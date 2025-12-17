Стало известно, когда будет принято решение о расширении НБА

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер сообщил, что в 2026 году будет принято решение о расширении лиги путем добавления команды из Лас-Вегаса или Сиэтла.