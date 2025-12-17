Источник: в Красноярске задержали главу управления капстроительства края

КРАСНОЯРСК, 17 дек – РИА Новости. Начальник управления капитального строительства Красноярского края (КГКУ "Управление капитального строительства") Сергей Ветров задержан в Красноярске по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.

"Ветров задержан во вторник. Подозревается в превышении должностных полномочий. Предварительно, в течение дня суд определит... меру пресечения задержанному", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что речь идет о строительстве многоквартирного дома для сирот.