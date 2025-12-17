Рейтинг@Mail.ru
Лучшие новогодние фильмы: для детей, взрослых и семейного просмотра
14:50 17.12.2025 (обновлено: 18:45 17.12.2025)
Лучшие новогодние фильмы для детей и взрослых
Лучшие новогодние фильмы: для детей, взрослых и семейного просмотра
Лучшие новогодние фильмы для детей и взрослых
Новый год — это не просто праздник, а отражение культурного кода, и кино в нем — один из главных проводников настроения. Каждый год многие фильмы возвращаются... РИА Новости, 17.12.2025
Лучшие новогодние фильмы для детей и взрослых

© Getty Images / demaerreДед Мороз смотрит телевизор
Дед Мороз смотрит телевизор - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Getty Images / demaerre
Дед Мороз смотрит телевизор
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Новый год — это не просто праздник, а отражение культурного кода, и кино в нем — один из главных проводников настроения. Каждый год многие фильмы возвращаются на экраны, списки "обязательного просмотра" пополняются, а споры о том, что считать праздничной классикой, не прекращаются. Поэтому мы собрали фильмы на любой вкус: от теплых семейных историй до дерзких комедий для взрослых, от голливудской классики до неожиданных жемчужин. Рождественские и новогодние фильмы, а также, какие картины заслуживают полного полного погружения, а какие — просто создают атмосферу – в материале РИА Новости.

Как мы выбирали новогодние фильмы

Эта подборка не претендует на статус рейтинга "самых лучших" фильмов. Она задумывалась как удобный гид по новогоднему кино — под разное настроение, компанию и способ просмотра. Здесь можно найти фильм для семейного вечера, поставить что-то фоном во время праздничной суеты или застолья, включить знакомую классику в новогоднюю ночь или обратить внимание на ленту, которая считается праздничной, но редко попадает в очевидные списки.

На основе чего отбирались фильмы

При формировании списка учитывались несколько принципов:
· Рейтинги зрителей и критиков. Мы ориентировались на оценки IMDb и "Кинопоиска", а также на устойчивую реакцию аудитории со временем.
· Классический статус. Отдельный акцент сделан на фильмах, которые годами ассоциируются с Новым годом и Рождеством. Их значение выходит за рамки сюжета: это часть культурной привычки и повторяющегося ритуала праздничного просмотра.
· Ощущение праздника. В список вошли как фильмы, действие которых происходит в канун Нового года или Рождества, так и картины, ставшие праздничными "по ощущению": благодаря зимнему антуражу, настроению, или привычке смотреть их именно в зимние или праздничные дни.
Порядок внутри каждой рубрики выстроен от наиболее узнаваемых картин к менее очевидным. Такой принцип позволяет начать с проверенных фильмов и постепенно расширять праздничный кинематографический круг, не теряя общего ощущения праздника.
© Depositphotos.com / evgenyatamanСемья смотрит фильм на Новогодних праздниках
Семья смотрит фильм на Новогодних праздниках - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Depositphotos.com / evgenyataman
Семья смотрит фильм на Новогодних праздниках. Архивное фото

Для семейного просмотра с детьми

"Один дома"
  • Жанр: семейная комедия
  • Год и страна: 1990, США
  • Режиссер: Крис Коламбус
  • Рейтинг "Кинопоиска": 8,3
  • Рейтинг "IMDB": 7,7
  • В главных ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара, Джон Херд и др.
  • Сюжет: Это один из тех фильмов, без которого новогодние каникулы для многих просто не начинаются. Семья Маккаллистеров улетает на Рождество в Европу и в спешке забывает дома младшего сына Кевина. Оставшись один, мальчик сначала наслаждается свободой, но вскоре вынужден защищать дом от двух грабителей, используя смекалку и ловушки.
  • Продолжительность: 103 мин.
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)Кадр из фильма "Один дома"
Кадр из фильма Один дома - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
Кадр из фильма "Один дома". Архивное фото
"Санта-Клаус"
  • Жанр: фэнтези, семейная комедия
  • Год и страна: 1994; США, Канада
  • Режиссер: Джон Паскуин
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,9
  • Рейтинг "IMDB": 6,6
  • В главных ролях: Тим Аллен, Джадж Райнхолд, Венди Крюсон, Эрик Ллойд, Дэвид Крамхолц и др.
  • Сюжет: Классический семейный фильм для декабрьского просмотра. После несчастного случая обычный мужчина вынужден занять место Санта-Клауса.
  • Продолжительность: 93 мин.
© Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994Тим Аллен в фильме "Санта Клаус"(1994)
Тим Аллен в фильме Санта Клаус(1994) - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994
Тим Аллен в фильме "Санта Клаус"(1994). Архивное фото
"Эльф"
  • Жанр: фэнтези, семейная комедия
  • Год и страна: 2003, США
  • Режиссер: Джон Фавро
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,3
  • Рейтинг "IMDB": 7,1
  • В главных ролях: Уилл Феррелл, Джеймс Каан, Боб Ньюхарт, Зои Дешанель, Дэниэл Тэй и др.
  • Сюжет: Фильм рассказывает о Бадди, в детстве случайно попавшем на Северный полюс и выросшем среди эльфов. В канун Рождества он отправляется в город, где сталкивается с реальностью взрослого мира.
  • Продолжительность: 97 мин.
© Gold/Miller Productions (2003)Кадр из фильма "Эльф"
Кадр из фильма Эльф - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Gold/Miller Productions (2003)
Кадр из фильма "Эльф". Архивное фото
"Полярный экспресс"
  • Жанр: анимационный фильм, фэнтези, приключения
  • Год и страна: 2004; США, Австралия
  • Режиссер: Роберт Земекис
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,2
  • Рейтинг "IMDB": 6,6
  • В главных ролях (и озвучка): Том Хэнкс, Лесли Земекис, Эдди Дизен, Нона Гэй, Питер Сколари и др.
  • Сюжет: Один из самых узнаваемых рождественских мультфильмов. Мальчик, сомневающийся в существовании Санта-Клауса, отправляется на волшебном поезде на Северный полюс и обретает веру в чудо.
  • Продолжительность: 100 мин.
© Фото : Кадр из мультфильма "Полярный экспресс" (2004)Кадр из мультфильма "Полярный экспресс"
Кадр из мультфильма Полярный экспресс - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Кадр из мультфильма "Полярный экспресс" (2004)
Кадр из мультфильма "Полярный экспресс". Архивное фото
"Гринч"
  • Жанр: анимационный фильм, семейная комедия
  • Год и страна: 2018; Франция, США
  • Режиссеры: Ярроу Чейни, Скотт Мосье
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,6
  • Рейтинг "IMDB": 6,4
  • Роли озвучивали: Бенедикт Камбербэтч, Кэмерон Сили, Рашида Джонс, Фаррелл Уильямс, Тристан О’Хэйр и др.
  • Сюжет: История о социальной изоляции и силе участия, рассказанная через яркую анимацию. Одинокий Гринч решает украсть Рождество у жителей города, но сталкивается с неожиданной добротой.
  • Продолжительность: 85 мин.
© Universal Pictures (2018)Кадр из мультфильма "Гринч"
Кадр из мультфильма Гринч - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Universal Pictures (2018)
Кадр из мультфильма "Гринч". Архивное фото
"Баба Яга спасает Новый год"
  • Жанр: фэнтези, семейная комедия
  • Год и страна: 2024, Россия
  • Режиссер: Армен Ананикян, Карен Захаров
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,5
  • Рейтинг "IMDB": 4,4
  • В главных ролях: Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и др.
  • Сюжет: Современная российская сказка, действие которой полностью разворачивается в преддверии Нового года. Снежная королева похищает мальчика и угрожает заморозить мир в канун Нового года. Дед Мороз собирает сказочных героев, чтобы остановить ее.
  • Продолжительность: 99 мин.
© Наше Кино (2024)Кадр из фильма "Баба Яга спасает Новый год"
Кадр из фильма Баба Яга спасает Новый год - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Наше Кино (2024)
Кадр из фильма "Баба Яга спасает Новый год". Архивное фото
"Рождественские каникулы"
  • Жанр: семейная комедия
  • Год и страна: 1989, США
  • Режиссер: Джеримайя С. Чечик
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,1
  • Рейтинг "IMDB": 7,5
  • В главных ролях: Чеви Чейз, Беверли Д’Анджело, Джульетт Льюис, Джонни Галэки, Джон Рэндольф и др.
  • Сюжет: Когда слишком стараешься сделать праздник идеальным — получается наоборот. Кларк Гризволд мечтает о первоклассном семейном Рождестве, но череда неудач превращает праздник в хаос.
  • Продолжительность: 97 мин.
© Warner Bros. Pictures Co. (1989)Кадр из фильма "Рождественские каникулы"
Кадр из фильма Рождественские каникулы - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Warner Bros. Pictures Co. (1989)
Кадр из фильма "Рождественские каникулы"
"Идеальное Рождество Артура"
  • Жанр: мультфильм
  • Год и страна: 2000; США, Канада
  • Режиссер: Грег Бэйли
  • Рейтинг "Кинопоиска": 4,8
  • Рейтинг "IMDB": 7,8
  • Роли озвучивали: Майкл Ярмуш, Оливер Грэйнджер, Брюс Динсмор, Даниэль Брошу, Джоди Рестер и др.
  • Сюжет: Спокойный семейный мультфильм для зимнего вечера. Анимационная история о том, что идеальный праздник невозможен без компромиссов и заботы. Артур и его друзья готовятся устроить идеальное Рождество, но сталкиваются с чередой неудач, которые ставят праздник под угрозу.
  • Продолжительность: 60 мин.
© Cinar Animation Inc. (2000)Кадр из фильма "Идеальное Рождество Артура"
Кадр из фильма Идеальное Рождество Артура - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Cinar Animation Inc. (2000)
Кадр из фильма "Идеальное Рождество Артура"
"Рождественский гимн Флинтстоунов"
  • Жанр: мультфильм
  • Год и страна: 1994; США, Филиппины
  • Режиссер: Джоэнна Ромерса
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,1
  • Рейтинг "IMDB": 6,8
  • Роли озвучивали: Генри Корден, Джин Вандер Пул, Фрэнк Уэлкер, Б.Дж. Уорд, Расси Тейлор и др.
  • Сюжет: Мультфильм адаптирует классическую рождественскую историю для семейной аудитории, сохраняя ее мораль. Фред Флинтстоун исполняет роль Скруджа в постановке "Рождественской песни" Диккенса и проходит путь от жадности к щедрости.
  • Продолжительность: 69 мин.
© Hanna-Barbera Cartoons (1994)Кадр из фильма "Рождественский гимн Флинтстоунов"
Кадр из фильма Рождественский гимн Флинтстоунов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Hanna-Barbera Cartoons (1994)
Кадр из фильма "Рождественский гимн Флинтстоунов"
"Винни-Пух: Время дарить подарки"
  • Жанр: мультфильм
  • Год и страна: 1990; США, Австралия, Япония, Тайвань
  • Режиссеры: Джан Фалкенштейн, Карл Джеерс, Гари Катона, Эд Уэкслер
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,6
  • Рейтинг "IMDB": 6,7
  • Роли озвучивали: Грегг Бергер, Брэйди Блум, Джим Каммингс, Скотт Дрейер, Эмбер Худ и др.
  • Сюжет: Анимационный спецвыпуск, посвященный рождественским традициям и праздничному настроению. Несколько историй о жителях Стоакрового леса, которые переживают зиму, праздники и учатся делиться радостью.
  • Продолжительность: 70 мин.
© Walt Disney Television Animation (1999)Кадр из фильма "Винни-Пух: Время дарить подарки"
Кадр из фильма Винни-Пух: Время дарить подарки - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Walt Disney Television Animation (1999)
Кадр из фильма "Винни-Пух: Время дарить подарки"
"Саманта: Каникулы американской девочки"
  • Жанр: семейная драма
  • Год и страна: 2004; США, Канада
  • Режиссер: Надя Тэсс
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,5
  • Рейтинг "IMDB": 7,1
  • В главных ролях: Аннасофия Робб, Джордан Бриджес, Ребекка Мэдер, Келси Льюис, Кейт Троттер и др.
  • Сюжет: Спокойное и теплое кино для семейного просмотра. История девочки, переживающей Рождество в начале XX века. Рождественские каникулы становятся для Саманты временем важных решений и первых взрослых поступков.
  • Продолжительность: 86 мин.
© Warner Bros. Television (2004)Кадр из фильма "Саманта: Каникулы американской девочки"
Кадр из фильма Саманта: Каникулы американской девочки - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Warner Bros. Television (2004)
Кадр из фильма "Саманта: Каникулы американской девочки"
"Рождественская сказка Маппетов"
  • Жанр: фэнтези, мюзикл, семейная комедия
  • Год и страна: 1992; США, Великобритания
  • Режиссер: Брайан Хенсон
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,5
  • Рейтинг "IMDB": 7,8
  • В главных ролях: Майкл Кейн, Дэйв Гольц, Стив Уитмир, Джерри Нельсон, Фрэнк Оз и др.
  • Сюжет: Ироничная, но уважительная адаптация Диккенса для всей семьи. Маппеты пересказывают историю Скруджа, который в рождественскую ночь переосмысливает свою жизнь.
  • Продолжительность: 85 мин.
© Walt Disney Pictures (1992)Кадр из фильма "Рождественская сказка Маппетов"
Кадр из фильма Рождественская сказка Маппетов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Walt Disney Pictures (1992)
Кадр из фильма "Рождественская сказка Маппетов"

Если ищете романтический новогодний фильм

"Реальная любовь"
  • Жанр: мелодрама, комедия
  • Год и страна: 2003; Великобритания, Франция, США
  • Режиссер: Ричард Кертис
  • Рейтинг "Кинопоиска": 8,0
  • Рейтинг "IMDB": 7,5
  • В главных ролях: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Ферт, Алан Рикман и др.
  • Сюжет: Фильм объединяет несколько историй любви, происходящих в Лондоне в течение декабря. Картина показывает разные формы отношений — от школьной влюбленности до кризиса в браке и неразделенного чувства. Действие разворачивается в преддверии Рождества, а праздничная неделя становится финальной точкой всех историй.
  • Продолжительность: 129 мин.
© DNA Films (2003)Кадр из фильма "Реальная любовь"
Кадр из фильма Реальная любовь - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© DNA Films (2003)
Кадр из фильма "Реальная любовь". Архивное фото
"Отпуск по обмену"
  • Жанр: мелодрама, комедия
  • Год и страна: 2006, США
  • Режиссер: Нэнси Майерс
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,9
  • Рейтинг "IMDB": 7,0
  • В главных ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк, Илай Уоллак и др.
  • Сюжет: Две женщины из США и Великобритании меняются домами на рождественские каникулы, пытаясь сбежать от личных проблем. Побег от неудач оборачивается новыми встречами и неожиданными чувствами.
  • Продолжительность: 136 мин.
© Columbia Pictures (2006)Кадр из фильма "Отпуск по обмену"
Кадр из фильма Отпуск по обмену - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Columbia Pictures (2006)
Кадр из фильма "Отпуск по обмену". Архивное фото
"Пока ты спал"
  • Жанр: мелодрама, комедия
  • Год и страна: 1995, США
  • Режиссер: Джон Тертлтауб
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,6
  • Рейтинг "IMDB": 6,8
  • В главных ролях: Сандра Буллок, Билл Пуллман, Питер Галлахер, Питер Бойл, Джек Уорден и др.
  • Сюжет: Одинокая женщина спасает незнакомого мужчину, после чего его семья ошибочно принимает ее за невесту. Пока город готовится к Рождеству, героиня находит то, чего давно не хватало в ее жизни.
  • Продолжительность: 103 мин.
© Hollywood Pictures (1995)Кадр из фильма "Пока ты спал"
Кадр из фильма Пока ты спал - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Hollywood Pictures (1995)
Кадр из фильма "Пока ты спал". Архивное фото
"Незабываемый роман"
  • Жанр: мелодрама
  • Год и страна: 1957, США
  • Режиссер: Лео МакКери
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,7
  • Рейтинг "IMDB": 7,4
  • В главных ролях: Кэри Грант, Дебора Керр, Ричард Деннинг, Нева Паттерсон, Кэтлин Несбит и др.
  • Сюжет: Во время морского путешествия мужчина и женщина влюбляются друг в друга, хотя оба несвободны. Они договариваются встретиться через полгода на вершине Эмпайр-стейт-билдинг, однако судьба мешает исполнению договоренности. Финальные события разворачиваются зимой, в рождественский период.
  • Продолжительность: 115 мин.
© Jerry Wald Productions (1957)Кадр из фильма "Незабываемый роман"
Кадр из фильма Незабываемый роман - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Jerry Wald Productions (1957)
Кадр из фильма "Незабываемый роман"
"Интуиция"
  • Жанр: мелодрама, комедия
  • Год и страна: 2001, США
  • Режиссер: Питер Челсом
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,7
  • Рейтинг "IMDB": 6,8
  • В главных ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, Бриджет Мойнэхэн, Джон Корбетт и др.
  • Сюжет: Мужчина и женщина знакомятся в рождественский вечер и решают доверить судьбе возможность новой встречи. Прошли годы, прежде чем они снова попытались найти друг друга.
  • Продолжительность: 87 мин.
© Miramax Films (2001)Кадр из фильма "Интуиция"
Кадр из фильма Интуиция - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Miramax Films (2001)
Кадр из фильма "Интуиция". Архивное фото
"Дневник Бриджит Джонс"
  • Жанр: мелодрама, комедия, драма
  • Год и страна: 2001; Великобритания, Франция, Ирландия, США
  • Режиссер: Шэрон Магуайр
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,4
  • Рейтинг "IMDB": 6,8
  • В главных ролях: Рене Зеллвегер, Колин Ферт, Хью Грант, Джим Бродбент, Джемма Джонс и др.
  • Сюжет: Бриджит решает изменить свою жизнь и начинает вести дневник, фиксируя личные и профессиональные неудачи. Фильм охватывает год из жизни героини, начинаясь с рождественского вечера и заканчиваясь зимой следующего года. Праздники становятся точкой, где формируются и разрешаются любовные конфликты.
  • Продолжительность: 97 мин.
© Фото : Alliance Atlantis and Miramax (2000) Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"
Кадр из фильма Дневник Бриджит Джонс - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Alliance Atlantis and Miramax (2000)
Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс". Архивное фото
"Неспящие в Сиэттле"
  • Жанр: мелодрама, комедия
  • Год и страна: 1993, США
  • Режиссер: Нора Эфрон
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,7
  • Рейтинг "IMDB": 6,8
  • В главных ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Росс Мэлинджер, Рита Уилсон, Виктор Гарбер и др.
  • Сюжет: Поздно ночью по радио читают письмо мальчишки, который ищет маму. Сотни женщин звонят, пишут, предлагают свою заботу. Но только одна почувствует: это не просто чужая история, а ее собственная. Про нее и того мужчину, которого она еще не видела.
  • Продолжительность: 105 мин.
© TriStar Pictures (1993)Кадр из фильма "Неспящие в Сиэттле"
Кадр из фильма Неспящие в Сиэттле - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© TriStar Pictures (1993)
Кадр из фильма "Неспящие в Сиэттле"
"Вам письмо"
  • Жанр: мелодрама, комедия, драма
  • Год и страна: 1998, США
  • Режиссер: Нора Эфрон
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7.8
  • Рейтинг "IMDB": 6,7
  • В главных ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Грег Кинниэр, Паркер Поузи, Джин Степлтон и др.
  • Сюжет: Два конкурента по бизнесу переписываются в интернете, не зная истинных личностей друг друга. Их отношения развиваются в течение года и приходят к развязке зимой. Зимний и рождественский Нью-Йорк становится фоном для кульминации истории.
  • Продолжительность: 114 мин.
© Warner Bros. Pictures (1998)Кадр из фильма "Вам письмо"
Кадр из фильма Вам письмо - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Warner Bros. Pictures (1998)
Кадр из фильма "Вам письмо"

Комедии для взрослых

"Плохой Санта"
  • Жанр: комедия, драма
  • Год и страна: 2003; США, Германия
  • Режиссер: Терри Цвигофф
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,4
  • Рейтинг "IMDB": 7,0
  • В главных ролях: Билли Боб Торнтон, Тони Кокс, Бретт Келли, Лорен Грэм, Лорен Том и др.
  • Сюжет: Алкоголик и мошенник Уилли каждый год устраивается Санта-Клаусом в торговые центры, чтобы грабить магазины после праздников. Его циничный план дает сбой после знакомства с наивным мальчиком, который неожиданно влияет на его жизнь.
  • Продолжительность: 92 мин.
© Columbia Pictures Corporation (2003)Кадр из фильма "Плохой Санта"
Кадр из фильма Плохой Санта - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Columbia Pictures Corporation (2003)
Кадр из фильма "Плохой Санта". Архивное фото
"Очень плохие мамочки 2"
  • Жанр: комедия
  • Год и страна: 2017; США, Китай
  • Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,3
  • Рейтинг "IMDB": 5,6
  • В главных ролях: Мила Кунис, Кристен Белл, Кэтрин Хан, Кристин Барански, Сьюзен Сарандон и др.
  • Сюжет: Три подруги готовятся к Рождеству, когда к ним неожиданно приезжают их собственные матери. Героини пытаются спасти праздник, не потеряв себя.
  • Продолжительность: 104 мин.
© Huayi Brothers Media (2017)Кадр из фильма "Очень плохие мамочки-2"
Кадр из фильма Очень плохие мамочки-2 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Huayi Brothers Media (2017)
Кадр из фильма "Очень плохие мамочки-2". Архивное фото
"Поменяться местами"
  • Жанр: комедия
  • Год и страна: 1983, США
  • Режиссер: Джон Лэндис
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,7
  • Рейтинг "IMDB": 7,5
  • В главных ролях: Дэн Эйкройд, Эдди Мерфи, Ральф Беллами, Дон Амичи, Джейми Ли Кертис и др.
  • Сюжет: Два богача заключают пари и меняют местами успешного брокера и уличного мошенника. Эксперимент начинается перед Рождеством и разрушает жизни участников.
  • Продолжительность: 116 мин.
© Cinema Group Ventures/Paramount Pictures (1983)Кадр из фильма "Поменяться местами"
Кадр из фильма Поменяться местами - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Cinema Group Ventures/Paramount Pictures (1983)
Кадр из фильма "Поменяться местами"
"Смертельное оружие"
  • Жанр: боевик, комедия
  • Год и страна: 1987, США
  • Режиссер: Ричард Доннер
  • Рейтинг "Кинопоиска": 8,0
  • Рейтинг "IMDB": 7,6
  • В главных ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Гэри Бьюзи, Митчелл Райан, Том Аткинс и др.
  • Сюжет: Полицейские Мартин Риггс и Роджер Мерто сталкиваются с делом о наркоторговле и коррупции в Лос-Анджелесе. Фильм сочетает криминальный сюжет и черный юмор, рассказывая о напарниках с противоположными характерами. Действие происходит в рождественский период, фильм традиционно включают в список альтернативных новогодних просмотров.
  • Продолжительность: 110 мин.
© Warner Bros. Pictures Co. (1987)Кадр из фильма "Смертельное оружие"
Кадр из фильма Смертельное оружие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Warner Bros. Pictures Co. (1987)
Кадр из фильма "Смертельное оружие". Архивное фото
"Подручный Хадсакера"
  • Жанр: фэнтези, комедия
  • Год и страна: 1994; Великобритания, Германия, США
  • Режиссеры: Джоэл Коэн, Итан Коэн
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,2
  • Рейтинг "IMDB": 7,2
  • В главных ролях: Тим Роббинс, Дженнифер Джейсон Ли, Пол Ньюман, Джим Тру-Фрост, Билл Коббс, Брюс Кэмпбелл и др.
  • Сюжет: Наивный выпускник колледжа становится главой крупной корпорации в результате заговора совета директоров.
  • Продолжительность: 116 мин.
© Warner Bros. (1994)Кадр из фильма "Подручный Хадсакера"
Кадр из фильма Подручный Хадсакера - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Warner Bros. (1994)
Кадр из фильма "Подручный Хадсакера"
"29-ая улица"
  • Жанр: комедия, драма
  • Год и страна: 1991, Япония, США
  • Режиссер: Джордж Галло
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,0
  • Рейтинг "IMDB": 7,2
  • В главных ролях: Дэнни Айелло, Энтони ЛаПалья, Лэйни Казан, Фрэнк Пеше, Роберт Форстер и др.
  • Сюжет: История итальянской семьи, выигравшей крупную сумму в рождественской лотерее. Неожиданный выигрыш нарушает привычный уклад жизни семьи и вскрывает скрытые конфликты.
  • Продолжительность: 101 мин.
© 20th Century Fox Film Corporation (1991)Кадр из фильма "29-ая улица"
Кадр из фильма 29-ая улица - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© 20th Century Fox Film Corporation (1991)
Кадр из фильма "29-ая улица"
"Старые ворчуны"
  • Жанр: комедия, драма, мелодрама
  • Год и страна: 1993, США
  • Режиссер: Дональд Питри
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,2
  • Рейтинг "IMDB": 7,0
  • В главных ролях: Джек Леммон, Уолтер Мэттау, Энн-Маргрет, Берджесс Мередит, Дэрил Ханна, Кевин Поллак и др.
  • Сюжет: Два пожилых соседа соперничают друг с другом, несмотря на возраст и зиму вокруг. Пока все готовятся к праздникам, герои выясняют отношения и неожиданно находят путь к миру.
  • Продолжительность: 103 мин.
© Warner Bros. (1993)Кадр из фильма "Старые ворчуны"
Кадр из фильма Старые ворчуны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Warner Bros. (1993)
Кадр из фильма "Старые ворчуны"

Классика золотой эры Голливуда

"Эта замечательная жизнь"
  • Жанр: фэнтези, драма, семейное кино
  • Год и страна: 1947, США
  • Режиссер: Фрэнк Капра
  • Рейтинг "Кинопоиска": 8,4
  • Рейтинг "IMDB": 8,6
  • В главных ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл, Генри Треверс и др.
  • Сюжет: Фильм считается одним из главных классических рождественских фильмов в США. Джордж Бейли, разочарованный и доведенный до отчаяния, собирается покончить с собой в канун Рождества. Ангел-хранитель показывает ему, каким был бы мир, если бы Джордж никогда не родился.
  • Продолжительность: 130 мин.
© Liberty Films (1947)Кадр из фильма "Эта замечательная жизнь"
Кадр из фильма Эта замечательная жизнь - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Liberty Films (1947)
Кадр из фильма "Эта замечательная жизнь". Архивное фото
"Чудо на 34-й улице"
  • Жанр: фэнтези, семейная комедия
  • Год и страна: 1947, США
  • Режиссер: Джордж Ситон
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,8
  • Рейтинг "IMDB": 7,9
  • В главных ролях: Морин О’Хара, Джон Пейн, Эдмунд Гвенн, Джин Локхарт, Натали Вуд и др.
  • Сюжет: В канун Рождества старик Крис Крингл устраивается работать Санта-Клаусом в крупный магазин и начинает утверждать, что он настоящий Санта-Клаус. Его искренность приводит к судебному процессу, где взрослым предстоит решить, существует ли чудо на самом деле.
  • Продолжительность: 96 мин.
© 20th Century Fox Film Corporation (1994) Кадр из фильма "Чудо на 34-й улице"
Кадр из фильма Чудо на 34-й улице - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© 20th Century Fox Film Corporation (1994)
Кадр из фильма "Чудо на 34-й улице"
"Праздничный роман"
  • Жанр: мелодрама, комедия
  • Год и страна: 1949, США
  • Режиссер: Дон Хартмен
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7.1
  • Рейтинг "IMDB": 7,2
  • В главных ролях: Джанет Ли, Роберт Митчем, Уенделл Кори, Гордон Геберт, Грифф Барнетт и др.
  • Сюжет: Мать-одиночка знакомится с продавцом в канун Рождества, и случайная встреча перерастает в роман, который должен выдержать проверку приближающимся Новым годом.
  • Продолжительность: 87 мин.
© RKO Radio Pictures Inc. (1949)Кадр из фильма "Праздничный роман"
Кадр из фильма Праздничный роман - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© RKO Radio Pictures Inc. (1949)
Кадр из фильма "Праздничный роман"
"Рождественская история"
  • Жанр: семейная комедия
  • Год и страна: 1983; США, Канада
  • Режиссер: Боб Кларк
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,9
  • Рейтинг "IMDB": 7,9
  • В главных ролях: Питер Биллингсли, Мелинда Диллон, Дэррен МакГэвин, Скотт Шварц, Дж. Шеперд и др.
  • Сюжет: Девятилетний Ральфи мечтает получить на Рождество пневматическую винтовку, несмотря на постоянные предупреждения взрослых. В течение нескольких дней перед праздником он сталкивается с бытовыми трудностями, семейными конфликтами и ожиданием чуда.
  • Продолжительность: 93 мин.
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1983)Кадр из фильма "Рождественская история"
Кадр из фильма Рождественская история - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1983)
Кадр из фильма "Рождественская история"
"Квартира"
  • Жанр: драма, мелодрама, комедия
  • Год и страна: 1960, США
  • Режиссер: Билли Уайлдер
  • Рейтинг "Кинопоиска": 8,0
  • Рейтинг "IMDB": 8,3
  • В главных ролях: Джек Леммон, Ширли Маклейн, Фред Макмюррей, Рэй Уолстон, Джек Крушен и др.
  • Сюжет: Скромный служащий страховой компании Бакстер сдает свою квартиру начальству для тайных свиданий, рассчитывая на карьерный рост. Его планы рушатся, когда он влюбляется в девушку, которая оказывается любовницей его босса. Ключевые события разворачиваются в канун Рождества и Нового года.
  • Продолжительность: 125 мин.
© The Mirisch Company (1960)Кадр из фильма "Квартира"
Кадр из фильма Квартира - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© The Mirisch Company (1960)
Кадр из фильма "Квартира"
"Магазинчик за углом"
  • Жанр: мелодрама, комедия
  • Год и страна: 1940, США
  • Режиссер: Эрнст Любич
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,9
  • Рейтинг "IMDB": 8,0
  • В главных ролях: Маргарет Саллаван, Джеймс Стюарт, Фрэнк Морган, Джозеф Шилдкраут, Сара Хейден и др.
  • Сюжет: Сотрудники небольшого магазина ежедневно конфликтуют на работе, не подозревая, что за пределами прилавка один из них ведет трогательную переписку с анонимным другом по письмам. Постепенно выясняется, что романтические послания и рабочие споры связывают одних и тех же людей, а Рождество становится моментом истины.
  • Продолжительность: 99 мин.
© Loew's Inc. (1940)Кадр из фильма "Магазинчик за углом"
Кадр из фильма Магазинчик за углом - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Loew's Inc. (1940)
Кадр из фильма "Магазинчик за углом"
"Жена епископа"
  • Жанр: фэнтези, мелодрама, драма
  • Год и страна: 1947, США
  • Режиссер: Генри Костер
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,2
  • Рейтинг "IMDB": 7,6
  • В главных ролях: Кэри Грант, Лоретта Янг, Дэвид Нивен, Монти Вулли, Джеймс Глисон и др.
  • Сюжет: Епископ, занятый до одержимости строительством собора, забывает о семье. В канун Рождества к нему приходит ангел, который помогает не столько с проектом, сколько с восстановлением утраченных человеческих связей.
  • Продолжительность: 109 мин.
"Светлое Рождество"
  • Жанр: мюзикл, мелодрама, комедия
  • Год и страна: 1954, США
  • Режиссер: Майкл Кертиц
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,1
  • Рейтинг "IMDB": 7,6
  • В главных ролях: Бинг Кросби, Дэнни Кэй,Розмари Клуни, Вера-Эллен, Дин Джэггер и др.
  • Сюжет: Два бывших солдата создают музыкальный дуэт и готовят рождественское шоу, чтобы помочь своему бывшему командиру спасти убыточный курорт.
  • Продолжительность: 120 мин.

Неожиданные новогодние фильмы

"Крепкий орешек"
  • Жанр: боеви
  • Год и страна: 1988, СШАРежиссер: Джон Мактирнан
  • Рейтинг "Кинопоиска": 8,0
  • Рейтинг "IMDB": 8,2
  • В главных ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа, Реджинальд ВелДжонсон, Пол Глисон и др.
  • Сюжет: Фильм стал культовым "альтернативным" новогодним выбором. Полицейский Джон Макклейн приезжает в Лос-Анджелес, чтобы наладить отношения с женой, и попадает на рождественский прием в небоскребе. Праздник прерывает захват здания террористами. Оказавшись вне поля зрения преступников, Макклейн в одиночку начинает борьбу за освобождение заложников.
  • Продолжительность: 133 мин.
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)Кадр из фильма "Крепкий орешек"
Кадр из фильма Крепкий орешек - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
Кадр из фильма "Крепкий орешек". Архивное фото
"Гремлины"
  • Жанр: фантастика, ужасы
  • Год и страна: 1984, США
  • Режиссер: Джо Данте
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,4
  • Рейтинг "IMDB": 7,3
  • В главных ролях: Зак Гэллиган, Фиби Кейтс, Хойт Экстон, Стивен Спилберг, Полли Холлидей и др.
  • Сюжет: В подарок на Рождество подросток получает странное существо по имени Магвай. Нарушение трех простых правил приводит к появлению злобных гремлинов, которые превращают маленький город в зону хаоса.
  • Продолжительность: 106 мин.
© Warner Bros. Pictures Co. (1984) Кадр из фильма "Гремлины"
Кадр из фильма Гремлины - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Warner Bros. Pictures Co. (1984)
Кадр из фильма "Гремлины". Архивное фото
"Однажды в Токио"
  • Жанр: аниме, драма, комедия
  • Год и страна: 2003, Япония
  • Режиссер: Сатоси Кон
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,9
  • Рейтинг "IMDB": 7,8
  • Роли озвучивали: Тору Эмори, Ая Окамото, Есиаки Умэгаки, Седзо Идзука, Сэидзо Като и др.
  • Сюжет: Трое бездомных находят в рождественскую ночь брошенного младенца и отправляются на поиски его родителей. История о потерянных людях, которые неожиданно получают шанс что-то исправить.
  • Продолжительность: 92 мин.
© Madhouse (2003)Кадр из фильма "Однажды в Токио"
Кадр из фильма Однажды в Токио - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Madhouse (2003)
Кадр из фильма "Однажды в Токио"
"Бэтмен возвращается"
  • Жанр: фантастика, боевик
  • Год и страна: 1992; США, Великобритания
  • Режиссер: Тим Бертон
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,4
  • Рейтинг "IMDB": 7,1
  • В главных ролях: Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Мишель Пфайффер, Кристофер Уокен, Майкл Гоф и др.
  • Сюжет: Бэтмен сталкивается с двумя противниками — Пингвином, стремящимся к власти, и Женщиной-Кошкой, разрывающейся между местью и чувствами. Их противостояние происходит в украшенном к Рождеству Готэме.
  • Продолжительность: 126 мин.
© PolyGram Filmed Entertainment/Warner Bros. Pictures 1992)Кадр из фильма "Бэтмен возвращается"
Кадр из фильма Бэтмен возвращается - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© PolyGram Filmed Entertainment/Warner Bros. Pictures 1992)
Кадр из фильма "Бэтмен возвращается". Архивное фото
"Фанни и Александр"
  • Жанр: драма
  • Год и страна: 1982; Швеция, Франция, Германия
  • Режиссер: Ингмар Бергман
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,9
  • Рейтинг "IMDB": 8,1
  • В главных ролях: Бертиль Гуве, Пернилла Алльвин, Эва Фрелинг, Гунн Волльгрен, Ярл Кулле и др.
  • Сюжет: История семьи Экдаль, рассказанная через восприятие детей. После смерти отца, жизнь Фанни и Александра резко меняется, сталкивая их с жестокостью и страхом. Фильм Бергмана, который многие смотрят зимой.
  • Продолжительность: 188 мин.
© Cinematograph AB (1982) Кадр из фильма "Фанни и Александр"
Кадр из фильма Фанни и Александр - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Cinematograph AB (1982)
Кадр из фильма "Фанни и Александр"
"Капитан Крюк"
  • Жанр: фэнтези, семейная комедия, приключения
  • Год и страна: 1991, США
  • Режиссер: Стивен Спилберг
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,2
  • Рейтинг "IMDB": 6,
  • В главных ролях: Дастин Хоффман, Робин Уильямс, Джулия Робертс, Боб Хоскинс, Мэгги Смит и др.
  • Сюжет: Повзрослевший Питер Пэн отправляется в Неверленд, чтобы спасти похищенных детей и снова вспомнить, кем он был. Путешествие становится возвращением к утраченной вере в чудо. Сказочный мир и эмоциональный финал делают фильм хорошим выбором для зимнего семейного просмотра.
  • Продолжительность: 142 мин.
© Amblin Entertainment (1991)Кадр из фильма "Капитан Крюк"
Кадр из фильма Капитан Крюк - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Amblin Entertainment (1991)
Кадр из фильма "Капитан Крюк"
"101 Рейкьявик"
  • Жанр: драма, комедия
  • Год и страна: 2000; Исландия, Дания, Франция, Норвегия, Германия
  • Режиссер: Бальтасар Кормакур
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,5
  • Рейтинг "IMDB": 6,8
  • В главных ролях: Виктория Абриль, Хильмир Снайр Гвюднасон, Ханна Мария Карлсдоттир, Трудюр Вильхьяульмсдоуттир, Бальтасар Кормакур и др.
  • Сюжет: Безработный молодой человек живет с матерью, пока в их доме не появляется ее подруга. Зимний Рейкьявик становится фоном для истории о застое и эмоциональной незрелости.
  • Продолжительность: 88 мин.
© 101 Reykjavík (2000)Кадр из фильма "101 Рейкьявик"
Кадр из фильма 101 Рейкьявик - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© 101 Reykjavík (2000)
Кадр из фильма "101 Рейкьявик"
"Потерянное Рождество"
  • Жанр: семейная драма
  • Год и страна: 2011, Великобритания
  • Режиссер: Джон Хэй
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,3
  • Рейтинг "IMDB": 7,0
  • В главных ролях: Эдди Иззард, Ларри Миллс, Джейсон Флеминг, Джеффри Палмер, Сорча Кьюсак и др.
  • Сюжет: Загадочный мужчина с амнезией появляется в Манчестере и помогает людям находить утраченное. Его история тесно связана с трагедией мальчика, потерявшего родителей год назад.
  • Продолжительность: 88 мин.
© Impact Film & TV (2011)Кадр из фильма "Потерянное Рождество"
Кадр из фильма Потерянное Рождество - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Impact Film & TV (2011)
Кадр из фильма "Потерянное Рождество"

Легкие праздничные фильмы для “фона”

"Клаус"
  • Жанр: мультфильм
  • Год и страна: 2019; Испания, Великобритания, США, Австрия, Канада, Франция
  • Режиссеры: Серхио Паблос, Карлос Мартинес Лопес
  • Рейтинг "Кинопоиска": 8,7
  • Рейтинг "IMDB": 8,2
  • Роли озвучивали: Джейсон Шварцман, Дж.К. Симмонс, Джоан Кьюсак, Рашида Джонс, Уилл Сассо и др.
  • Сюжет: Ленивого почтальона Джеспера отправляют на крайний север, где он должен наладить работу почты во враждующем городе. Случайное знакомство с лесным отшельником Клаусом приводит к цепочке событий, которые меняют город и дают начало легенде о Санта-Клаусе.
  • Продолжительность: 96 мин.
© Atresmedia Cine (2019)Кадр из фильма "Клаус"
Кадр из фильма Клаус - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Atresmedia Cine (2019)
Кадр из фильма "Клаус"
"Миссия: Красный"
  • Жанр: фэнтези, боевик, комедия
  • Год и страна: 2024; США, Канада
  • Режиссер: Джейк Кэздан
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,6
  • Рейтинг "IMDB": 6,2
  • В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью, Дж.К. Симмонс, Бонни Хант и др.
  • Сюжет: После похищения Санта-Клауса, начальник службы безопасности Северного полюса объединяется с охотником за головами, чтобы спасти Рождество.
  • Продолжительность: 123 мин.
© Amazon MGM Studios (2024)Кадр из фильма "Миссия: Красный"
Кадр из фильма Миссия: Красный - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Amazon MGM Studios (2024)
Кадр из фильма "Миссия: Красный"
"Семья напрокат"
  • Жанр: фэнтези, драма, мелодрама
  • Год и страна: 1997, Канада
  • Режиссер: Тед Котчефф
  • Рейтинг "Кинопоиска": 7,7
  • Рейтинг "IMDB": 6,8
  • В главных ролях: Рома Дауни, Эрик Маккормак, Шон Томпсон, Джанет Бэйли, Кевин Хикс и др.
  • Сюжет: Бизнесмен Сэм нанимает женщину с ребенком, чтобы временно изобразить семью и спасти сделку. Постепенно притворство перерастает в настоящие чувства. Легкий фильм, который хорошо смотрится в предпраздничной суете.
  • Продолжительность: 91 мин
© Atlantis Films (1997)Кадр из фильма "Семья напрокат"
Кадр из фильма Семья напрокат - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Atlantis Films (1997)
Кадр из фильма "Семья напрокат"
"Уют и радость"
  • Жанр: комедия
  • Год и страна: 1984, Великобритания
  • Режиссер: Билл Форсайт
  • Рейтинг "IMDB": 6,6
  • В главных ролях: Билл Патерсон, Элинор Дэвид, Клер Гроган, Алекс Нортон, Патрик Мэлахайд и др.
  • Сюжет: Радиоведущий переживает расставание и случайно оказывается втянут в войну двух мафиозных кланов, торгующих мороженым. Абсурдные события помогают ему выйти из личного кризиса. Комедия Билла Форсайта использует зимний Глазго и рождественскую атмосферу как контраст к эксцентричному сюжету.
  • Продолжительность: 106 мин.
© Kings Road Entertainment (1984)Кадр из фильма "Уют и радость"
Кадр из фильма Уют и радость - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Kings Road Entertainment (1984)
Кадр из фильма "Уют и радость"
"Ангел Рождества"
  • Жанр: драма, мелодрама
  • Год и страна: 2009, США
  • Режиссер: Брайан Бру
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,8
  • Рейтинг "IMDB": 6,6
  • В главных ролях: К.С. Клайд, Кари Хокер, Брюс Дэвисон, Элиза Бру, Грегори К. Бру и др.
  • Сюжет: Одинокая девушка находит работу в благотворительной организации с помощью соседа. Совместная помощь другим меняет ее собственную жизнь
  • Продолжительность: 86 мин.
© Silver Peak Productions (2009)Кадр из фильма "Ангел Рождества"
Кадр из фильма Ангел Рождества - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Silver Peak Productions (2009)
Кадр из фильма "Ангел Рождества"
"Мама к Рождеству"
  • Жанр: фэнтези, семейная комедия
  • Год и страна: 1990, США
  • Режиссер: Джордж Миллер
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,4
  • Рейтинг "IMDB": 6,5
  • В главных ролях: Оливия Ньютон-Джон, Джульетт Сорси, Даг Шиэн, Кармен Ардженциано, Обри Моррис и др.
  • Сюжет: Девочка загадывает желание получить маму на Рождество. Магия оживляет манекен, который становится для нее настоящим близким человеком.
  • Продолжительность: 96 мин.
© Walt Disney Television (1990)Кадр из фильма "Мама к Рождеству"
Кадр из фильма Мама к Рождеству - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Walt Disney Television (1990)
Кадр из фильма "Мама к Рождеству"
"Рождественский пирог"
  • Жанр: драма, комедия
  • Год и страна: 1999, Франция
  • Режиссер: Даниель Томпсон
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,1
  • Рейтинг "IMDB": 6,3
  • В главных ролях: Сабин Азема, Эммануэль Беар, Шарлотта Генсбур, Клод Риш, Франсуаза Фабиан и др.
  • Сюжет: Три сестры собираются вместе перед Рождеством и сталкиваются с семейными тайнами, которые долго оставались скрытыми.
  • Продолжительность: 106 мин.
© Canal+ [fr] (1999)Кадр из фильма "Рождественский пирог"
Кадр из фильма Рождественский пирог - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Canal+ [fr] (1999)
Кадр из фильма "Рождественский пирог"

Советские и российские новогодние фильмы

"Ирония судьбы, или С легким паром!"
  • Жанр: мелодрама, комеди
  • Год и страна: 1975, СССР
  • Режиссер: Эльдар Рязанов
  • Рейтинг "Кинопоиска": 8,2
  • Рейтинг "IMDB": 8,0
  • В главных ролях: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Лия Ахеджакова и др.
  • Сюжет: Главный традиционный новогодний фильм в России. 31 декабря друзья идут в баню, и из-за ошибки Женя Лукашин оказывается в Ленинграде, где по совпадению попадает в квартиру с тем же адресом и планировкой, что и у него в Москве. Знакомство с Надей приводит к цепочке недоразумений и неожиданному роману.
  • Продолжительность: 184 мин.
© Киностудия "Мосфильм", 1975Юрий Яковлев в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Юрий Яковлев в фильме Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Киностудия "Мосфильм", 1975
Юрий Яковлев в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Архивное фото
"Карнавальная ночь"
  • Жанр: комедия, мелодрама
  • Год и страна: 1956, СССР
  • Режиссер: Эльдар Рязанов
  • Рейтинг "Кинопоиска": 8,2
  • Рейтинг "IMDB": 7,4
  • В главных ролях: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей Филиппов, Ольга Власова и др.
  • Сюжет: Молодые сотрудники клуба готовят веселый новогодний вечер, но сталкиваются с бюрократом Огурцовым, который хочет превратить праздник в скучное собрание. Они решают перехитрить начальника и спасти Новый год.
  • Продолжительность: 78 мин.
© Мосфильм (1956)Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Кадр из фильма Карнавальная ночь - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Мосфильм (1956)
Кадр из фильма "Карнавальная ночь". Архивное фото
"Чародеи"
  • Жанр: фантастика, мелодрама, комедия
  • Год и страна: 1982, СССР
  • Режиссер: Константин Бромберг
  • Рейтинг "Кинопоиска": 8,0
  • Рейтинг "IMDB": 7,1
  • В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин и др.
  • Сюжет: Культовый новогодний фильм. В научном институте магии готовят презентацию волшебного изобретения к 31 декабря. Интриги, колдовство и недоразумения мешают героям, но любовь и искренность побеждают чары.
  • Продолжительность: 147 мин.
© Гостелерадио СССР (1982)Кадр из фильма "Чародеи"
Кадр из фильма Чародеи - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Гостелерадио СССР (1982)
Кадр из фильма "Чародеи". Архивное фото
"С Новым годом, мамы!"
  • Жанр: семейная комедия
  • Год и страна: 2012, Россия
  • Режиссеры: Сарик Андреасян, Артем Аксененко, Дмитрий Грачев и др.
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,3
  • Рейтинг "IMDB": 6,2
  • В главных ролях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Павел Воля, Ирина Розанова, Ален Делон, Екатерина Вилкова и др.
  • Сюжет: Несколько новелл рассказывают истории матерей и детей, связанных одной темой — безусловной любви, которая особенно ощущается в праздничные дни. Легкий фильм для праздничного вечера.
  • Продолжительность: 90 мин.
© Фото : Enjoy-moviesКадр из фильма "С новым годом, мамы!"
Кадр из фильма С новым годом, мамы! - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Enjoy-movies
Кадр из фильма "С новым годом, мамы!". Архивное фото
"Елки"
  • Жанр: комедия
  • Год и страна: 2010, Росси
  • Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Александр Войтинский, Александр Андрющенко и др.
  • Рейтинг "Кинопоиска": 6,9
  • Рейтинг "IMDB": 6,
  • В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Сергей Походаев, Алина Булынко, Артур Смольянинов*, Екатерина Вилкова и др.
  • Сюжет: Несколько сюжетных линий в разных городах России сходятся в канун Нового года. Фильм объединяет страну через идею "шести рукопожатий". Герои оказываются в сложных ситуациях, выбраться из которых помогает цепочка случайных знакомств.
  • Продолжительность: 90 мин.
© Базелевс Продакшн (2010)Кадр из фильма "Елки"
Кадр из фильма Елки - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Базелевс Продакшн (2010)
Кадр из фильма "Елки". Архивное фото
"Новогодние приключения Маши и Вити"
  • Жанр: фэнтези, семейное кино
  • Год и страна: 1975, СССР
  • Режиссеры: Геннадий Казанский, Игорь Усов
  • Рейтинг "Кинопоиска": 8,0
  • Рейтинг "IMDB": 6,9
  • В главных ролях: Ирина Борисова, Михаил Боярский, Николай Боярский, Валентина Кособуцкая, Юрий Нахратов, Георгий Штиль и др.
  • Сюжет: Детская новогодняя классика. Школьники Маша и Витя отправляются в сказочный мир, чтобы спасти Снегурочку, похищенную Кощеем. Им предстоит пройти испытания и победить нечистую силу.
  • Продолжительность: 71 мин.
© Ленфильм (1975)Кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"
Кадр из фильма Новогодние приключения Маши и Вити - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Ленфильм (1975)
Кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"
"Морозко"
  • Жанр: фэнтези, семейная комедия
  • Год и страна: 1964, СССР
  • Режиссер: Александр Роу
  • Рейтинг "Кинопоиска": 8,1
  • Рейтинг "IMDB": 6,4
  • В главных ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел Павленко, Вера Алтайская и др.
  • Сюжет: Добрая Настенька терпит притеснения мачехи и оказывается в зимнем лесу, где встречает Морозко. Тем временем хвастливый Иван проходит собственные испытания. Сказка Александра Роу соединяет народный фольклор и мораль о награде за доброту.
  • Продолжительность: 84 мин.
© Киностудия им. М. Горького (1964)Кадр из фильма "Морозко"
Кадр из фильма Морозко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Киностудия им. М. Горького (1964)
Кадр из фильма "Морозко". Архивное фото
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
