродить нацизм в республике, считает глава координационного комитета "Победа"... РИА Новости, 17.12.2025
Глава комитета "Победа" обвинил молдавские власти в возрождении нацизма

Петрович: Кишинев называет румынских оккупантов героями, чтобы возродить нацизм

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Власти Молдавии искажают историю и называют румынских оккупантов героями, чтобы возродить нацизм в республике, считает глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Глава комитета "Победа" ранее сообщил, что с середины октября в Молдавии было открыто три кладбища румынских пособников нацистов.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в героизации нацизма
21 ноября, 14:49
"Если такой истории не было, то ее нужно выдумать. По такому принципу сегодня строится так называемая "историческая наука" в современной Молдавии. Свидетели "истории румын" в независимой Молдавии подняли на щит армию (румынского диктатора, союзника Гитлера Иона - ред.) Антонеску, которую сегодня активно отделяют от преступлений нацизма, именуя ее солдат "героями-освободителями". Задача у этой фальсификации только одна - возродить нацизм и дать ему новое, современное звучание", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он уверен, что таким образом в Молдавии пытаются идти в ногу с "партнерами по развитию", например, властями Прибалтики, которые сегодня оправдывают "лесное братство".
"Нашему народу впору гордиться тем, что в годы Второй мировой войны он не запятнал себя коллаборационизмом и совершением тяжких преступлений против человечества… Да, нашлось немало и тех, встретил приход румыно-немецких фашистов с нескрываемой радостью. Но никакой организованной борьбы против вернувшейся в 1944-м году Советской власти в Молдавии не было. Как не было и ни одной воинской части, созданной из молдаван, вставшей под нацистские знамена Антонеску и Гитлера", - подчеркнул Петрович.
Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Молдавии чтят память героев, освободивших ее от нацизма, сообщил историк
24 августа, 10:05
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В "Победе" рассказали, как остановить пропаганду нацизма в Молдавии
11 июня, 19:54
 
Заголовок открываемого материала