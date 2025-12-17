Стало известно, когда будет принято решение о расширении НБА

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер сообщил, что в 2026 году будет принято решение о расширении лиги путем добавления команды из Лас-Вегаса или Сиэтла.
На текущий момент в НБА выступают 30 команд. Сиэтл с 1967 по 2008 год представляла команда "Суперсоникс", которая становилась чемпионом в 1979 году, однако впоследствии была перенесена в Оклахому и стала называться "Тандер". В Лас-Вегасе с 2018 года базируется команда "Эйсес", выступающая в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Также в столице штата Невада проводится Летняя лига НБА.
«
"Не секрет, что мы смотрим на рынок Лас-Вегаса. Мы смотрим на Сиэтл. Мы рассматривали и другие рынки. При этом я хочу быть аккуратным, чтобы это не выглядело так, будто мы как-то дразним эти города. Мы говорим об этом уже довольно давно. Как я говорил ранее, внутреннее расширение, в отличие от создания новой лиги в Европе, означает продажу доли. Если вы владеете 1/30 этой лиги, то при добавлении двух команд вы будете владеть уже 1/32. Это значительно более сложный экономический анализ. Во многом он требует прогнозирования будущего. Сейчас мы находимся в процессе работы с нашими клубами, оцениваем уровень интереса, пытаемся лучше понять, какой будет экономика на местах для этих конкретных команд и как будет выглядеть их финансовая модель. И затем где-то в 2026 году мы примем решение", - приводит слова Сильвера ESPN.
В марте НБА и Международная федерация баскетбола (FIBA) официально начали процесс изучения вопроса о создании новой профессиональной лиги в Европе, которая будет конкурировать с Евролигой. Ожидается, что лига будет иметь европейские или международные правила, включая игровое время 40 минут, и будет по духу больше похожа на европейский, а не на американский продукт. Планируется участие 16 команд. Открытие планировалось как минимум через два года.
Демин рассказал о своем отношении к критике тренера
15 декабря, 11:50