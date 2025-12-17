Рейтинг@Mail.ru
Мерц сделал провокационное заявление о России - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/merts-2062770947.html
Мерц сделал провокационное заявление о России
Мерц сделал провокационное заявление о России - РИА Новости, 17.12.2025
Мерц сделал провокационное заявление о России
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в соцсети X о намерении ЕС еще два года использовать замороженные активы России ради урегулирования на Украине. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T22:03:00+03:00
2025-12-17T22:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
фридрих мерц
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6326202580608fd94353dcc16ca4a0d3.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062648942.html
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062686480.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20035a9f53f3bf6e5edb046ad8cacb48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, замороженные российские активы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Замороженные российские активы
Мерц сделал провокационное заявление о России

Мерц заявил о намерении финансировать ВСУ за счет России ради мира на Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в соцсети X о намерении ЕС еще два года использовать замороженные активы России ради урегулирования на Украине.
"Мы будем добиваться использования российских средств для финансирования Вооруженных сил Украины как минимум еще два года. Этот шаг направлен не на затягивание войны, а на ее скорейшее завершение", — написал он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Не только Украина". Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
Вчера, 14:46
Еврокомиссия рассчитывает добиться от стран ЕС решения об использовании российских активов на саммите 18-19 декабря. Мерц, выступая во вторник в эфире программы телеканала ZDF "Was nun?", оценил шансы на принятие ЕС такого решения как "50/50".
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) категорически отвергли предложение Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России
Вчера, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearЗамороженные российские активы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала