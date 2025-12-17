https://ria.ru/20251217/mashina-2062619411.html
Машины создателя "Корчмы Тарас Бульба" могут забрать у нынешних владельцев
Финансовый управляющий создателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана просит арбитражный суд Москвы истребовать у нынешних владельцев и передать
москва
россия
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Финансовый управляющий создателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана просит арбитражный суд Москвы истребовать у нынешних владельцев и передать в конкурсную массу Белойвана два ранее принадлежавших ему автомобиля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил финуправляющий Вадим Дамаев, речь идет о Porsch
e Cayenne Turbo 2006 года выпуска и Mercede
s-Benz S500 2005 года выпуска. Дамаев просит обязать ответчиков передать ему ключи от машин, ПТС и СТС, а также на случай неисполнения судебного акта взыскать с них судебную неустойку в размере 3 тысяч рублей за каждый день неисполнения.
Суд в среду отложил слушания на февраль в связи с необходимостью надлежащего извещения ответчиков о судебном разбирательстве.
Как рассказал Дамаев РИА Новости после заседания, не совсем понятно, как автомобили оказались у нынешних владельцев, - предположительно Белойван оставил их своим знакомым перед тем, как уехать за границу. "Машины старые, ориентировочная стоимость каждой не превышает миллиона - полутора миллионов рублей", - уточнил управляющий.
Арбитражный суд Москвы
в 2022 году признал Белойвана банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел ранее по заявлению инспекции ФНС России
№4 по Москве из-за долгов в размере более 971 миллиона рублей.
Пресненский суд Москвы в 2021 году заочно арестовал Белойвана, объявленного в розыск, по делу о неуплате налогов. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Санкция статьи - до семи лет лишения свободы.
Для Белойвана это уже второе уголовное дело: в июле 2019 года Басманный суд назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд
смягчил приговор на три месяца.
Уже после этого, в ноябре 2019 года, Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО "Матросская тишина
" освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью. Несмотря на обещания погасить долги по налогам, Белойван после освобождения "фактически скрылся", отмечало следствие.