Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда будет принято решение о расширении НБА - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
13:14 17.12.2025 (обновлено: 13:49 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/liga-2062612115.html
Стало известно, когда будет принято решение о расширении НБА
Стало известно, когда будет принято решение о расширении НБА - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Стало известно, когда будет принято решение о расширении НБА
Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер сообщил, что в 2026 году будет принято решение о расширении лиги путем добавления команды из... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T13:14:00+03:00
2025-12-17T13:49:00+03:00
баскетбол
спорт
адам сильвер
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_0:0:2965:1667_1920x0_80_0_0_f6d130dca10e6c5cd361b937a487cacb.jpg
/20251215/demin--2062089452.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_618ce48f67f31e2c95e934b5cde5ef73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, адам сильвер, нба
Баскетбол, Спорт, Адам Сильвер, НБА
Стало известно, когда будет принято решение о расширении НБА

Комиссар НБА Сильвер: решение о расширении лиги будет принято в 2026 году

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер сообщил, что в 2026 году будет принято решение о расширении лиги путем добавления команды из Лас-Вегаса или Сиэтла.
На текущий момент в НБА выступают 30 команд. Сиэтл с 1967 по 2008 год представляла команда "Суперсоникс", которая становилась чемпионом в 1979 году, однако впоследствии была перенесена в Оклахому и стала называться "Тандер". В Лас-Вегасе с 2018 года базируется команда "Эйсес", выступающая в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Также в столице штата Невада проводится Летняя лига НБА.
«
"Не секрет, что мы смотрим на рынок Лас-Вегаса. Мы смотрим на Сиэтл. Мы рассматривали и другие рынки. При этом я хочу быть аккуратным, чтобы это не выглядело так, будто мы как-то дразним эти города. Мы говорим об этом уже довольно давно. Как я говорил ранее, внутреннее расширение, в отличие от создания новой лиги в Европе, означает продажу доли. Если вы владеете 1/30 этой лиги, то при добавлении двух команд вы будете владеть уже 1/32. Это значительно более сложный экономический анализ. Во многом он требует прогнозирования будущего. Сейчас мы находимся в процессе работы с нашими клубами, оцениваем уровень интереса, пытаемся лучше понять, какой будет экономика на местах для этих конкретных команд и как будет выглядеть их финансовая модель. И затем где-то в 2026 году мы примем решение", - приводит слова Сильвера ESPN.
В марте НБА и Международная федерация баскетбола (FIBA) официально начали процесс изучения вопроса о создании новой профессиональной лиги в Европе, которая будет конкурировать с Евролигой. Ожидается, что лига будет иметь европейские или международные правила, включая игровое время 40 минут, и будет по духу больше похожа на европейский, а не на американский продукт. Планируется участие 16 команд. Открытие планировалось как минимум через два года.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Демин рассказал о своем отношении к критике тренера
15 декабря, 11:50
 
БаскетболСпортАдам СильверНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала