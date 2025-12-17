Мерц сделал провокационное заявление о России

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в соцсети X о намерении ЕС еще два года использовать замороженные активы России ради урегулирования на Украине.
"Мы будем добиваться использования российских средств для финансирования Вооруженных сил Украины как минимум еще два года. Этот шаг направлен не на затягивание войны, а на ее скорейшее завершение", — написал он.
Еврокомиссия рассчитывает добиться от стран ЕС решения об использовании российских активов на саммите 18-19 декабря. Мерц, выступая во вторник в эфире программы телеканала ZDF "Was nun?", оценил шансы на принятие ЕС такого решения как "50/50".
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) категорически отвергли предложение Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.