Машины создателя "Корчмы Тарас Бульба" могут забрать у нынешних владельцев

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Финансовый управляющий создателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана просит арбитражный суд Москвы истребовать у нынешних владельцев и передать в конкурсную массу Белойвана два ранее принадлежавших ему автомобиля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил финуправляющий Вадим Дамаев, речь идет о Porsch e Cayenne Turbo 2006 года выпуска и Mercede s-Benz S500 2005 года выпуска. Дамаев просит обязать ответчиков передать ему ключи от машин, ПТС и СТС, а также на случай неисполнения судебного акта взыскать с них судебную неустойку в размере 3 тысяч рублей за каждый день неисполнения.

Суд в среду отложил слушания на февраль в связи с необходимостью надлежащего извещения ответчиков о судебном разбирательстве.

Как рассказал Дамаев РИА Новости после заседания, не совсем понятно, как автомобили оказались у нынешних владельцев, - предположительно Белойван оставил их своим знакомым перед тем, как уехать за границу. "Машины старые, ориентировочная стоимость каждой не превышает миллиона - полутора миллионов рублей", - уточнил управляющий.

Арбитражный суд Москвы в 2022 году признал Белойвана банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел ранее по заявлению инспекции ФНС России №4 по Москве из-за долгов в размере более 971 миллиона рублей.

Пресненский суд Москвы в 2021 году заочно арестовал Белойвана, объявленного в розыск, по делу о неуплате налогов. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Санкция статьи - до семи лет лишения свободы.

Для Белойвана это уже второе уголовное дело: в июле 2019 года Басманный суд назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца.