Источник: в Красноярске задержали главу управления капстроительства края
Начальник управления капитального строительства Красноярского края (КГКУ "Управление капитального строительства") Сергей Ветров задержан в Красноярске по... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T06:21:00+03:00
2025-12-17T06:21:00+03:00
2025-12-17T06:36:00+03:00
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
2025
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОЯРСК, 17 дек – РИА Новости. Начальник управления капитального строительства Красноярского края (КГКУ "Управление капитального строительства") Сергей Ветров задержан в Красноярске по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
"Ветров задержан во вторник. Подозревается в превышении должностных полномочий. Предварительно, в течение дня суд определит... меру пресечения задержанному", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что речь идет о строительстве многоквартирного дома для сирот.
В краевом главке МВД и ГСУ СК
региона ситуацию пока не комментируют.