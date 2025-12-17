Лучшие новогодние фильмы для детей и взрослых

МОСКВА — РИА Новости. Новый год — это не просто праздник, а отражение культурного кода, и кино в нем — один из главных проводников настроения. Каждый год многие фильмы возвращаются на экраны, списки "обязательного просмотра" пополняются, а споры о том, что считать праздничной классикой, не прекращаются. Поэтому мы собрали фильмы на любой вкус: от теплых семейных историй до дерзких комедий для взрослых, от голливудской классики до неожиданных жемчужин. Рождественские и новогодние фильмы, а также, какие картины заслуживают полного полного погружения, а какие — просто создают атмосферу – в материале РИА Новости.
Как мы выбирали новогодние фильмы
Эта подборка не претендует на статус рейтинга "самых лучших" фильмов. Она задумывалась как удобный гид по новогоднему кино — под разное настроение, компанию и способ просмотра. Здесь можно найти фильм для семейного вечера, поставить что-то фоном во время праздничной суеты или застолья, включить знакомую классику в новогоднюю ночь или обратить внимание на ленту, которая считается праздничной, но редко попадает в очевидные списки.
На основе чего отбирались фильмы
При формировании списка учитывались несколько принципов:
· Рейтинги зрителей и критиков. Мы ориентировались на оценки IMDb и "Кинопоиска", а также на устойчивую реакцию аудитории со временем.
· Классический статус. Отдельный акцент сделан на фильмах, которые годами ассоциируются с Новым годом и Рождеством. Их значение выходит за рамки сюжета: это часть культурной привычки и повторяющегося ритуала праздничного просмотра.
· Ощущение праздника. В список вошли как фильмы, действие которых происходит в канун Нового года или Рождества, так и картины, ставшие праздничными "по ощущению": благодаря зимнему антуражу, настроению, или привычке смотреть их именно в зимние или праздничные дни.
Порядок внутри каждой рубрики выстроен от наиболее узнаваемых картин к менее очевидным. Такой принцип позволяет начать с проверенных фильмов и постепенно расширять праздничный кинематографический круг, не теряя общего ощущения праздника.
Семья смотрит фильм на Новогодних праздниках. Архивное фото
Для семейного просмотра с детьми
"Один дома"
- Жанр: семейная комедия
- Год и страна: 1990, США
- Режиссер: Крис Коламбус
- Рейтинг "Кинопоиска": 8,3
- Рейтинг "IMDB": 7,7
- В главных ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара, Джон Херд и др.
- Сюжет: Это один из тех фильмов, без которого новогодние каникулы для многих просто не начинаются. Семья Маккаллистеров улетает на Рождество в Европу и в спешке забывает дома младшего сына Кевина. Оставшись один, мальчик сначала наслаждается свободой, но вскоре вынужден защищать дом от двух грабителей, используя смекалку и ловушки.
- Продолжительность: 103 мин.
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)Кадр из фильма "Один дома"
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
Кадр из фильма "Один дома". Архивное фото
"Санта-Клаус"
- Жанр: фэнтези, семейная комедия
- Год и страна: 1994; США, Канада
- Режиссер: Джон Паскуин
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,9
- Рейтинг "IMDB": 6,6
- В главных ролях: Тим Аллен, Джадж Райнхолд, Венди Крюсон, Эрик Ллойд, Дэвид Крамхолц и др.
- Сюжет: Классический семейный фильм для декабрьского просмотра. После несчастного случая обычный мужчина вынужден занять место Санта-Клауса.
- Продолжительность: 93 мин.
© Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994Тим Аллен в фильме "Санта Клаус"(1994)
© Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994
Тим Аллен в фильме "Санта Клаус"(1994). Архивное фото
"Эльф"
- Жанр: фэнтези, семейная комедия
- Год и страна: 2003, США
- Режиссер: Джон Фавро
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,3
- Рейтинг "IMDB": 7,1
- В главных ролях: Уилл Феррелл, Джеймс Каан, Боб Ньюхарт, Зои Дешанель, Дэниэл Тэй и др.
- Сюжет: Фильм рассказывает о Бадди, в детстве случайно попавшем на Северный полюс и выросшем среди эльфов. В канун Рождества он отправляется в город, где сталкивается с реальностью взрослого мира.
- Продолжительность: 97 мин.
© Gold/Miller Productions (2003)Кадр из фильма "Эльф"
© Gold/Miller Productions (2003)
Кадр из фильма "Эльф". Архивное фото
"Полярный экспресс"
- Жанр: анимационный фильм, фэнтези, приключения
- Год и страна: 2004; США, Австралия
- Режиссер: Роберт Земекис
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,2
- Рейтинг "IMDB": 6,6
- В главных ролях (и озвучка): Том Хэнкс, Лесли Земекис, Эдди Дизен, Нона Гэй, Питер Сколари и др.
- Сюжет: Один из самых узнаваемых рождественских мультфильмов. Мальчик, сомневающийся в существовании Санта-Клауса, отправляется на волшебном поезде на Северный полюс и обретает веру в чудо.
- Продолжительность: 100 мин.
© Фото : Кадр из мультфильма "Полярный экспресс" (2004)Кадр из мультфильма "Полярный экспресс"
© Фото : Кадр из мультфильма "Полярный экспресс" (2004)
Кадр из мультфильма "Полярный экспресс". Архивное фото
"Гринч"
- Жанр: анимационный фильм, семейная комедия
- Год и страна: 2018; Франция, США
- Режиссеры: Ярроу Чейни, Скотт Мосье
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,6
- Рейтинг "IMDB": 6,4
- Роли озвучивали: Бенедикт Камбербэтч, Кэмерон Сили, Рашида Джонс, Фаррелл Уильямс, Тристан О’Хэйр и др.
- Сюжет: История о социальной изоляции и силе участия, рассказанная через яркую анимацию. Одинокий Гринч решает украсть Рождество у жителей города, но сталкивается с неожиданной добротой.
- Продолжительность: 85 мин.
© Universal Pictures (2018)Кадр из мультфильма "Гринч"
© Universal Pictures (2018)
Кадр из мультфильма "Гринч". Архивное фото
"Баба Яга спасает Новый год"
- Жанр: фэнтези, семейная комедия
- Год и страна: 2024, Россия
- Режиссер: Армен Ананикян, Карен Захаров
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,5
- Рейтинг "IMDB": 4,4
- В главных ролях: Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и др.
- Сюжет: Современная российская сказка, действие которой полностью разворачивается в преддверии Нового года. Снежная королева похищает мальчика и угрожает заморозить мир в канун Нового года. Дед Мороз собирает сказочных героев, чтобы остановить ее.
- Продолжительность: 99 мин.
© Наше Кино (2024)Кадр из фильма "Баба Яга спасает Новый год"
© Наше Кино (2024)
Кадр из фильма "Баба Яга спасает Новый год". Архивное фото
"Рождественские каникулы"
- Жанр: семейная комедия
- Год и страна: 1989, США
- Режиссер: Джеримайя С. Чечик
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,1
- Рейтинг "IMDB": 7,5
- В главных ролях: Чеви Чейз, Беверли Д’Анджело, Джульетт Льюис, Джонни Галэки, Джон Рэндольф и др.
- Сюжет: Когда слишком стараешься сделать праздник идеальным — получается наоборот. Кларк Гризволд мечтает о первоклассном семейном Рождестве, но череда неудач превращает праздник в хаос.
- Продолжительность: 97 мин.
© Warner Bros. Pictures Co. (1989)Кадр из фильма "Рождественские каникулы"
© Warner Bros. Pictures Co. (1989)
Кадр из фильма "Рождественские каникулы"
"Идеальное Рождество Артура"
- Жанр: мультфильм
- Год и страна: 2000; США, Канада
- Режиссер: Грег Бэйли
- Рейтинг "Кинопоиска": 4,8
- Рейтинг "IMDB": 7,8
- Роли озвучивали: Майкл Ярмуш, Оливер Грэйнджер, Брюс Динсмор, Даниэль Брошу, Джоди Рестер и др.
- Сюжет: Спокойный семейный мультфильм для зимнего вечера. Анимационная история о том, что идеальный праздник невозможен без компромиссов и заботы. Артур и его друзья готовятся устроить идеальное Рождество, но сталкиваются с чередой неудач, которые ставят праздник под угрозу.
- Продолжительность: 60 мин.
© Cinar Animation Inc. (2000)Кадр из фильма "Идеальное Рождество Артура"
© Cinar Animation Inc. (2000)
Кадр из фильма "Идеальное Рождество Артура"
"Рождественский гимн Флинтстоунов"
- Жанр: мультфильм
- Год и страна: 1994; США, Филиппины
- Режиссер: Джоэнна Ромерса
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,1
- Рейтинг "IMDB": 6,8
- Роли озвучивали: Генри Корден, Джин Вандер Пул, Фрэнк Уэлкер, Б.Дж. Уорд, Расси Тейлор и др.
- Сюжет: Мультфильм адаптирует классическую рождественскую историю для семейной аудитории, сохраняя ее мораль. Фред Флинтстоун исполняет роль Скруджа в постановке "Рождественской песни" Диккенса и проходит путь от жадности к щедрости.
- Продолжительность: 69 мин.
© Hanna-Barbera Cartoons (1994)Кадр из фильма "Рождественский гимн Флинтстоунов"
© Hanna-Barbera Cartoons (1994)
Кадр из фильма "Рождественский гимн Флинтстоунов"
"Винни-Пух: Время дарить подарки"
- Жанр: мультфильм
- Год и страна: 1990; США, Австралия, Япония, Тайвань
- Режиссеры: Джан Фалкенштейн, Карл Джеерс, Гари Катона, Эд Уэкслер
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,6
- Рейтинг "IMDB": 6,7
- Роли озвучивали: Грегг Бергер, Брэйди Блум, Джим Каммингс, Скотт Дрейер, Эмбер Худ и др.
- Сюжет: Анимационный спецвыпуск, посвященный рождественским традициям и праздничному настроению. Несколько историй о жителях Стоакрового леса, которые переживают зиму, праздники и учатся делиться радостью.
- Продолжительность: 70 мин.
© Walt Disney Television Animation (1999)Кадр из фильма "Винни-Пух: Время дарить подарки"
© Walt Disney Television Animation (1999)
Кадр из фильма "Винни-Пух: Время дарить подарки"
"Саманта: Каникулы американской девочки"
- Жанр: семейная драма
- Год и страна: 2004; США, Канада
- Режиссер: Надя Тэсс
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,5
- Рейтинг "IMDB": 7,1
- В главных ролях: Аннасофия Робб, Джордан Бриджес, Ребекка Мэдер, Келси Льюис, Кейт Троттер и др.
- Сюжет: Спокойное и теплое кино для семейного просмотра. История девочки, переживающей Рождество в начале XX века. Рождественские каникулы становятся для Саманты временем важных решений и первых взрослых поступков.
- Продолжительность: 86 мин.
© Warner Bros. Television (2004)Кадр из фильма "Саманта: Каникулы американской девочки"
© Warner Bros. Television (2004)
Кадр из фильма "Саманта: Каникулы американской девочки"
"Рождественская сказка Маппетов"
- Жанр: фэнтези, мюзикл, семейная комедия
- Год и страна: 1992; США, Великобритания
- Режиссер: Брайан Хенсон
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,5
- Рейтинг "IMDB": 7,8
- В главных ролях: Майкл Кейн, Дэйв Гольц, Стив Уитмир, Джерри Нельсон, Фрэнк Оз и др.
- Сюжет: Ироничная, но уважительная адаптация Диккенса для всей семьи. Маппеты пересказывают историю Скруджа, который в рождественскую ночь переосмысливает свою жизнь.
- Продолжительность: 85 мин.
© Walt Disney Pictures (1992)Кадр из фильма "Рождественская сказка Маппетов"
© Walt Disney Pictures (1992)
Кадр из фильма "Рождественская сказка Маппетов"
Если ищете романтический новогодний фильм
"Реальная любовь"
- Жанр: мелодрама, комедия
- Год и страна: 2003; Великобритания, Франция, США
- Режиссер: Ричард Кертис
- Рейтинг "Кинопоиска": 8,0
- Рейтинг "IMDB": 7,5
- В главных ролях: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Ферт, Алан Рикман и др.
- Сюжет: Фильм объединяет несколько историй любви, происходящих в Лондоне в течение декабря. Картина показывает разные формы отношений — от школьной влюбленности до кризиса в браке и неразделенного чувства. Действие разворачивается в преддверии Рождества, а праздничная неделя становится финальной точкой всех историй.
- Продолжительность: 129 мин.
© DNA Films (2003)Кадр из фильма "Реальная любовь"
© DNA Films (2003)
Кадр из фильма "Реальная любовь". Архивное фото
"Отпуск по обмену"
- Жанр: мелодрама, комедия
- Год и страна: 2006, США
- Режиссер: Нэнси Майерс
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,9
- Рейтинг "IMDB": 7,0
- В главных ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк, Илай Уоллак и др.
- Сюжет: Две женщины из США и Великобритании меняются домами на рождественские каникулы, пытаясь сбежать от личных проблем. Побег от неудач оборачивается новыми встречами и неожиданными чувствами.
- Продолжительность: 136 мин.
© Columbia Pictures (2006)Кадр из фильма "Отпуск по обмену"
© Columbia Pictures (2006)
Кадр из фильма "Отпуск по обмену". Архивное фото
"Пока ты спал"
- Жанр: мелодрама, комедия
- Год и страна: 1995, США
- Режиссер: Джон Тертлтауб
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,6
- Рейтинг "IMDB": 6,8
- В главных ролях: Сандра Буллок, Билл Пуллман, Питер Галлахер, Питер Бойл, Джек Уорден и др.
- Сюжет: Одинокая женщина спасает незнакомого мужчину, после чего его семья ошибочно принимает ее за невесту. Пока город готовится к Рождеству, героиня находит то, чего давно не хватало в ее жизни.
- Продолжительность: 103 мин.
© Hollywood Pictures (1995)Кадр из фильма "Пока ты спал"
© Hollywood Pictures (1995)
Кадр из фильма "Пока ты спал". Архивное фото
"Незабываемый роман"
- Жанр: мелодрама
- Год и страна: 1957, США
- Режиссер: Лео МакКери
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,7
- Рейтинг "IMDB": 7,4
- В главных ролях: Кэри Грант, Дебора Керр, Ричард Деннинг, Нева Паттерсон, Кэтлин Несбит и др.
- Сюжет: Во время морского путешествия мужчина и женщина влюбляются друг в друга, хотя оба несвободны. Они договариваются встретиться через полгода на вершине Эмпайр-стейт-билдинг, однако судьба мешает исполнению договоренности. Финальные события разворачиваются зимой, в рождественский период.
- Продолжительность: 115 мин.
© Jerry Wald Productions (1957)Кадр из фильма "Незабываемый роман"
© Jerry Wald Productions (1957)
Кадр из фильма "Незабываемый роман"
"Интуиция"
- Жанр: мелодрама, комедия
- Год и страна: 2001, США
- Режиссер: Питер Челсом
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,7
- Рейтинг "IMDB": 6,8
- В главных ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, Бриджет Мойнэхэн, Джон Корбетт и др.
- Сюжет: Мужчина и женщина знакомятся в рождественский вечер и решают доверить судьбе возможность новой встречи. Прошли годы, прежде чем они снова попытались найти друг друга.
- Продолжительность: 87 мин.
© Miramax Films (2001)Кадр из фильма "Интуиция"
© Miramax Films (2001)
Кадр из фильма "Интуиция". Архивное фото
"Дневник Бриджит Джонс"
- Жанр: мелодрама, комедия, драма
- Год и страна: 2001; Великобритания, Франция, Ирландия, США
- Режиссер: Шэрон Магуайр
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,4
- Рейтинг "IMDB": 6,8
- В главных ролях: Рене Зеллвегер, Колин Ферт, Хью Грант, Джим Бродбент, Джемма Джонс и др.
- Сюжет: Бриджит решает изменить свою жизнь и начинает вести дневник, фиксируя личные и профессиональные неудачи. Фильм охватывает год из жизни героини, начинаясь с рождественского вечера и заканчиваясь зимой следующего года. Праздники становятся точкой, где формируются и разрешаются любовные конфликты.
- Продолжительность: 97 мин.
© Фото : Alliance Atlantis and Miramax (2000) Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"
© Фото : Alliance Atlantis and Miramax (2000)
Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс". Архивное фото
"Неспящие в Сиэттле"
- Жанр: мелодрама, комедия
- Год и страна: 1993, США
- Режиссер: Нора Эфрон
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,7
- Рейтинг "IMDB": 6,8
- В главных ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Росс Мэлинджер, Рита Уилсон, Виктор Гарбер и др.
- Сюжет: Поздно ночью по радио читают письмо мальчишки, который ищет маму. Сотни женщин звонят, пишут, предлагают свою заботу. Но только одна почувствует: это не просто чужая история, а ее собственная. Про нее и того мужчину, которого она еще не видела.
- Продолжительность: 105 мин.
© TriStar Pictures (1993)Кадр из фильма "Неспящие в Сиэттле"
© TriStar Pictures (1993)
Кадр из фильма "Неспящие в Сиэттле"
"Вам письмо"
- Жанр: мелодрама, комедия, драма
- Год и страна: 1998, США
- Режиссер: Нора Эфрон
- Рейтинг "Кинопоиска": 7.8
- Рейтинг "IMDB": 6,7
- В главных ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Грег Кинниэр, Паркер Поузи, Джин Степлтон и др.
- Сюжет: Два конкурента по бизнесу переписываются в интернете, не зная истинных личностей друг друга. Их отношения развиваются в течение года и приходят к развязке зимой. Зимний и рождественский Нью-Йорк становится фоном для кульминации истории.
- Продолжительность: 114 мин.
© Warner Bros. Pictures (1998)Кадр из фильма "Вам письмо"
© Warner Bros. Pictures (1998)
Кадр из фильма "Вам письмо"
Комедии для взрослых
"Плохой Санта"
- Жанр: комедия, драма
- Год и страна: 2003; США, Германия
- Режиссер: Терри Цвигофф
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,4
- Рейтинг "IMDB": 7,0
- В главных ролях: Билли Боб Торнтон, Тони Кокс, Бретт Келли, Лорен Грэм, Лорен Том и др.
- Сюжет: Алкоголик и мошенник Уилли каждый год устраивается Санта-Клаусом в торговые центры, чтобы грабить магазины после праздников. Его циничный план дает сбой после знакомства с наивным мальчиком, который неожиданно влияет на его жизнь.
- Продолжительность: 92 мин.
© Columbia Pictures Corporation (2003)Кадр из фильма "Плохой Санта"
© Columbia Pictures Corporation (2003)
Кадр из фильма "Плохой Санта". Архивное фото
"Очень плохие мамочки 2"
- Жанр: комедия
- Год и страна: 2017; США, Китай
- Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,3
- Рейтинг "IMDB": 5,6
- В главных ролях: Мила Кунис, Кристен Белл, Кэтрин Хан, Кристин Барански, Сьюзен Сарандон и др.
- Сюжет: Три подруги готовятся к Рождеству, когда к ним неожиданно приезжают их собственные матери. Героини пытаются спасти праздник, не потеряв себя.
- Продолжительность: 104 мин.
© Huayi Brothers Media (2017)Кадр из фильма "Очень плохие мамочки-2"
© Huayi Brothers Media (2017)
Кадр из фильма "Очень плохие мамочки-2". Архивное фото
"Поменяться местами"
- Жанр: комедия
- Год и страна: 1983, США
- Режиссер: Джон Лэндис
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,7
- Рейтинг "IMDB": 7,5
- В главных ролях: Дэн Эйкройд, Эдди Мерфи, Ральф Беллами, Дон Амичи, Джейми Ли Кертис и др.
- Сюжет: Два богача заключают пари и меняют местами успешного брокера и уличного мошенника. Эксперимент начинается перед Рождеством и разрушает жизни участников.
- Продолжительность: 116 мин.
© Cinema Group Ventures/Paramount Pictures (1983)Кадр из фильма "Поменяться местами"
© Cinema Group Ventures/Paramount Pictures (1983)
Кадр из фильма "Поменяться местами"
"Смертельное оружие"
- Жанр: боевик, комедия
- Год и страна: 1987, США
- Режиссер: Ричард Доннер
- Рейтинг "Кинопоиска": 8,0
- Рейтинг "IMDB": 7,6
- В главных ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, Гэри Бьюзи, Митчелл Райан, Том Аткинс и др.
- Сюжет: Полицейские Мартин Риггс и Роджер Мерто сталкиваются с делом о наркоторговле и коррупции в Лос-Анджелесе. Фильм сочетает криминальный сюжет и черный юмор, рассказывая о напарниках с противоположными характерами. Действие происходит в рождественский период, фильм традиционно включают в список альтернативных новогодних просмотров.
- Продолжительность: 110 мин.
© Warner Bros. Pictures Co. (1987)Кадр из фильма "Смертельное оружие"
© Warner Bros. Pictures Co. (1987)
Кадр из фильма "Смертельное оружие". Архивное фото
"Подручный Хадсакера"
- Жанр: фэнтези, комедия
- Год и страна: 1994; Великобритания, Германия, США
- Режиссеры: Джоэл Коэн, Итан Коэн
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,2
- Рейтинг "IMDB": 7,2
- В главных ролях: Тим Роббинс, Дженнифер Джейсон Ли, Пол Ньюман, Джим Тру-Фрост, Билл Коббс, Брюс Кэмпбелл и др.
- Сюжет: Наивный выпускник колледжа становится главой крупной корпорации в результате заговора совета директоров.
- Продолжительность: 116 мин.
© Warner Bros. (1994)Кадр из фильма "Подручный Хадсакера"
© Warner Bros. (1994)
Кадр из фильма "Подручный Хадсакера"
"29-ая улица"
- Жанр: комедия, драма
- Год и страна: 1991, Япония, США
- Режиссер: Джордж Галло
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,0
- Рейтинг "IMDB": 7,2
- В главных ролях: Дэнни Айелло, Энтони ЛаПалья, Лэйни Казан, Фрэнк Пеше, Роберт Форстер и др.
- Сюжет: История итальянской семьи, выигравшей крупную сумму в рождественской лотерее. Неожиданный выигрыш нарушает привычный уклад жизни семьи и вскрывает скрытые конфликты.
- Продолжительность: 101 мин.
© 20th Century Fox Film Corporation (1991)Кадр из фильма "29-ая улица"
© 20th Century Fox Film Corporation (1991)
Кадр из фильма "29-ая улица"
"Старые ворчуны"
- Жанр: комедия, драма, мелодрама
- Год и страна: 1993, США
- Режиссер: Дональд Питри
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,2
- Рейтинг "IMDB": 7,0
- В главных ролях: Джек Леммон, Уолтер Мэттау, Энн-Маргрет, Берджесс Мередит, Дэрил Ханна, Кевин Поллак и др.
- Сюжет: Два пожилых соседа соперничают друг с другом, несмотря на возраст и зиму вокруг. Пока все готовятся к праздникам, герои выясняют отношения и неожиданно находят путь к миру.
- Продолжительность: 103 мин.
© Warner Bros. (1993)Кадр из фильма "Старые ворчуны"
© Warner Bros. (1993)
Кадр из фильма "Старые ворчуны"
Классика золотой эры Голливуда
"Эта замечательная жизнь"
- Жанр: фэнтези, драма, семейное кино
- Год и страна: 1947, США
- Режиссер: Фрэнк Капра
- Рейтинг "Кинопоиска": 8,4
- Рейтинг "IMDB": 8,6
- В главных ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл, Генри Треверс и др.
- Сюжет: Фильм считается одним из главных классических рождественских фильмов в США. Джордж Бейли, разочарованный и доведенный до отчаяния, собирается покончить с собой в канун Рождества. Ангел-хранитель показывает ему, каким был бы мир, если бы Джордж никогда не родился.
- Продолжительность: 130 мин.
© Liberty Films (1947)Кадр из фильма "Эта замечательная жизнь"
© Liberty Films (1947)
Кадр из фильма "Эта замечательная жизнь". Архивное фото
"Чудо на 34-й улице"
- Жанр: фэнтези, семейная комедия
- Год и страна: 1947, США
- Режиссер: Джордж Ситон
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,8
- Рейтинг "IMDB": 7,9
- В главных ролях: Морин О’Хара, Джон Пейн, Эдмунд Гвенн, Джин Локхарт, Натали Вуд и др.
- Сюжет: В канун Рождества старик Крис Крингл устраивается работать Санта-Клаусом в крупный магазин и начинает утверждать, что он настоящий Санта-Клаус. Его искренность приводит к судебному процессу, где взрослым предстоит решить, существует ли чудо на самом деле.
- Продолжительность: 96 мин.
© 20th Century Fox Film Corporation (1994) Кадр из фильма "Чудо на 34-й улице"
© 20th Century Fox Film Corporation (1994)
Кадр из фильма "Чудо на 34-й улице"
"Праздничный роман"
- Жанр: мелодрама, комедия
- Год и страна: 1949, США
- Режиссер: Дон Хартмен
- Рейтинг "Кинопоиска": 7.1
- Рейтинг "IMDB": 7,2
- В главных ролях: Джанет Ли, Роберт Митчем, Уенделл Кори, Гордон Геберт, Грифф Барнетт и др.
- Сюжет: Мать-одиночка знакомится с продавцом в канун Рождества, и случайная встреча перерастает в роман, который должен выдержать проверку приближающимся Новым годом.
- Продолжительность: 87 мин.
© RKO Radio Pictures Inc. (1949)Кадр из фильма "Праздничный роман"
© RKO Radio Pictures Inc. (1949)
Кадр из фильма "Праздничный роман"
"Рождественская история"
- Жанр: семейная комедия
- Год и страна: 1983; США, Канада
- Режиссер: Боб Кларк
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,9
- Рейтинг "IMDB": 7,9
- В главных ролях: Питер Биллингсли, Мелинда Диллон, Дэррен МакГэвин, Скотт Шварц, Дж. Шеперд и др.
- Сюжет: Девятилетний Ральфи мечтает получить на Рождество пневматическую винтовку, несмотря на постоянные предупреждения взрослых. В течение нескольких дней перед праздником он сталкивается с бытовыми трудностями, семейными конфликтами и ожиданием чуда.
- Продолжительность: 93 мин.
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1983)Кадр из фильма "Рождественская история"
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1983)
Кадр из фильма "Рождественская история"
"Квартира"
- Жанр: драма, мелодрама, комедия
- Год и страна: 1960, США
- Режиссер: Билли Уайлдер
- Рейтинг "Кинопоиска": 8,0
- Рейтинг "IMDB": 8,3
- В главных ролях: Джек Леммон, Ширли Маклейн, Фред Макмюррей, Рэй Уолстон, Джек Крушен и др.
- Сюжет: Скромный служащий страховой компании Бакстер сдает свою квартиру начальству для тайных свиданий, рассчитывая на карьерный рост. Его планы рушатся, когда он влюбляется в девушку, которая оказывается любовницей его босса. Ключевые события разворачиваются в канун Рождества и Нового года.
- Продолжительность: 125 мин.
© The Mirisch Company (1960)Кадр из фильма "Квартира"
© The Mirisch Company (1960)
Кадр из фильма "Квартира"
"Магазинчик за углом"
- Жанр: мелодрама, комедия
- Год и страна: 1940, США
- Режиссер: Эрнст Любич
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,9
- Рейтинг "IMDB": 8,0
- В главных ролях: Маргарет Саллаван, Джеймс Стюарт, Фрэнк Морган, Джозеф Шилдкраут, Сара Хейден и др.
- Сюжет: Сотрудники небольшого магазина ежедневно конфликтуют на работе, не подозревая, что за пределами прилавка один из них ведет трогательную переписку с анонимным другом по письмам. Постепенно выясняется, что романтические послания и рабочие споры связывают одних и тех же людей, а Рождество становится моментом истины.
- Продолжительность: 99 мин.
© Loew's Inc. (1940)Кадр из фильма "Магазинчик за углом"
© Loew's Inc. (1940)
Кадр из фильма "Магазинчик за углом"
"Жена епископа"
- Жанр: фэнтези, мелодрама, драма
- Год и страна: 1947, США
- Режиссер: Генри Костер
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,2
- Рейтинг "IMDB": 7,6
- В главных ролях: Кэри Грант, Лоретта Янг, Дэвид Нивен, Монти Вулли, Джеймс Глисон и др.
- Сюжет: Епископ, занятый до одержимости строительством собора, забывает о семье. В канун Рождества к нему приходит ангел, который помогает не столько с проектом, сколько с восстановлением утраченных человеческих связей.
- Продолжительность: 109 мин.
"Светлое Рождество"
- Жанр: мюзикл, мелодрама, комедия
- Год и страна: 1954, США
- Режиссер: Майкл Кертиц
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,1
- Рейтинг "IMDB": 7,6
- В главных ролях: Бинг Кросби, Дэнни Кэй,Розмари Клуни, Вера-Эллен, Дин Джэггер и др.
- Сюжет: Два бывших солдата создают музыкальный дуэт и готовят рождественское шоу, чтобы помочь своему бывшему командиру спасти убыточный курорт.
- Продолжительность: 120 мин.
Неожиданные новогодние фильмы
"Крепкий орешек"
- Жанр: боеви
- Год и страна: 1988, СШАРежиссер: Джон Мактирнан
- Рейтинг "Кинопоиска": 8,0
- Рейтинг "IMDB": 8,2
- В главных ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа, Реджинальд ВелДжонсон, Пол Глисон и др.
- Сюжет: Фильм стал культовым "альтернативным" новогодним выбором. Полицейский Джон Макклейн приезжает в Лос-Анджелес, чтобы наладить отношения с женой, и попадает на рождественский прием в небоскребе. Праздник прерывает захват здания террористами. Оказавшись вне поля зрения преступников, Макклейн в одиночку начинает борьбу за освобождение заложников.
- Продолжительность: 133 мин.
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)Кадр из фильма "Крепкий орешек"
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
Кадр из фильма "Крепкий орешек". Архивное фото
"Гремлины"
- Жанр: фантастика, ужасы
- Год и страна: 1984, США
- Режиссер: Джо Данте
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,4
- Рейтинг "IMDB": 7,3
- В главных ролях: Зак Гэллиган, Фиби Кейтс, Хойт Экстон, Стивен Спилберг, Полли Холлидей и др.
- Сюжет: В подарок на Рождество подросток получает странное существо по имени Магвай. Нарушение трех простых правил приводит к появлению злобных гремлинов, которые превращают маленький город в зону хаоса.
- Продолжительность: 106 мин.
© Warner Bros. Pictures Co. (1984) Кадр из фильма "Гремлины"
© Warner Bros. Pictures Co. (1984)
Кадр из фильма "Гремлины". Архивное фото
"Однажды в Токио"
- Жанр: аниме, драма, комедия
- Год и страна: 2003, Япония
- Режиссер: Сатоси Кон
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,9
- Рейтинг "IMDB": 7,8
- Роли озвучивали: Тору Эмори, Ая Окамото, Есиаки Умэгаки, Седзо Идзука, Сэидзо Като и др.
- Сюжет: Трое бездомных находят в рождественскую ночь брошенного младенца и отправляются на поиски его родителей. История о потерянных людях, которые неожиданно получают шанс что-то исправить.
- Продолжительность: 92 мин.
© Madhouse (2003)Кадр из фильма "Однажды в Токио"
© Madhouse (2003)
Кадр из фильма "Однажды в Токио"
"Бэтмен возвращается"
- Жанр: фантастика, боевик
- Год и страна: 1992; США, Великобритания
- Режиссер: Тим Бертон
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,4
- Рейтинг "IMDB": 7,1
- В главных ролях: Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Мишель Пфайффер, Кристофер Уокен, Майкл Гоф и др.
- Сюжет: Бэтмен сталкивается с двумя противниками — Пингвином, стремящимся к власти, и Женщиной-Кошкой, разрывающейся между местью и чувствами. Их противостояние происходит в украшенном к Рождеству Готэме.
- Продолжительность: 126 мин.
© PolyGram Filmed Entertainment/Warner Bros. Pictures 1992)Кадр из фильма "Бэтмен возвращается"
© PolyGram Filmed Entertainment/Warner Bros. Pictures 1992)
Кадр из фильма "Бэтмен возвращается". Архивное фото
"Фанни и Александр"
- Жанр: драма
- Год и страна: 1982; Швеция, Франция, Германия
- Режиссер: Ингмар Бергман
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,9
- Рейтинг "IMDB": 8,1
- В главных ролях: Бертиль Гуве, Пернилла Алльвин, Эва Фрелинг, Гунн Волльгрен, Ярл Кулле и др.
- Сюжет: История семьи Экдаль, рассказанная через восприятие детей. После смерти отца, жизнь Фанни и Александра резко меняется, сталкивая их с жестокостью и страхом. Фильм Бергмана, который многие смотрят зимой.
- Продолжительность: 188 мин.
© Cinematograph AB (1982) Кадр из фильма "Фанни и Александр"
© Cinematograph AB (1982)
Кадр из фильма "Фанни и Александр"
"Капитан Крюк"
- Жанр: фэнтези, семейная комедия, приключения
- Год и страна: 1991, США
- Режиссер: Стивен Спилберг
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,2
- Рейтинг "IMDB": 6,
- В главных ролях: Дастин Хоффман, Робин Уильямс, Джулия Робертс, Боб Хоскинс, Мэгги Смит и др.
- Сюжет: Повзрослевший Питер Пэн отправляется в Неверленд, чтобы спасти похищенных детей и снова вспомнить, кем он был. Путешествие становится возвращением к утраченной вере в чудо. Сказочный мир и эмоциональный финал делают фильм хорошим выбором для зимнего семейного просмотра.
- Продолжительность: 142 мин.
© Amblin Entertainment (1991)Кадр из фильма "Капитан Крюк"
© Amblin Entertainment (1991)
Кадр из фильма "Капитан Крюк"
"101 Рейкьявик"
- Жанр: драма, комедия
- Год и страна: 2000; Исландия, Дания, Франция, Норвегия, Германия
- Режиссер: Бальтасар Кормакур
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,5
- Рейтинг "IMDB": 6,8
- В главных ролях: Виктория Абриль, Хильмир Снайр Гвюднасон, Ханна Мария Карлсдоттир, Трудюр Вильхьяульмсдоуттир, Бальтасар Кормакур и др.
- Сюжет: Безработный молодой человек живет с матерью, пока в их доме не появляется ее подруга. Зимний Рейкьявик становится фоном для истории о застое и эмоциональной незрелости.
- Продолжительность: 88 мин.
© 101 Reykjavík (2000)Кадр из фильма "101 Рейкьявик"
© 101 Reykjavík (2000)
Кадр из фильма "101 Рейкьявик"
"Потерянное Рождество"
- Жанр: семейная драма
- Год и страна: 2011, Великобритания
- Режиссер: Джон Хэй
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,3
- Рейтинг "IMDB": 7,0
- В главных ролях: Эдди Иззард, Ларри Миллс, Джейсон Флеминг, Джеффри Палмер, Сорча Кьюсак и др.
- Сюжет: Загадочный мужчина с амнезией появляется в Манчестере и помогает людям находить утраченное. Его история тесно связана с трагедией мальчика, потерявшего родителей год назад.
- Продолжительность: 88 мин.
© Impact Film & TV (2011)Кадр из фильма "Потерянное Рождество"
© Impact Film & TV (2011)
Кадр из фильма "Потерянное Рождество"
Легкие праздничные фильмы для “фона”
"Клаус"
- Жанр: мультфильм
- Год и страна: 2019; Испания, Великобритания, США, Австрия, Канада, Франция
- Режиссеры: Серхио Паблос, Карлос Мартинес Лопес
- Рейтинг "Кинопоиска": 8,7
- Рейтинг "IMDB": 8,2
- Роли озвучивали: Джейсон Шварцман, Дж.К. Симмонс, Джоан Кьюсак, Рашида Джонс, Уилл Сассо и др.
- Сюжет: Ленивого почтальона Джеспера отправляют на крайний север, где он должен наладить работу почты во враждующем городе. Случайное знакомство с лесным отшельником Клаусом приводит к цепочке событий, которые меняют город и дают начало легенде о Санта-Клаусе.
- Продолжительность: 96 мин.
© Atresmedia Cine (2019)Кадр из фильма "Клаус"
© Atresmedia Cine (2019)
Кадр из фильма "Клаус"
"Миссия: Красный"
- Жанр: фэнтези, боевик, комедия
- Год и страна: 2024; США, Канада
- Режиссер: Джейк Кэздан
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,6
- Рейтинг "IMDB": 6,2
- В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью, Дж.К. Симмонс, Бонни Хант и др.
- Сюжет: После похищения Санта-Клауса, начальник службы безопасности Северного полюса объединяется с охотником за головами, чтобы спасти Рождество.
- Продолжительность: 123 мин.
© Amazon MGM Studios (2024)Кадр из фильма "Миссия: Красный"
© Amazon MGM Studios (2024)
Кадр из фильма "Миссия: Красный"
"Семья напрокат"
- Жанр: фэнтези, драма, мелодрама
- Год и страна: 1997, Канада
- Режиссер: Тед Котчефф
- Рейтинг "Кинопоиска": 7,7
- Рейтинг "IMDB": 6,8
- В главных ролях: Рома Дауни, Эрик Маккормак, Шон Томпсон, Джанет Бэйли, Кевин Хикс и др.
- Сюжет: Бизнесмен Сэм нанимает женщину с ребенком, чтобы временно изобразить семью и спасти сделку. Постепенно притворство перерастает в настоящие чувства. Легкий фильм, который хорошо смотрится в предпраздничной суете.
- Продолжительность: 91 мин
© Atlantis Films (1997)Кадр из фильма "Семья напрокат"
© Atlantis Films (1997)
Кадр из фильма "Семья напрокат"
"Уют и радость"
- Жанр: комедия
- Год и страна: 1984, Великобритания
- Режиссер: Билл Форсайт
- Рейтинг "IMDB": 6,6
- В главных ролях: Билл Патерсон, Элинор Дэвид, Клер Гроган, Алекс Нортон, Патрик Мэлахайд и др.
- Сюжет: Радиоведущий переживает расставание и случайно оказывается втянут в войну двух мафиозных кланов, торгующих мороженым. Абсурдные события помогают ему выйти из личного кризиса. Комедия Билла Форсайта использует зимний Глазго и рождественскую атмосферу как контраст к эксцентричному сюжету.
- Продолжительность: 106 мин.
© Kings Road Entertainment (1984)Кадр из фильма "Уют и радость"
© Kings Road Entertainment (1984)
Кадр из фильма "Уют и радость"
"Ангел Рождества"
- Жанр: драма, мелодрама
- Год и страна: 2009, США
- Режиссер: Брайан Бру
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,8
- Рейтинг "IMDB": 6,6
- В главных ролях: К.С. Клайд, Кари Хокер, Брюс Дэвисон, Элиза Бру, Грегори К. Бру и др.
- Сюжет: Одинокая девушка находит работу в благотворительной организации с помощью соседа. Совместная помощь другим меняет ее собственную жизнь
- Продолжительность: 86 мин.
© Silver Peak Productions (2009)Кадр из фильма "Ангел Рождества"
© Silver Peak Productions (2009)
Кадр из фильма "Ангел Рождества"
"Мама к Рождеству"
- Жанр: фэнтези, семейная комедия
- Год и страна: 1990, США
- Режиссер: Джордж Миллер
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,4
- Рейтинг "IMDB": 6,5
- В главных ролях: Оливия Ньютон-Джон, Джульетт Сорси, Даг Шиэн, Кармен Ардженциано, Обри Моррис и др.
- Сюжет: Девочка загадывает желание получить маму на Рождество. Магия оживляет манекен, который становится для нее настоящим близким человеком.
- Продолжительность: 96 мин.
© Walt Disney Television (1990)Кадр из фильма "Мама к Рождеству"
© Walt Disney Television (1990)
Кадр из фильма "Мама к Рождеству"
"Рождественский пирог"
- Жанр: драма, комедия
- Год и страна: 1999, Франция
- Режиссер: Даниель Томпсон
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,1
- Рейтинг "IMDB": 6,3
- В главных ролях: Сабин Азема, Эммануэль Беар, Шарлотта Генсбур, Клод Риш, Франсуаза Фабиан и др.
- Сюжет: Три сестры собираются вместе перед Рождеством и сталкиваются с семейными тайнами, которые долго оставались скрытыми.
- Продолжительность: 106 мин.
© Canal+ [fr] (1999)Кадр из фильма "Рождественский пирог"
© Canal+ [fr] (1999)
Кадр из фильма "Рождественский пирог"
Советские и российские новогодние фильмы
"Ирония судьбы, или С легким паром!"
- Жанр: мелодрама, комеди
- Год и страна: 1975, СССР
- Режиссер: Эльдар Рязанов
- Рейтинг "Кинопоиска": 8,2
- Рейтинг "IMDB": 8,0
- В главных ролях: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Лия Ахеджакова и др.
- Сюжет: Главный традиционный новогодний фильм в России. 31 декабря друзья идут в баню, и из-за ошибки Женя Лукашин оказывается в Ленинграде, где по совпадению попадает в квартиру с тем же адресом и планировкой, что и у него в Москве. Знакомство с Надей приводит к цепочке недоразумений и неожиданному роману.
- Продолжительность: 184 мин.
© Киностудия "Мосфильм", 1975Юрий Яковлев в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Киностудия "Мосфильм", 1975
Юрий Яковлев в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Архивное фото
"Карнавальная ночь"
- Жанр: комедия, мелодрама
- Год и страна: 1956, СССР
- Режиссер: Эльдар Рязанов
- Рейтинг "Кинопоиска": 8,2
- Рейтинг "IMDB": 7,4
- В главных ролях: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей Филиппов, Ольга Власова и др.
- Сюжет: Молодые сотрудники клуба готовят веселый новогодний вечер, но сталкиваются с бюрократом Огурцовым, который хочет превратить праздник в скучное собрание. Они решают перехитрить начальника и спасти Новый год.
- Продолжительность: 78 мин.
© Мосфильм (1956)Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
© Мосфильм (1956)
Кадр из фильма "Карнавальная ночь". Архивное фото
"Чародеи"
- Жанр: фантастика, мелодрама, комедия
- Год и страна: 1982, СССР
- Режиссер: Константин Бромберг
- Рейтинг "Кинопоиска": 8,0
- Рейтинг "IMDB": 7,1
- В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин и др.
- Сюжет: Культовый новогодний фильм. В научном институте магии готовят презентацию волшебного изобретения к 31 декабря. Интриги, колдовство и недоразумения мешают героям, но любовь и искренность побеждают чары.
- Продолжительность: 147 мин.
© Гостелерадио СССР (1982)Кадр из фильма "Чародеи"
© Гостелерадио СССР (1982)
Кадр из фильма "Чародеи". Архивное фото
"С Новым годом, мамы!"
- Жанр: семейная комедия
- Год и страна: 2012, Россия
- Режиссеры: Сарик Андреасян, Артем Аксененко, Дмитрий Грачев и др.
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,3
- Рейтинг "IMDB": 6,2
- В главных ролях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Павел Воля, Ирина Розанова, Ален Делон, Екатерина Вилкова и др.
- Сюжет: Несколько новелл рассказывают истории матерей и детей, связанных одной темой — безусловной любви, которая особенно ощущается в праздничные дни. Легкий фильм для праздничного вечера.
- Продолжительность: 90 мин.
© Фото : Enjoy-moviesКадр из фильма "С новым годом, мамы!"
© Фото : Enjoy-movies
Кадр из фильма "С новым годом, мамы!". Архивное фото
"Елки"
- Жанр: комедия
- Год и страна: 2010, Росси
- Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Александр Войтинский, Александр Андрющенко и др.
- Рейтинг "Кинопоиска": 6,9
- Рейтинг "IMDB": 6,
- В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Сергей Походаев, Алина Булынко, Артур Смольянинов*, Екатерина Вилкова и др.
- Сюжет: Несколько сюжетных линий в разных городах России сходятся в канун Нового года. Фильм объединяет страну через идею "шести рукопожатий". Герои оказываются в сложных ситуациях, выбраться из которых помогает цепочка случайных знакомств.
- Продолжительность: 90 мин.
© Базелевс Продакшн (2010)Кадр из фильма "Елки"
© Базелевс Продакшн (2010)
Кадр из фильма "Елки". Архивное фото
"Новогодние приключения Маши и Вити"
- Жанр: фэнтези, семейное кино
- Год и страна: 1975, СССР
- Режиссеры: Геннадий Казанский, Игорь Усов
- Рейтинг "Кинопоиска": 8,0
- Рейтинг "IMDB": 6,9
- В главных ролях: Ирина Борисова, Михаил Боярский, Николай Боярский, Валентина Кособуцкая, Юрий Нахратов, Георгий Штиль и др.
- Сюжет: Детская новогодняя классика. Школьники Маша и Витя отправляются в сказочный мир, чтобы спасти Снегурочку, похищенную Кощеем. Им предстоит пройти испытания и победить нечистую силу.
- Продолжительность: 71 мин.
© Ленфильм (1975)Кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"
© Ленфильм (1975)
Кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"
"Морозко"
- Жанр: фэнтези, семейная комедия
- Год и страна: 1964, СССР
- Режиссер: Александр Роу
- Рейтинг "Кинопоиска": 8,1
- Рейтинг "IMDB": 6,4
- В главных ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел Павленко, Вера Алтайская и др.
- Сюжет: Добрая Настенька терпит притеснения мачехи и оказывается в зимнем лесу, где встречает Морозко. Тем временем хвастливый Иван проходит собственные испытания. Сказка Александра Роу соединяет народный фольклор и мораль о награде за доброту.
- Продолжительность: 84 мин.
© Киностудия им. М. Горького (1964)Кадр из фильма "Морозко"
© Киностудия им. М. Горького (1964)
Кадр из фильма "Морозко". Архивное фото
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.