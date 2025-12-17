Лучшие новогодние фильмы для детей и взрослых

МОСКВА — РИА Новости. Новый год — это не просто праздник, а отражение культурного кода, и кино в нем — один из главных проводников настроения. Каждый год многие фильмы возвращаются на экраны, списки "обязательного просмотра" пополняются, а споры о том, что считать праздничной классикой, не прекращаются. Поэтому мы собрали фильмы на любой вкус: от теплых семейных историй до дерзких комедий для взрослых, от голливудской классики до неожиданных жемчужин. Рождественские и новогодние фильмы, а также, какие картины заслуживают полного полного погружения, а какие — просто создают атмосферу – в материале РИА Новости.

Как мы выбирали новогодние фильмы

Эта подборка не претендует на статус рейтинга "самых лучших" фильмов. Она задумывалась как удобный гид по новогоднему кино — под разное настроение, компанию и способ просмотра. Здесь можно найти фильм для семейного вечера, поставить что-то фоном во время праздничной суеты или застолья, включить знакомую классику в новогоднюю ночь или обратить внимание на ленту, которая считается праздничной, но редко попадает в очевидные списки.

На основе чего отбирались фильмы

При формировании списка учитывались несколько принципов:

· Рейтинги зрителей и критиков. Мы ориентировались на оценки IMDb и "Кинопоиска", а также на устойчивую реакцию аудитории со временем.

· Классический статус. Отдельный акцент сделан на фильмах, которые годами ассоциируются с Новым годом и Рождеством. Их значение выходит за рамки сюжета: это часть культурной привычки и повторяющегося ритуала праздничного просмотра.

· Ощущение праздника. В список вошли как фильмы, действие которых происходит в канун Нового года или Рождества, так и картины, ставшие праздничными "по ощущению": благодаря зимнему антуражу, настроению, или привычке смотреть их именно в зимние или праздничные дни.

Порядок внутри каждой рубрики выстроен от наиболее узнаваемых картин к менее очевидным. Такой принцип позволяет начать с проверенных фильмов и постепенно расширять праздничный кинематографический круг, не теряя общего ощущения праздника.

© Depositphotos.com / evgenyataman Семья смотрит фильм на Новогодних праздниках © Depositphotos.com / evgenyataman Семья смотрит фильм на Новогодних праздниках. Архивное фото

Для семейного просмотра с детьми

"Один дома"

Жанр: семейная комедия

семейная комедия Год и страна: 1990, США

1990, США Режиссер: Крис Коламбус

Крис Коламбус Рейтинг "Кинопоиска": 8,3

8,3 Рейтинг "IMDB": 7,7

7,7 В главных ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара, Джон Херд и др.

Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара, Джон Херд и др. Сюжет: Это один из тех фильмов, без которого новогодние каникулы для многих просто не начинаются. Семья Маккаллистеров улетает на Рождество в Европу и в спешке забывает дома младшего сына Кевина. Оставшись один, мальчик сначала наслаждается свободой, но вскоре вынужден защищать дом от двух грабителей, используя смекалку и ловушки.

Это один из тех фильмов, без которого новогодние каникулы для многих просто не начинаются. Семья Маккаллистеров улетает на Рождество в Европу и в спешке забывает дома младшего сына Кевина. Оставшись один, мальчик сначала наслаждается свободой, но вскоре вынужден защищать дом от двух грабителей, используя смекалку и ловушки. Продолжительность: 103 мин.

© 20th Century Fox Film Corporation (1990) Кадр из фильма "Один дома" © 20th Century Fox Film Corporation (1990) Кадр из фильма "Один дома". Архивное фото

"Санта-Клаус"

Жанр: фэнтези, семейная комедия

фэнтези, семейная комедия Год и страна: 1994; США, Канада

1994; США, Канада Режиссер: Джон Паскуин

Джон Паскуин Рейтинг "Кинопоиска": 6,9

6,9 Рейтинг "IMDB": 6,6

6,6 В главных ролях: Тим Аллен, Джадж Райнхолд, Венди Крюсон, Эрик Ллойд, Дэвид Крамхолц и др.

Тим Аллен, Джадж Райнхолд, Венди Крюсон, Эрик Ллойд, Дэвид Крамхолц и др. Сюжет: Классический семейный фильм для декабрьского просмотра. После несчастного случая обычный мужчина вынужден занять место Санта-Клауса.

Классический семейный фильм для декабрьского просмотра. После несчастного случая обычный мужчина вынужден занять место Санта-Клауса. Продолжительность: 93 мин.

© Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994 Тим Аллен в фильме "Санта Клаус"(1994) © Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994 Тим Аллен в фильме "Санта Клаус"(1994). Архивное фото

"Эльф"

Жанр: фэнтези, семейная комедия

фэнтези, семейная комедия Год и страна: 2003, США

2003, США Режиссер: Джон Фавро

Джон Фавро Рейтинг "Кинопоиска": 6,3

6,3 Рейтинг "IMDB": 7,1

7,1 В главных ролях: Уилл Феррелл, Джеймс Каан, Боб Ньюхарт, Зои Дешанель, Дэниэл Тэй и др.

Уилл Феррелл, Джеймс Каан, Боб Ньюхарт, Зои Дешанель, Дэниэл Тэй и др. Сюжет: Фильм рассказывает о Бадди, в детстве случайно попавшем на Северный полюс и выросшем среди эльфов. В канун Рождества он отправляется в город, где сталкивается с реальностью взрослого мира.

Фильм рассказывает о Бадди, в детстве случайно попавшем на Северный полюс и выросшем среди эльфов. В канун Рождества он отправляется в город, где сталкивается с реальностью взрослого мира. Продолжительность: 97 мин.

© Gold/Miller Productions (2003) Кадр из фильма "Эльф" © Gold/Miller Productions (2003) Кадр из фильма "Эльф". Архивное фото

"Полярный экспресс"

Жанр: анимационный фильм, фэнтези, приключения

анимационный фильм, фэнтези, приключения Год и страна: 2004; США, Австралия

2004; США, Австралия Режиссер: Роберт Земекис

Роберт Земекис Рейтинг "Кинопоиска": 7,2

7,2 Рейтинг "IMDB": 6,6

6,6 В главных ролях (и озвучка): Том Хэнкс, Лесли Земекис, Эдди Дизен, Нона Гэй, Питер Сколари и др.

Том Хэнкс, Лесли Земекис, Эдди Дизен, Нона Гэй, Питер Сколари и др. Сюжет: Один из самых узнаваемых рождественских мультфильмов. Мальчик, сомневающийся в существовании Санта-Клауса, отправляется на волшебном поезде на Северный полюс и обретает веру в чудо.

Один из самых узнаваемых рождественских мультфильмов. Мальчик, сомневающийся в существовании Санта-Клауса, отправляется на волшебном поезде на Северный полюс и обретает веру в чудо. Продолжительность: 100 мин.

© Фото : Кадр из мультфильма "Полярный экспресс" (2004) Кадр из мультфильма "Полярный экспресс" © Фото : Кадр из мультфильма "Полярный экспресс" (2004) Кадр из мультфильма "Полярный экспресс". Архивное фото

"Гринч"

Жанр: анимационный фильм, семейная комедия

анимационный фильм, семейная комедия Год и страна: 2018; Франция, США

2018; Франция, США Режиссеры: Ярроу Чейни, Скотт Мосье

Ярроу Чейни, Скотт Мосье Рейтинг "Кинопоиска": 7,6

7,6 Рейтинг "IMDB": 6,4

6,4 Роли озвучивали: Бенедикт Камбербэтч, Кэмерон Сили, Рашида Джонс, Фаррелл Уильямс, Тристан О’Хэйр и др.

Бенедикт Камбербэтч, Кэмерон Сили, Рашида Джонс, Фаррелл Уильямс, Тристан О’Хэйр и др. Сюжет: История о социальной изоляции и силе участия, рассказанная через яркую анимацию. Одинокий Гринч решает украсть Рождество у жителей города, но сталкивается с неожиданной добротой.

История о социальной изоляции и силе участия, рассказанная через яркую анимацию. Одинокий Гринч решает украсть Рождество у жителей города, но сталкивается с неожиданной добротой. Продолжительность: 85 мин.

© Universal Pictures (2018) Кадр из мультфильма "Гринч" © Universal Pictures (2018) Кадр из мультфильма "Гринч". Архивное фото

"Баба Яга спасает Новый год"

Жанр: фэнтези, семейная комедия

фэнтези, семейная комедия Год и страна: 2024, Россия

2024, Россия Режиссер: Армен Ананикян, Карен Захаров

Армен Ананикян, Карен Захаров Рейтинг "Кинопоиска": 7,5

7,5 Рейтинг "IMDB": 4,4

4,4 В главных ролях: Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и др.

Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и др. Сюжет: Современная российская сказка, действие которой полностью разворачивается в преддверии Нового года. Снежная королева похищает мальчика и угрожает заморозить мир в канун Нового года. Дед Мороз собирает сказочных героев, чтобы остановить ее.

Современная российская сказка, действие которой полностью разворачивается в преддверии Нового года. Снежная королева похищает мальчика и угрожает заморозить мир в канун Нового года. Дед Мороз собирает сказочных героев, чтобы остановить ее. Продолжительность: 99 мин.

© Наше Кино (2024) Кадр из фильма "Баба Яга спасает Новый год" © Наше Кино (2024) Кадр из фильма "Баба Яга спасает Новый год". Архивное фото

"Рождественские каникулы"

Жанр: семейная комедия

семейная комедия Год и страна: 1989, США

1989, США Режиссер: Джеримайя С. Чечик

Джеримайя С. Чечик Рейтинг "Кинопоиска": 7,1

7,1 Рейтинг "IMDB": 7,5

7,5 В главных ролях: Чеви Чейз, Беверли Д’Анджело, Джульетт Льюис, Джонни Галэки, Джон Рэндольф и др.

Чеви Чейз, Беверли Д’Анджело, Джульетт Льюис, Джонни Галэки, Джон Рэндольф и др. Сюжет: Когда слишком стараешься сделать праздник идеальным — получается наоборот. Кларк Гризволд мечтает о первоклассном семейном Рождестве, но череда неудач превращает праздник в хаос.

Когда слишком стараешься сделать праздник идеальным — получается наоборот. Кларк Гризволд мечтает о первоклассном семейном Рождестве, но череда неудач превращает праздник в хаос. Продолжительность: 97 мин.

© Warner Bros. Pictures Co. (1989) Кадр из фильма "Рождественские каникулы" © Warner Bros. Pictures Co. (1989) Кадр из фильма "Рождественские каникулы"

"Идеальное Рождество Артура"

Жанр: мультфильм

мультфильм Год и страна: 2000; США, Канада

2000; США, Канада Режиссер: Грег Бэйли

Грег Бэйли Рейтинг "Кинопоиска": 4,8

4,8 Рейтинг "IMDB": 7,8

7,8 Роли озвучивали: Майкл Ярмуш, Оливер Грэйнджер, Брюс Динсмор, Даниэль Брошу, Джоди Рестер и др.

Майкл Ярмуш, Оливер Грэйнджер, Брюс Динсмор, Даниэль Брошу, Джоди Рестер и др. Сюжет: Спокойный семейный мультфильм для зимнего вечера. Анимационная история о том, что идеальный праздник невозможен без компромиссов и заботы. Артур и его друзья готовятся устроить идеальное Рождество, но сталкиваются с чередой неудач, которые ставят праздник под угрозу.

Спокойный семейный мультфильм для зимнего вечера. Анимационная история о том, что идеальный праздник невозможен без компромиссов и заботы. Артур и его друзья готовятся устроить идеальное Рождество, но сталкиваются с чередой неудач, которые ставят праздник под угрозу. Продолжительность: 60 мин.

© Cinar Animation Inc. (2000) Кадр из фильма "Идеальное Рождество Артура" © Cinar Animation Inc. (2000) Кадр из фильма "Идеальное Рождество Артура"

"Рождественский гимн Флинтстоунов"

Жанр: мультфильм

мультфильм Год и страна: 1994; США, Филиппины

1994; США, Филиппины Режиссер: Джоэнна Ромерса

Джоэнна Ромерса Рейтинг "Кинопоиска": 6,1

6,1 Рейтинг "IMDB": 6,8

6,8 Роли озвучивали: Генри Корден, Джин Вандер Пул, Фрэнк Уэлкер, Б.Дж. Уорд, Расси Тейлор и др.

Генри Корден, Джин Вандер Пул, Фрэнк Уэлкер, Б.Дж. Уорд, Расси Тейлор и др. Сюжет: Мультфильм адаптирует классическую рождественскую историю для семейной аудитории, сохраняя ее мораль. Фред Флинтстоун исполняет роль Скруджа в постановке "Рождественской песни" Диккенса и проходит путь от жадности к щедрости.

Мультфильм адаптирует классическую рождественскую историю для семейной аудитории, сохраняя ее мораль. Фред Флинтстоун исполняет роль Скруджа в постановке "Рождественской песни" Диккенса и проходит путь от жадности к щедрости. Продолжительность: 69 мин.

© Hanna-Barbera Cartoons (1994) Кадр из фильма "Рождественский гимн Флинтстоунов" © Hanna-Barbera Cartoons (1994) Кадр из фильма "Рождественский гимн Флинтстоунов"

"Винни-Пух: Время дарить подарки"

Жанр: мультфильм

мультфильм Год и страна: 1990; США, Австралия, Япония, Тайвань

1990; США, Австралия, Япония, Тайвань Режиссеры: Джан Фалкенштейн, Карл Джеерс, Гари Катона, Эд Уэкслер

Джан Фалкенштейн, Карл Джеерс, Гари Катона, Эд Уэкслер Рейтинг "Кинопоиска": 6,6

6,6 Рейтинг "IMDB": 6,7

6,7 Роли озвучивали: Грегг Бергер, Брэйди Блум, Джим Каммингс, Скотт Дрейер, Эмбер Худ и др.

Грегг Бергер, Брэйди Блум, Джим Каммингс, Скотт Дрейер, Эмбер Худ и др. Сюжет: Анимационный спецвыпуск, посвященный рождественским традициям и праздничному настроению. Несколько историй о жителях Стоакрового леса, которые переживают зиму, праздники и учатся делиться радостью.

Анимационный спецвыпуск, посвященный рождественским традициям и праздничному настроению. Несколько историй о жителях Стоакрового леса, которые переживают зиму, праздники и учатся делиться радостью. Продолжительность: 70 мин.

© Walt Disney Television Animation (1999) Кадр из фильма "Винни-Пух: Время дарить подарки" © Walt Disney Television Animation (1999) Кадр из фильма "Винни-Пух: Время дарить подарки"

"Саманта: Каникулы американской девочки"

Жанр: семейная драма

семейная драма Год и страна: 2004; США, Канада

2004; США, Канада Режиссер: Надя Тэсс

Надя Тэсс Рейтинг "Кинопоиска": 7,5

7,5 Рейтинг "IMDB": 7,1

7,1 В главных ролях: Аннасофия Робб, Джордан Бриджес, Ребекка Мэдер, Келси Льюис, Кейт Троттер и др.

Аннасофия Робб, Джордан Бриджес, Ребекка Мэдер, Келси Льюис, Кейт Троттер и др. Сюжет: Спокойное и теплое кино для семейного просмотра. История девочки, переживающей Рождество в начале XX века. Рождественские каникулы становятся для Саманты временем важных решений и первых взрослых поступков.

Спокойное и теплое кино для семейного просмотра. История девочки, переживающей Рождество в начале XX века. Рождественские каникулы становятся для Саманты временем важных решений и первых взрослых поступков. Продолжительность: 86 мин.

© Warner Bros. Television (2004) Кадр из фильма "Саманта: Каникулы американской девочки" © Warner Bros. Television (2004) Кадр из фильма "Саманта: Каникулы американской девочки"

"Рождественская сказка Маппетов"

Жанр: фэнтези, мюзикл, семейная комедия

фэнтези, мюзикл, семейная комедия Год и страна: 1992; США, Великобритания

1992; США, Великобритания Режиссер: Брайан Хенсон

Брайан Хенсон Рейтинг "Кинопоиска": 6,5

6,5 Рейтинг "IMDB": 7,8

7,8 В главных ролях: Майкл Кейн, Дэйв Гольц, Стив Уитмир, Джерри Нельсон, Фрэнк Оз и др.

Майкл Кейн, Дэйв Гольц, Стив Уитмир, Джерри Нельсон, Фрэнк Оз и др. Сюжет: Ироничная, но уважительная адаптация Диккенса для всей семьи. Маппеты пересказывают историю Скруджа, который в рождественскую ночь переосмысливает свою жизнь.

Ироничная, но уважительная адаптация Диккенса для всей семьи. Маппеты пересказывают историю Скруджа, который в рождественскую ночь переосмысливает свою жизнь. Продолжительность: 85 мин.

© Walt Disney Pictures (1992) Кадр из фильма "Рождественская сказка Маппетов" © Walt Disney Pictures (1992) Кадр из фильма "Рождественская сказка Маппетов"

Если ищете романтический новогодний фильм

"Реальная любовь"

Жанр: мелодрама, комедия

мелодрама, комедия Год и страна: 2003; Великобритания, Франция, США

2003; Великобритания, Франция, США Режиссер: Ричард Кертис

Ричард Кертис Рейтинг "Кинопоиска": 8,0

8,0 Рейтинг "IMDB": 7,5

7,5 В главных ролях: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Ферт, Алан Рикман и др.

Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Ферт, Алан Рикман и др. Сюжет: Фильм объединяет несколько историй любви, происходящих в Лондоне в течение декабря. Картина показывает разные формы отношений — от школьной влюбленности до кризиса в браке и неразделенного чувства. Действие разворачивается в преддверии Рождества, а праздничная неделя становится финальной точкой всех историй.

Фильм объединяет несколько историй любви, происходящих в Лондоне в течение декабря. Картина показывает разные формы отношений — от школьной влюбленности до кризиса в браке и неразделенного чувства. Действие разворачивается в преддверии Рождества, а праздничная неделя становится финальной точкой всех историй. Продолжительность: 129 мин.

© DNA Films (2003) Кадр из фильма "Реальная любовь" © DNA Films (2003) Кадр из фильма "Реальная любовь". Архивное фото

"Отпуск по обмену"

Жанр: мелодрама, комедия

мелодрама, комедия Год и страна: 2006, США

2006, США Режиссер: Нэнси Майерс

Нэнси Майерс Рейтинг "Кинопоиска": 7,9

7,9 Рейтинг "IMDB": 7,0

7,0 В главных ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк, Илай Уоллак и др.

Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк, Илай Уоллак и др. Сюжет: Две женщины из США и Великобритании меняются домами на рождественские каникулы, пытаясь сбежать от личных проблем. Побег от неудач оборачивается новыми встречами и неожиданными чувствами.

Две женщины из США и Великобритании меняются домами на рождественские каникулы, пытаясь сбежать от личных проблем. Побег от неудач оборачивается новыми встречами и неожиданными чувствами. Продолжительность: 136 мин.

© Columbia Pictures (2006) Кадр из фильма "Отпуск по обмену" © Columbia Pictures (2006) Кадр из фильма "Отпуск по обмену". Архивное фото

"Пока ты спал"

Жанр: мелодрама, комедия

мелодрама, комедия Год и страна: 1995, США

1995, США Режиссер: Джон Тертлтауб

Джон Тертлтауб Рейтинг "Кинопоиска": 7,6

7,6 Рейтинг "IMDB": 6,8

6,8 В главных ролях: Сандра Буллок, Билл Пуллман, Питер Галлахер, Питер Бойл, Джек Уорден и др.

Сандра Буллок, Билл Пуллман, Питер Галлахер, Питер Бойл, Джек Уорден и др. Сюжет: Одинокая женщина спасает незнакомого мужчину, после чего его семья ошибочно принимает ее за невесту. Пока город готовится к Рождеству, героиня находит то, чего давно не хватало в ее жизни.

Одинокая женщина спасает незнакомого мужчину, после чего его семья ошибочно принимает ее за невесту. Пока город готовится к Рождеству, героиня находит то, чего давно не хватало в ее жизни. Продолжительность: 103 мин.

© Hollywood Pictures (1995) Кадр из фильма "Пока ты спал" © Hollywood Pictures (1995) Кадр из фильма "Пока ты спал". Архивное фото

"Незабываемый роман"

Жанр: мелодрама

мелодрама Год и страна: 1957, США

1957, США Режиссер: Лео МакКери

Лео МакКери Рейтинг "Кинопоиска": 7,7

7,7 Рейтинг "IMDB": 7,4

7,4 В главных ролях: Кэри Грант, Дебора Керр, Ричард Деннинг, Нева Паттерсон, Кэтлин Несбит и др.

Кэри Грант, Дебора Керр, Ричард Деннинг, Нева Паттерсон, Кэтлин Несбит и др. Сюжет: Во время морского путешествия мужчина и женщина влюбляются друг в друга, хотя оба несвободны. Они договариваются встретиться через полгода на вершине Эмпайр-стейт-билдинг, однако судьба мешает исполнению договоренности. Финальные события разворачиваются зимой, в рождественский период.

Во время морского путешествия мужчина и женщина влюбляются друг в друга, хотя оба несвободны. Они договариваются встретиться через полгода на вершине Эмпайр-стейт-билдинг, однако судьба мешает исполнению договоренности. Финальные события разворачиваются зимой, в рождественский период. Продолжительность: 115 мин.

© Jerry Wald Productions (1957) Кадр из фильма "Незабываемый роман" © Jerry Wald Productions (1957) Кадр из фильма "Незабываемый роман"

"Интуиция"

Жанр: мелодрама, комедия

мелодрама, комедия Год и страна: 2001, США

2001, США Режиссер: Питер Челсом

Питер Челсом Рейтинг "Кинопоиска": 7,7

7,7 Рейтинг "IMDB": 6,8

6,8 В главных ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, Бриджет Мойнэхэн, Джон Корбетт и др.

Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, Бриджет Мойнэхэн, Джон Корбетт и др. Сюжет: Мужчина и женщина знакомятся в рождественский вечер и решают доверить судьбе возможность новой встречи. Прошли годы, прежде чем они снова попытались найти друг друга.

Мужчина и женщина знакомятся в рождественский вечер и решают доверить судьбе возможность новой встречи. Прошли годы, прежде чем они снова попытались найти друг друга. Продолжительность: 87 мин.

© Miramax Films (2001) Кадр из фильма "Интуиция" © Miramax Films (2001) Кадр из фильма "Интуиция". Архивное фото

"Дневник Бриджит Джонс"

Жанр: мелодрама, комедия, драма

мелодрама, комедия, драма Год и страна: 2001; Великобритания, Франция, Ирландия, США

2001; Великобритания, Франция, Ирландия, США Режиссер: Шэрон Магуайр

Шэрон Магуайр Рейтинг "Кинопоиска": 7,4

7,4 Рейтинг "IMDB": 6,8

6,8 В главных ролях: Рене Зеллвегер, Колин Ферт, Хью Грант, Джим Бродбент, Джемма Джонс и др.

Рене Зеллвегер, Колин Ферт, Хью Грант, Джим Бродбент, Джемма Джонс и др. Сюжет: Бриджит решает изменить свою жизнь и начинает вести дневник, фиксируя личные и профессиональные неудачи. Фильм охватывает год из жизни героини, начинаясь с рождественского вечера и заканчиваясь зимой следующего года. Праздники становятся точкой, где формируются и разрешаются любовные конфликты.

Бриджит решает изменить свою жизнь и начинает вести дневник, фиксируя личные и профессиональные неудачи. Фильм охватывает год из жизни героини, начинаясь с рождественского вечера и заканчиваясь зимой следующего года. Праздники становятся точкой, где формируются и разрешаются любовные конфликты. Продолжительность: 97 мин.

© Фото : Alliance Atlantis and Miramax (2000) Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс" © Фото : Alliance Atlantis and Miramax (2000) Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс". Архивное фото

"Неспящие в Сиэттле"

Жанр: мелодрама, комедия

мелодрама, комедия Год и страна: 1993, США

1993, США Режиссер: Нора Эфрон

Нора Эфрон Рейтинг "Кинопоиска": 7,7

7,7 Рейтинг "IMDB": 6,8

6,8 В главных ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Росс Мэлинджер, Рита Уилсон, Виктор Гарбер и др.

Том Хэнкс, Мег Райан, Росс Мэлинджер, Рита Уилсон, Виктор Гарбер и др. Сюжет: Поздно ночью по радио читают письмо мальчишки, который ищет маму. Сотни женщин звонят, пишут, предлагают свою заботу. Но только одна почувствует: это не просто чужая история, а ее собственная. Про нее и того мужчину, которого она еще не видела.

Поздно ночью по радио читают письмо мальчишки, который ищет маму. Сотни женщин звонят, пишут, предлагают свою заботу. Но только одна почувствует: это не просто чужая история, а ее собственная. Про нее и того мужчину, которого она еще не видела. Продолжительность: 105 мин.

© TriStar Pictures (1993) Кадр из фильма "Неспящие в Сиэттле" © TriStar Pictures (1993) Кадр из фильма "Неспящие в Сиэттле"

"Вам письмо"

Жанр: мелодрама, комедия, драма

мелодрама, комедия, драма Год и страна: 1998, США

1998, США Режиссер: Нора Эфрон

Нора Эфрон Рейтинг "Кинопоиска": 7.8

7.8 Рейтинг "IMDB": 6,7

6,7 В главных ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Грег Кинниэр, Паркер Поузи, Джин Степлтон и др.

Том Хэнкс, Мег Райан, Грег Кинниэр, Паркер Поузи, Джин Степлтон и др. Сюжет: Два конкурента по бизнесу переписываются в интернете, не зная истинных личностей друг друга. Их отношения развиваются в течение года и приходят к развязке зимой. Зимний и рождественский Нью-Йорк становится фоном для кульминации истории.

Два конкурента по бизнесу переписываются в интернете, не зная истинных личностей друг друга. Их отношения развиваются в течение года и приходят к развязке зимой. Зимний и рождественский Нью-Йорк становится фоном для кульминации истории. Продолжительность: 114 мин.

© Warner Bros. Pictures (1998) Кадр из фильма "Вам письмо" © Warner Bros. Pictures (1998) Кадр из фильма "Вам письмо"

Комедии для взрослых

"Плохой Санта"

Жанр: комедия, драма

комедия, драма Год и страна: 2003; США, Германия

2003; США, Германия Режиссер: Терри Цвигофф

Терри Цвигофф Рейтинг "Кинопоиска": 7,4

7,4 Рейтинг "IMDB": 7,0

7,0 В главных ролях: Билли Боб Торнтон, Тони Кокс, Бретт Келли, Лорен Грэм, Лорен Том и др.

Билли Боб Торнтон, Тони Кокс, Бретт Келли, Лорен Грэм, Лорен Том и др. Сюжет: Алкоголик и мошенник Уилли каждый год устраивается Санта-Клаусом в торговые центры, чтобы грабить магазины после праздников. Его циничный план дает сбой после знакомства с наивным мальчиком, который неожиданно влияет на его жизнь.

Алкоголик и мошенник Уилли каждый год устраивается Санта-Клаусом в торговые центры, чтобы грабить магазины после праздников. Его циничный план дает сбой после знакомства с наивным мальчиком, который неожиданно влияет на его жизнь. Продолжительность: 92 мин.

© Columbia Pictures Corporation (2003) Кадр из фильма "Плохой Санта" © Columbia Pictures Corporation (2003) Кадр из фильма "Плохой Санта". Архивное фото

"Очень плохие мамочки 2"

Жанр: комедия

комедия Год и страна: 2017; США, Китай

2017; США, Китай Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур

Джон Лукас, Скотт Мур Рейтинг "Кинопоиска": 6,3

6,3 Рейтинг "IMDB": 5,6

5,6 В главных ролях: Мила Кунис, Кристен Белл, Кэтрин Хан, Кристин Барански, Сьюзен Сарандон и др.

Мила Кунис, Кристен Белл, Кэтрин Хан, Кристин Барански, Сьюзен Сарандон и др. Сюжет: Три подруги готовятся к Рождеству, когда к ним неожиданно приезжают их собственные матери. Героини пытаются спасти праздник, не потеряв себя.

Три подруги готовятся к Рождеству, когда к ним неожиданно приезжают их собственные матери. Героини пытаются спасти праздник, не потеряв себя. Продолжительность: 104 мин.

© Huayi Brothers Media (2017) Кадр из фильма "Очень плохие мамочки-2" © Huayi Brothers Media (2017) Кадр из фильма "Очень плохие мамочки-2". Архивное фото

"Поменяться местами"

Жанр: комедия

комедия Год и страна: 1983, США

1983, США Режиссер: Джон Лэндис

Джон Лэндис Рейтинг "Кинопоиска": 7,7

7,7 Рейтинг "IMDB": 7,5

7,5 В главных ролях: Дэн Эйкройд, Эдди Мерфи, Ральф Беллами, Дон Амичи, Джейми Ли Кертис и др.

Дэн Эйкройд, Эдди Мерфи, Ральф Беллами, Дон Амичи, Джейми Ли Кертис и др. Сюжет: Два богача заключают пари и меняют местами успешного брокера и уличного мошенника. Эксперимент начинается перед Рождеством и разрушает жизни участников.

Два богача заключают пари и меняют местами успешного брокера и уличного мошенника. Эксперимент начинается перед Рождеством и разрушает жизни участников. Продолжительность: 116 мин.

© Cinema Group Ventures/Paramount Pictures (1983) Кадр из фильма "Поменяться местами" © Cinema Group Ventures/Paramount Pictures (1983) Кадр из фильма "Поменяться местами"

"Смертельное оружие"

Жанр: боевик, комедия

боевик, комедия Год и страна: 1987, США

1987, США Режиссер: Ричард Доннер

Ричард Доннер Рейтинг "Кинопоиска": 8,0

8,0 Рейтинг "IMDB": 7,6

7,6 В главных ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Гэри Бьюзи, Митчелл Райан, Том Аткинс и др.

Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Гэри Бьюзи, Митчелл Райан, Том Аткинс и др. Сюжет: Полицейские Мартин Риггс и Роджер Мерто сталкиваются с делом о наркоторговле и коррупции в Лос-Анджелесе. Фильм сочетает криминальный сюжет и черный юмор, рассказывая о напарниках с противоположными характерами. Действие происходит в рождественский период, фильм традиционно включают в список альтернативных новогодних просмотров.

Полицейские Мартин Риггс и Роджер Мерто сталкиваются с делом о наркоторговле и коррупции в Лос-Анджелесе. Фильм сочетает криминальный сюжет и черный юмор, рассказывая о напарниках с противоположными характерами. Действие происходит в рождественский период, фильм традиционно включают в список альтернативных новогодних просмотров. Продолжительность: 110 мин.

© Warner Bros. Pictures Co. (1987) Кадр из фильма "Смертельное оружие" © Warner Bros. Pictures Co. (1987) Кадр из фильма "Смертельное оружие". Архивное фото

"Подручный Хадсакера"

Жанр: фэнтези, комедия

фэнтези, комедия Год и страна: 1994; Великобритания, Германия, США

1994; Великобритания, Германия, США Режиссеры: Джоэл Коэн, Итан Коэн

Джоэл Коэн, Итан Коэн Рейтинг "Кинопоиска": 7,2

7,2 Рейтинг "IMDB": 7,2

7,2 В главных ролях: Тим Роббинс, Дженнифер Джейсон Ли, Пол Ньюман, Джим Тру-Фрост, Билл Коббс, Брюс Кэмпбелл и др.

Тим Роббинс, Дженнифер Джейсон Ли, Пол Ньюман, Джим Тру-Фрост, Билл Коббс, Брюс Кэмпбелл и др. Сюжет: Наивный выпускник колледжа становится главой крупной корпорации в результате заговора совета директоров.

Наивный выпускник колледжа становится главой крупной корпорации в результате заговора совета директоров. Продолжительность: 116 мин.

© Warner Bros. (1994) Кадр из фильма "Подручный Хадсакера" © Warner Bros. (1994) Кадр из фильма "Подручный Хадсакера"

"29-ая улица"

Жанр: комедия, драма

комедия, драма Год и страна: 1991, Япония, США

1991, Япония, США Режиссер: Джордж Галло

Джордж Галло Рейтинг "Кинопоиска": 7,0

7,0 Рейтинг "IMDB": 7,2

7,2 В главных ролях: Дэнни Айелло, Энтони ЛаПалья, Лэйни Казан, Фрэнк Пеше, Роберт Форстер и др.

Дэнни Айелло, Энтони ЛаПалья, Лэйни Казан, Фрэнк Пеше, Роберт Форстер и др. Сюжет: История итальянской семьи, выигравшей крупную сумму в рождественской лотерее. Неожиданный выигрыш нарушает привычный уклад жизни семьи и вскрывает скрытые конфликты.

История итальянской семьи, выигравшей крупную сумму в рождественской лотерее. Неожиданный выигрыш нарушает привычный уклад жизни семьи и вскрывает скрытые конфликты. Продолжительность: 101 мин.

© 20th Century Fox Film Corporation (1991) Кадр из фильма "29-ая улица" © 20th Century Fox Film Corporation (1991) Кадр из фильма "29-ая улица"

"Старые ворчуны"

Жанр: комедия, драма, мелодрама

комедия, драма, мелодрама Год и страна: 1993, США

1993, США Режиссер: Дональд Питри

Дональд Питри Рейтинг "Кинопоиска": 7,2

7,2 Рейтинг "IMDB": 7,0

7,0 В главных ролях: Джек Леммон, Уолтер Мэттау, Энн-Маргрет, Берджесс Мередит, Дэрил Ханна, Кевин Поллак и др.

Джек Леммон, Уолтер Мэттау, Энн-Маргрет, Берджесс Мередит, Дэрил Ханна, Кевин Поллак и др. Сюжет: Два пожилых соседа соперничают друг с другом, несмотря на возраст и зиму вокруг. Пока все готовятся к праздникам, герои выясняют отношения и неожиданно находят путь к миру.

Два пожилых соседа соперничают друг с другом, несмотря на возраст и зиму вокруг. Пока все готовятся к праздникам, герои выясняют отношения и неожиданно находят путь к миру. Продолжительность: 103 мин.

© Warner Bros. (1993) Кадр из фильма "Старые ворчуны" © Warner Bros. (1993) Кадр из фильма "Старые ворчуны"

Классика золотой эры Голливуда

"Эта замечательная жизнь"

Жанр: фэнтези, драма, семейное кино

фэнтези, драма, семейное кино Год и страна: 1947, США

1947, США Режиссер: Фрэнк Капра

Фрэнк Капра Рейтинг "Кинопоиска": 8,4

8,4 Рейтинг "IMDB": 8,6

8,6 В главных ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл, Генри Треверс и др.

Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл, Генри Треверс и др. Сюжет: Фильм считается одним из главных классических рождественских фильмов в США. Джордж Бейли, разочарованный и доведенный до отчаяния, собирается покончить с собой в канун Рождества. Ангел-хранитель показывает ему, каким был бы мир, если бы Джордж никогда не родился.

Фильм считается одним из главных классических рождественских фильмов в США. Джордж Бейли, разочарованный и доведенный до отчаяния, собирается покончить с собой в канун Рождества. Ангел-хранитель показывает ему, каким был бы мир, если бы Джордж никогда не родился. Продолжительность: 130 мин.

© Liberty Films (1947) Кадр из фильма "Эта замечательная жизнь" © Liberty Films (1947) Кадр из фильма "Эта замечательная жизнь". Архивное фото

"Чудо на 34-й улице"

Жанр: фэнтези, семейная комедия

фэнтези, семейная комедия Год и страна: 1947, США

1947, США Режиссер: Джордж Ситон

Джордж Ситон Рейтинг "Кинопоиска": 7,8

7,8 Рейтинг "IMDB": 7,9

7,9 В главных ролях: Морин О’Хара, Джон Пейн, Эдмунд Гвенн, Джин Локхарт, Натали Вуд и др.

Морин О’Хара, Джон Пейн, Эдмунд Гвенн, Джин Локхарт, Натали Вуд и др. Сюжет: В канун Рождества старик Крис Крингл устраивается работать Санта-Клаусом в крупный магазин и начинает утверждать, что он настоящий Санта-Клаус. Его искренность приводит к судебному процессу, где взрослым предстоит решить, существует ли чудо на самом деле.

В канун Рождества старик Крис Крингл устраивается работать Санта-Клаусом в крупный магазин и начинает утверждать, что он настоящий Санта-Клаус. Его искренность приводит к судебному процессу, где взрослым предстоит решить, существует ли чудо на самом деле. Продолжительность: 96 мин.

© 20th Century Fox Film Corporation (1994) Кадр из фильма "Чудо на 34-й улице" © 20th Century Fox Film Corporation (1994) Кадр из фильма "Чудо на 34-й улице"

"Праздничный роман"

Жанр: мелодрама, комедия

мелодрама, комедия Год и страна: 1949, США

1949, США Режиссер: Дон Хартмен

Дон Хартмен Рейтинг "Кинопоиска": 7.1

7.1 Рейтинг "IMDB": 7,2

7,2 В главных ролях: Джанет Ли, Роберт Митчем, Уенделл Кори, Гордон Геберт, Грифф Барнетт и др.

Джанет Ли, Роберт Митчем, Уенделл Кори, Гордон Геберт, Грифф Барнетт и др. Сюжет: Мать-одиночка знакомится с продавцом в канун Рождества, и случайная встреча перерастает в роман, который должен выдержать проверку приближающимся Новым годом.

Мать-одиночка знакомится с продавцом в канун Рождества, и случайная встреча перерастает в роман, который должен выдержать проверку приближающимся Новым годом. Продолжительность: 87 мин.

© RKO Radio Pictures Inc. (1949) Кадр из фильма "Праздничный роман" © RKO Radio Pictures Inc. (1949) Кадр из фильма "Праздничный роман"

"Рождественская история"

Жанр: семейная комедия

семейная комедия Год и страна: 1983; США, Канада

1983; США, Канада Режиссер: Боб Кларк

Боб Кларк Рейтинг "Кинопоиска": 6,9

6,9 Рейтинг "IMDB": 7,9

7,9 В главных ролях: Питер Биллингсли, Мелинда Диллон, Дэррен МакГэвин, Скотт Шварц, Дж. Шеперд и др.

Питер Биллингсли, Мелинда Диллон, Дэррен МакГэвин, Скотт Шварц, Дж. Шеперд и др. Сюжет: Девятилетний Ральфи мечтает получить на Рождество пневматическую винтовку, несмотря на постоянные предупреждения взрослых. В течение нескольких дней перед праздником он сталкивается с бытовыми трудностями, семейными конфликтами и ожиданием чуда.

Девятилетний Ральфи мечтает получить на Рождество пневматическую винтовку, несмотря на постоянные предупреждения взрослых. В течение нескольких дней перед праздником он сталкивается с бытовыми трудностями, семейными конфликтами и ожиданием чуда. Продолжительность: 93 мин.

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1983) Кадр из фильма "Рождественская история" © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1983) Кадр из фильма "Рождественская история"

"Квартира"

Жанр: драма, мелодрама, комедия

драма, мелодрама, комедия Год и страна: 1960, США

1960, США Режиссер: Билли Уайлдер

Билли Уайлдер Рейтинг "Кинопоиска": 8,0

8,0 Рейтинг "IMDB": 8,3

8,3 В главных ролях: Джек Леммон, Ширли Маклейн, Фред Макмюррей, Рэй Уолстон, Джек Крушен и др.

Джек Леммон, Ширли Маклейн, Фред Макмюррей, Рэй Уолстон, Джек Крушен и др. Сюжет: Скромный служащий страховой компании Бакстер сдает свою квартиру начальству для тайных свиданий, рассчитывая на карьерный рост. Его планы рушатся, когда он влюбляется в девушку, которая оказывается любовницей его босса. Ключевые события разворачиваются в канун Рождества и Нового года.

Скромный служащий страховой компании Бакстер сдает свою квартиру начальству для тайных свиданий, рассчитывая на карьерный рост. Его планы рушатся, когда он влюбляется в девушку, которая оказывается любовницей его босса. Ключевые события разворачиваются в канун Рождества и Нового года. Продолжительность: 125 мин.

© The Mirisch Company (1960) Кадр из фильма "Квартира" © The Mirisch Company (1960) Кадр из фильма "Квартира"

"Магазинчик за углом"

Жанр: мелодрама, комедия

мелодрама, комедия Год и страна: 1940, США

1940, США Режиссер: Эрнст Любич

Эрнст Любич Рейтинг "Кинопоиска": 7,9

7,9 Рейтинг "IMDB": 8,0

8,0 В главных ролях: Маргарет Саллаван, Джеймс Стюарт, Фрэнк Морган, Джозеф Шилдкраут, Сара Хейден и др.

Маргарет Саллаван, Джеймс Стюарт, Фрэнк Морган, Джозеф Шилдкраут, Сара Хейден и др. Сюжет: Сотрудники небольшого магазина ежедневно конфликтуют на работе, не подозревая, что за пределами прилавка один из них ведет трогательную переписку с анонимным другом по письмам. Постепенно выясняется, что романтические послания и рабочие споры связывают одних и тех же людей, а Рождество становится моментом истины.

Сотрудники небольшого магазина ежедневно конфликтуют на работе, не подозревая, что за пределами прилавка один из них ведет трогательную переписку с анонимным другом по письмам. Постепенно выясняется, что романтические послания и рабочие споры связывают одних и тех же людей, а Рождество становится моментом истины. Продолжительность: 99 мин.

© Loew's Inc. (1940) Кадр из фильма "Магазинчик за углом" © Loew's Inc. (1940) Кадр из фильма "Магазинчик за углом"

"Жена епископа"

Жанр: фэнтези, мелодрама, драма

фэнтези, мелодрама, драма Год и страна: 1947, США

1947, США Режиссер: Генри Костер

Генри Костер Рейтинг "Кинопоиска": 7,2

7,2 Рейтинг "IMDB": 7,6

7,6 В главных ролях: Кэри Грант, Лоретта Янг, Дэвид Нивен, Монти Вулли, Джеймс Глисон и др.

Кэри Грант, Лоретта Янг, Дэвид Нивен, Монти Вулли, Джеймс Глисон и др. Сюжет: Епископ, занятый до одержимости строительством собора, забывает о семье. В канун Рождества к нему приходит ангел, который помогает не столько с проектом, сколько с восстановлением утраченных человеческих связей.

Епископ, занятый до одержимости строительством собора, забывает о семье. В канун Рождества к нему приходит ангел, который помогает не столько с проектом, сколько с восстановлением утраченных человеческих связей. Продолжительность: 109 мин.

"Светлое Рождество"

Жанр: мюзикл, мелодрама, комедия

мюзикл, мелодрама, комедия Год и страна: 1954, США

1954, США Режиссер: Майкл Кертиц

Майкл Кертиц Рейтинг "Кинопоиска": 7,1

7,1 Рейтинг "IMDB": 7,6

7,6 В главных ролях: Бинг Кросби, Дэнни Кэй,Розмари Клуни, Вера-Эллен, Дин Джэггер и др.

Бинг Кросби, Дэнни Кэй,Розмари Клуни, Вера-Эллен, Дин Джэггер и др. Сюжет: Два бывших солдата создают музыкальный дуэт и готовят рождественское шоу, чтобы помочь своему бывшему командиру спасти убыточный курорт.

Два бывших солдата создают музыкальный дуэт и готовят рождественское шоу, чтобы помочь своему бывшему командиру спасти убыточный курорт. Продолжительность: 120 мин.

Неожиданные новогодние фильмы

"Крепкий орешек"

Жанр: боеви

боеви Год и страна: 1988, США Режиссер: Джон Мактирнан

1988, США Джон Мактирнан Рейтинг "Кинопоиска": 8,0

8,0 Рейтинг "IMDB": 8,2

8,2 В главных ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа, Реджинальд ВелДжонсон, Пол Глисон и др.

Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа, Реджинальд ВелДжонсон, Пол Глисон и др. Сюжет: Фильм стал культовым "альтернативным" новогодним выбором. Полицейский Джон Макклейн приезжает в Лос-Анджелес, чтобы наладить отношения с женой, и попадает на рождественский прием в небоскребе. Праздник прерывает захват здания террористами. Оказавшись вне поля зрения преступников, Макклейн в одиночку начинает борьбу за освобождение заложников.

Фильм стал культовым "альтернативным" новогодним выбором. Полицейский Джон Макклейн приезжает в Лос-Анджелес, чтобы наладить отношения с женой, и попадает на рождественский прием в небоскребе. Праздник прерывает захват здания террористами. Оказавшись вне поля зрения преступников, Макклейн в одиночку начинает борьбу за освобождение заложников. Продолжительность: 133 мин.

© 20th Century Fox Film Corporation (1988) Кадр из фильма "Крепкий орешек" © 20th Century Fox Film Corporation (1988) Кадр из фильма "Крепкий орешек". Архивное фото

"Гремлины"

Жанр: фантастика, ужасы

фантастика, ужасы Год и страна: 1984, США

1984, США Режиссер: Джо Данте

Джо Данте Рейтинг "Кинопоиска": 7,4

7,4 Рейтинг "IMDB": 7,3

7,3 В главных ролях: Зак Гэллиган, Фиби Кейтс, Хойт Экстон, Стивен Спилберг, Полли Холлидей и др.

Зак Гэллиган, Фиби Кейтс, Хойт Экстон, Стивен Спилберг, Полли Холлидей и др. Сюжет: В подарок на Рождество подросток получает странное существо по имени Магвай. Нарушение трех простых правил приводит к появлению злобных гремлинов, которые превращают маленький город в зону хаоса.

В подарок на Рождество подросток получает странное существо по имени Магвай. Нарушение трех простых правил приводит к появлению злобных гремлинов, которые превращают маленький город в зону хаоса. Продолжительность: 106 мин.

© Warner Bros. Pictures Co. (1984) Кадр из фильма "Гремлины" © Warner Bros. Pictures Co. (1984) Кадр из фильма "Гремлины". Архивное фото

"Однажды в Токио"

Жанр: аниме, драма, комедия

аниме, драма, комедия Год и страна: 2003, Япония

2003, Япония Режиссер: Сатоси Кон

Сатоси Кон Рейтинг "Кинопоиска": 7,9

7,9 Рейтинг "IMDB": 7,8

7,8 Роли озвучивали: Тору Эмори, Ая Окамото, Есиаки Умэгаки, Седзо Идзука, Сэидзо Като и др.

Тору Эмори, Ая Окамото, Есиаки Умэгаки, Седзо Идзука, Сэидзо Като и др. Сюжет: Трое бездомных находят в рождественскую ночь брошенного младенца и отправляются на поиски его родителей. История о потерянных людях, которые неожиданно получают шанс что-то исправить.

Трое бездомных находят в рождественскую ночь брошенного младенца и отправляются на поиски его родителей. История о потерянных людях, которые неожиданно получают шанс что-то исправить. Продолжительность: 92 мин.

© Madhouse (2003) Кадр из фильма "Однажды в Токио" © Madhouse (2003) Кадр из фильма "Однажды в Токио"

"Бэтмен возвращается"

Жанр: фантастика, боевик

фантастика, боевик Год и страна: 1992; США, Великобритания

1992; США, Великобритания Режиссер: Тим Бертон

Тим Бертон Рейтинг "Кинопоиска": 7,4

7,4 Рейтинг "IMDB": 7,1

7,1 В главных ролях: Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Мишель Пфайффер, Кристофер Уокен, Майкл Гоф и др.

Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Мишель Пфайффер, Кристофер Уокен, Майкл Гоф и др. Сюжет: Бэтмен сталкивается с двумя противниками — Пингвином, стремящимся к власти, и Женщиной-Кошкой, разрывающейся между местью и чувствами. Их противостояние происходит в украшенном к Рождеству Готэме.

Бэтмен сталкивается с двумя противниками — Пингвином, стремящимся к власти, и Женщиной-Кошкой, разрывающейся между местью и чувствами. Их противостояние происходит в украшенном к Рождеству Готэме. Продолжительность: 126 мин.

© PolyGram Filmed Entertainment/Warner Bros. Pictures 1992) Кадр из фильма "Бэтмен возвращается" © PolyGram Filmed Entertainment/Warner Bros. Pictures 1992) Кадр из фильма "Бэтмен возвращается". Архивное фото

"Фанни и Александр"

Жанр: драма

драма Год и страна: 1982; Швеция, Франция, Германия

1982; Швеция, Франция, Германия Режиссер: Ингмар Бергман

Ингмар Бергман Рейтинг "Кинопоиска": 7,9

7,9 Рейтинг "IMDB": 8,1

8,1 В главных ролях: Бертиль Гуве, Пернилла Алльвин, Эва Фрелинг, Гунн Волльгрен, Ярл Кулле и др.

Бертиль Гуве, Пернилла Алльвин, Эва Фрелинг, Гунн Волльгрен, Ярл Кулле и др. Сюжет: История семьи Экдаль, рассказанная через восприятие детей. После смерти отца, жизнь Фанни и Александра резко меняется, сталкивая их с жестокостью и страхом. Фильм Бергмана, который многие смотрят зимой.

История семьи Экдаль, рассказанная через восприятие детей. После смерти отца, жизнь Фанни и Александра резко меняется, сталкивая их с жестокостью и страхом. Фильм Бергмана, который многие смотрят зимой. Продолжительность: 188 мин.

© Cinematograph AB (1982) Кадр из фильма "Фанни и Александр" © Cinematograph AB (1982) Кадр из фильма "Фанни и Александр"

"Капитан Крюк"

Жанр: фэнтези, семейная комедия, приключения

фэнтези, семейная комедия, приключения Год и страна: 1991, США

1991, США Режиссер: Стивен Спилберг

Стивен Спилберг Рейтинг "Кинопоиска": 7,2

7,2 Рейтинг "IMDB": 6,

6, В главных ролях: Дастин Хоффман, Робин Уильямс, Джулия Робертс, Боб Хоскинс, Мэгги Смит и др.

Дастин Хоффман, Робин Уильямс, Джулия Робертс, Боб Хоскинс, Мэгги Смит и др. Сюжет: Повзрослевший Питер Пэн отправляется в Неверленд, чтобы спасти похищенных детей и снова вспомнить, кем он был. Путешествие становится возвращением к утраченной вере в чудо. Сказочный мир и эмоциональный финал делают фильм хорошим выбором для зимнего семейного просмотра.

Повзрослевший Питер Пэн отправляется в Неверленд, чтобы спасти похищенных детей и снова вспомнить, кем он был. Путешествие становится возвращением к утраченной вере в чудо. Сказочный мир и эмоциональный финал делают фильм хорошим выбором для зимнего семейного просмотра. Продолжительность: 142 мин.

© Amblin Entertainment (1991) Кадр из фильма "Капитан Крюк" © Amblin Entertainment (1991) Кадр из фильма "Капитан Крюк"

"101 Рейкьявик"

Жанр: драма, комедия

драма, комедия Год и страна: 2000; Исландия, Дания, Франция, Норвегия, Германия

2000; Исландия, Дания, Франция, Норвегия, Германия Режиссер: Бальтасар Кормакур

Бальтасар Кормакур Рейтинг "Кинопоиска": 6,5

6,5 Рейтинг "IMDB": 6,8

6,8 В главных ролях: Виктория Абриль, Хильмир Снайр Гвюднасон, Ханна Мария Карлсдоттир, Трудюр Вильхьяульмсдоуттир, Бальтасар Кормакур и др.

Виктория Абриль, Хильмир Снайр Гвюднасон, Ханна Мария Карлсдоттир, Трудюр Вильхьяульмсдоуттир, Бальтасар Кормакур и др. Сюжет: Безработный молодой человек живет с матерью, пока в их доме не появляется ее подруга. Зимний Рейкьявик становится фоном для истории о застое и эмоциональной незрелости.

Безработный молодой человек живет с матерью, пока в их доме не появляется ее подруга. Зимний Рейкьявик становится фоном для истории о застое и эмоциональной незрелости. Продолжительность: 88 мин.

© 101 Reykjavík (2000) Кадр из фильма "101 Рейкьявик" © 101 Reykjavík (2000) Кадр из фильма "101 Рейкьявик"

"Потерянное Рождество"

Жанр: семейная драма

семейная драма Год и страна: 2011, Великобритания

2011, Великобритания Режиссер: Джон Хэй

Джон Хэй Рейтинг "Кинопоиска": 7,3

7,3 Рейтинг "IMDB": 7,0

7,0 В главных ролях: Эдди Иззард, Ларри Миллс, Джейсон Флеминг, Джеффри Палмер, Сорча Кьюсак и др.

Эдди Иззард, Ларри Миллс, Джейсон Флеминг, Джеффри Палмер, Сорча Кьюсак и др. Сюжет: Загадочный мужчина с амнезией появляется в Манчестере и помогает людям находить утраченное. Его история тесно связана с трагедией мальчика, потерявшего родителей год назад.

Загадочный мужчина с амнезией появляется в Манчестере и помогает людям находить утраченное. Его история тесно связана с трагедией мальчика, потерявшего родителей год назад. Продолжительность: 88 мин.

© Impact Film & TV (2011) Кадр из фильма "Потерянное Рождество" © Impact Film & TV (2011) Кадр из фильма "Потерянное Рождество"

Легкие праздничные фильмы для “фона”

"Клаус"

Жанр: мультфильм

мультфильм Год и страна: 2019; Испания, Великобритания, США, Австрия, Канада, Франция

2019; Испания, Великобритания, США, Австрия, Канада, Франция Режиссеры: Серхио Паблос, Карлос Мартинес Лопес

Серхио Паблос, Карлос Мартинес Лопес Рейтинг "Кинопоиска": 8,7

8,7 Рейтинг "IMDB": 8,2

8,2 Роли озвучивали: Джейсон Шварцман, Дж.К. Симмонс, Джоан Кьюсак, Рашида Джонс, Уилл Сассо и др.

Джейсон Шварцман, Дж.К. Симмонс, Джоан Кьюсак, Рашида Джонс, Уилл Сассо и др. Сюжет: Ленивого почтальона Джеспера отправляют на крайний север, где он должен наладить работу почты во враждующем городе. Случайное знакомство с лесным отшельником Клаусом приводит к цепочке событий, которые меняют город и дают начало легенде о Санта-Клаусе.

Ленивого почтальона Джеспера отправляют на крайний север, где он должен наладить работу почты во враждующем городе. Случайное знакомство с лесным отшельником Клаусом приводит к цепочке событий, которые меняют город и дают начало легенде о Санта-Клаусе. Продолжительность: 96 мин.

© Atresmedia Cine (2019) Кадр из фильма "Клаус" © Atresmedia Cine (2019) Кадр из фильма "Клаус"

"Миссия: Красный"

Жанр: фэнтези, боевик, комедия

фэнтези, боевик, комедия Год и страна: 2024; США, Канада

2024; США, Канада Режиссер: Джейк Кэздан

Джейк Кэздан Рейтинг "Кинопоиска": 6,6

6,6 Рейтинг "IMDB": 6,2

6,2 В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью, Дж.К. Симмонс, Бонни Хант и др.

Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью, Дж.К. Симмонс, Бонни Хант и др. Сюжет: После похищения Санта-Клауса, начальник службы безопасности Северного полюса объединяется с охотником за головами, чтобы спасти Рождество.

После похищения Санта-Клауса, начальник службы безопасности Северного полюса объединяется с охотником за головами, чтобы спасти Рождество. Продолжительность: 123 мин.

© Amazon MGM Studios (2024) Кадр из фильма "Миссия: Красный" © Amazon MGM Studios (2024) Кадр из фильма "Миссия: Красный"

"Семья напрокат"

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама

фэнтези, драма, мелодрама Год и страна: 1997, Канада

1997, Канада Режиссер: Тед Котчефф

Тед Котчефф Рейтинг "Кинопоиска": 7,7

7,7 Рейтинг "IMDB": 6,8

6,8 В главных ролях: Рома Дауни, Эрик Маккормак, Шон Томпсон, Джанет Бэйли, Кевин Хикс и др.

Рома Дауни, Эрик Маккормак, Шон Томпсон, Джанет Бэйли, Кевин Хикс и др. Сюжет: Бизнесмен Сэм нанимает женщину с ребенком, чтобы временно изобразить семью и спасти сделку. Постепенно притворство перерастает в настоящие чувства. Легкий фильм, который хорошо смотрится в предпраздничной суете.

Бизнесмен Сэм нанимает женщину с ребенком, чтобы временно изобразить семью и спасти сделку. Постепенно притворство перерастает в настоящие чувства. Легкий фильм, который хорошо смотрится в предпраздничной суете. Продолжительность: 91 мин

© Atlantis Films (1997) Кадр из фильма "Семья напрокат" © Atlantis Films (1997) Кадр из фильма "Семья напрокат"

"Уют и радость"

Жанр: комедия

комедия Год и страна: 1984, Великобритания

1984, Великобритания Режиссер: Билл Форсайт

Билл Форсайт Рейтинг "IMDB": 6,6

6,6 В главных ролях: Билл Патерсон, Элинор Дэвид, Клер Гроган, Алекс Нортон, Патрик Мэлахайд и др.

Билл Патерсон, Элинор Дэвид, Клер Гроган, Алекс Нортон, Патрик Мэлахайд и др. Сюжет: Радиоведущий переживает расставание и случайно оказывается втянут в войну двух мафиозных кланов, торгующих мороженым. Абсурдные события помогают ему выйти из личного кризиса. Комедия Билла Форсайта использует зимний Глазго и рождественскую атмосферу как контраст к эксцентричному сюжету.

Радиоведущий переживает расставание и случайно оказывается втянут в войну двух мафиозных кланов, торгующих мороженым. Абсурдные события помогают ему выйти из личного кризиса. Комедия Билла Форсайта использует зимний Глазго и рождественскую атмосферу как контраст к эксцентричному сюжету. Продолжительность: 106 мин.

© Kings Road Entertainment (1984) Кадр из фильма "Уют и радость" © Kings Road Entertainment (1984) Кадр из фильма "Уют и радость"

"Ангел Рождества"

Жанр: драма, мелодрама

драма, мелодрама Год и страна: 2009, США

2009, США Режиссер: Брайан Бру

Брайан Бру Рейтинг "Кинопоиска": 6,8

6,8 Рейтинг "IMDB": 6,6

6,6 В главных ролях: К.С. Клайд, Кари Хокер, Брюс Дэвисон, Элиза Бру, Грегори К. Бру и др.

К.С. Клайд, Кари Хокер, Брюс Дэвисон, Элиза Бру, Грегори К. Бру и др. Сюжет: Одинокая девушка находит работу в благотворительной организации с помощью соседа. Совместная помощь другим меняет ее собственную жизнь

Одинокая девушка находит работу в благотворительной организации с помощью соседа. Совместная помощь другим меняет ее собственную жизнь Продолжительность: 86 мин.

© Silver Peak Productions (2009) Кадр из фильма "Ангел Рождества" © Silver Peak Productions (2009) Кадр из фильма "Ангел Рождества"

"Мама к Рождеству"

Жанр: фэнтези, семейная комедия

фэнтези, семейная комедия Год и страна: 1990, США

1990, США Режиссер: Джордж Миллер

Джордж Миллер Рейтинг "Кинопоиска": 6,4

6,4 Рейтинг "IMDB": 6,5

6,5 В главных ролях: Оливия Ньютон-Джон, Джульетт Сорси, Даг Шиэн, Кармен Ардженциано, Обри Моррис и др.

Оливия Ньютон-Джон, Джульетт Сорси, Даг Шиэн, Кармен Ардженциано, Обри Моррис и др. Сюжет: Девочка загадывает желание получить маму на Рождество. Магия оживляет манекен, который становится для нее настоящим близким человеком.

Девочка загадывает желание получить маму на Рождество. Магия оживляет манекен, который становится для нее настоящим близким человеком. Продолжительность: 96 мин.

© Walt Disney Television (1990) Кадр из фильма "Мама к Рождеству" © Walt Disney Television (1990) Кадр из фильма "Мама к Рождеству"

"Рождественский пирог"

Жанр: драма, комедия

драма, комедия Год и страна: 1999, Франция

1999, Франция Режиссер: Даниель Томпсон

Даниель Томпсон Рейтинг "Кинопоиска": 6,1

6,1 Рейтинг "IMDB": 6,3

6,3 В главных ролях: Сабин Азема, Эммануэль Беар, Шарлотта Генсбур, Клод Риш, Франсуаза Фабиан и др.

Сабин Азема, Эммануэль Беар, Шарлотта Генсбур, Клод Риш, Франсуаза Фабиан и др. Сюжет: Три сестры собираются вместе перед Рождеством и сталкиваются с семейными тайнами, которые долго оставались скрытыми.

Три сестры собираются вместе перед Рождеством и сталкиваются с семейными тайнами, которые долго оставались скрытыми. Продолжительность: 106 мин.

© Canal+ [fr] (1999) Кадр из фильма "Рождественский пирог" © Canal+ [fr] (1999) Кадр из фильма "Рождественский пирог"

Советские и российские новогодние фильмы

"Ирония судьбы, или С легким паром!"

Жанр: мелодрама, комеди

мелодрама, комеди Год и страна: 1975, СССР

1975, СССР Режиссер: Эльдар Рязанов

Эльдар Рязанов Рейтинг "Кинопоиска": 8,2

8,2 Рейтинг "IMDB": 8,0

8,0 В главных ролях: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Лия Ахеджакова и др.

Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Лия Ахеджакова и др. Сюжет: Главный традиционный новогодний фильм в России. 31 декабря друзья идут в баню, и из-за ошибки Женя Лукашин оказывается в Ленинграде, где по совпадению попадает в квартиру с тем же адресом и планировкой, что и у него в Москве. Знакомство с Надей приводит к цепочке недоразумений и неожиданному роману.

Главный традиционный новогодний фильм в России. 31 декабря друзья идут в баню, и из-за ошибки Женя Лукашин оказывается в Ленинграде, где по совпадению попадает в квартиру с тем же адресом и планировкой, что и у него в Москве. Знакомство с Надей приводит к цепочке недоразумений и неожиданному роману. Продолжительность: 184 мин.

© Киностудия "Мосфильм", 1975 Юрий Яковлев в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" © Киностудия "Мосфильм", 1975 Юрий Яковлев в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Архивное фото

"Карнавальная ночь"

Жанр: комедия, мелодрама

комедия, мелодрама Год и страна: 1956, СССР

1956, СССР Режиссер: Эльдар Рязанов

Эльдар Рязанов Рейтинг "Кинопоиска": 8,2

8,2 Рейтинг "IMDB": 7,4

7,4 В главных ролях: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей Филиппов, Ольга Власова и др.

Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей Филиппов, Ольга Власова и др. Сюжет: Молодые сотрудники клуба готовят веселый новогодний вечер, но сталкиваются с бюрократом Огурцовым, который хочет превратить праздник в скучное собрание. Они решают перехитрить начальника и спасти Новый год.

Молодые сотрудники клуба готовят веселый новогодний вечер, но сталкиваются с бюрократом Огурцовым, который хочет превратить праздник в скучное собрание. Они решают перехитрить начальника и спасти Новый год. Продолжительность: 78 мин.

© Мосфильм (1956) Кадр из фильма "Карнавальная ночь" © Мосфильм (1956) Кадр из фильма "Карнавальная ночь". Архивное фото

"Чародеи"

Жанр: фантастика, мелодрама, комедия

фантастика, мелодрама, комедия Год и страна: 1982, СССР

1982, СССР Режиссер: Константин Бромберг

Константин Бромберг Рейтинг "Кинопоиска": 8,0

8,0 Рейтинг "IMDB": 7,1

7,1 В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин и др.

Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин и др. Сюжет: Культовый новогодний фильм. В научном институте магии готовят презентацию волшебного изобретения к 31 декабря. Интриги, колдовство и недоразумения мешают героям, но любовь и искренность побеждают чары.

Культовый новогодний фильм. В научном институте магии готовят презентацию волшебного изобретения к 31 декабря. Интриги, колдовство и недоразумения мешают героям, но любовь и искренность побеждают чары. Продолжительность: 147 мин.

© Гостелерадио СССР (1982) Кадр из фильма "Чародеи" © Гостелерадио СССР (1982) Кадр из фильма "Чародеи". Архивное фото

"С Новым годом, мамы!"

Жанр: семейная комедия

семейная комедия Год и страна: 2012, Россия

2012, Россия Режиссеры: Сарик Андреасян, Артем Аксененко, Дмитрий Грачев и др.

Сарик Андреасян, Артем Аксененко, Дмитрий Грачев и др. Рейтинг "Кинопоиска": 6,3

6,3 Рейтинг "IMDB": 6,2

6,2 В главных ролях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Павел Воля, Ирина Розанова, Ален Делон, Екатерина Вилкова и др.

Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Павел Воля, Ирина Розанова, Ален Делон, Екатерина Вилкова и др. Сюжет: Несколько новелл рассказывают истории матерей и детей, связанных одной темой — безусловной любви, которая особенно ощущается в праздничные дни. Легкий фильм для праздничного вечера.

Несколько новелл рассказывают истории матерей и детей, связанных одной темой — безусловной любви, которая особенно ощущается в праздничные дни. Легкий фильм для праздничного вечера. Продолжительность: 90 мин.

© Фото : Enjoy-movies Кадр из фильма "С новым годом, мамы!" © Фото : Enjoy-movies Кадр из фильма "С новым годом, мамы!". Архивное фото

"Елки"

Жанр: комедия

комедия Год и страна: 2010, Росси

2010, Росси Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Александр Войтинский, Александр Андрющенко и др.

Тимур Бекмамбетов, Александр Войтинский, Александр Андрющенко и др. Рейтинг "Кинопоиска": 6,9

6,9 Рейтинг "IMDB": 6,

6, В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Сергей Походаев, Алина Булынко, Артур Смольянинов*, Екатерина Вилкова и др.

Иван Ургант, Сергей Светлаков, Сергей Походаев, Алина Булынко, Артур Смольянинов*, Екатерина Вилкова и др. Сюжет: Несколько сюжетных линий в разных городах России сходятся в канун Нового года. Фильм объединяет страну через идею "шести рукопожатий". Герои оказываются в сложных ситуациях, выбраться из которых помогает цепочка случайных знакомств.

Несколько сюжетных линий в разных городах России сходятся в канун Нового года. Фильм объединяет страну через идею "шести рукопожатий". Герои оказываются в сложных ситуациях, выбраться из которых помогает цепочка случайных знакомств. Продолжительность: 90 мин.

© Базелевс Продакшн (2010) Кадр из фильма "Елки" © Базелевс Продакшн (2010) Кадр из фильма "Елки". Архивное фото

"Новогодние приключения Маши и Вити"

Жанр: фэнтези, семейное кино

фэнтези, семейное кино Год и страна: 1975, СССР

1975, СССР Режиссеры: Геннадий Казанский, Игорь Усов

Геннадий Казанский, Игорь Усов Рейтинг "Кинопоиска": 8,0

8,0 Рейтинг "IMDB": 6,9

6,9 В главных ролях: Ирина Борисова, Михаил Боярский, Николай Боярский, Валентина Кособуцкая, Юрий Нахратов, Георгий Штиль и др.

Ирина Борисова, Михаил Боярский, Николай Боярский, Валентина Кособуцкая, Юрий Нахратов, Георгий Штиль и др. Сюжет: Детская новогодняя классика. Школьники Маша и Витя отправляются в сказочный мир, чтобы спасти Снегурочку, похищенную Кощеем. Им предстоит пройти испытания и победить нечистую силу.

Детская новогодняя классика. Школьники Маша и Витя отправляются в сказочный мир, чтобы спасти Снегурочку, похищенную Кощеем. Им предстоит пройти испытания и победить нечистую силу. Продолжительность: 71 мин.

© Ленфильм (1975) Кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити" © Ленфильм (1975) Кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"

"Морозко"

Жанр: фэнтези, семейная комедия

фэнтези, семейная комедия Год и страна: 1964, СССР

1964, СССР Режиссер: Александр Роу

Александр Роу Рейтинг "Кинопоиска": 8,1

8,1 Рейтинг "IMDB": 6,4

6,4 В главных ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел Павленко, Вера Алтайская и др.

Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел Павленко, Вера Алтайская и др. Сюжет: Добрая Настенька терпит притеснения мачехи и оказывается в зимнем лесу, где встречает Морозко. Тем временем хвастливый Иван проходит собственные испытания. Сказка Александра Роу соединяет народный фольклор и мораль о награде за доброту.

Добрая Настенька терпит притеснения мачехи и оказывается в зимнем лесу, где встречает Морозко. Тем временем хвастливый Иван проходит собственные испытания. Сказка Александра Роу соединяет народный фольклор и мораль о награде за доброту. Продолжительность: 84 мин.

© Киностудия им. М. Горького (1964) Кадр из фильма "Морозко" © Киностудия им. М. Горького (1964) Кадр из фильма "Морозко". Архивное фото