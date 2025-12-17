Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Красноярске задержали главу управления капстроительства края - РИА Новости, 17.12.2025
06:21 17.12.2025 (обновлено: 06:36 17.12.2025)
Источник: в Красноярске задержали главу управления капстроительства края
Начальник управления капитального строительства Красноярского края (КГКУ "Управление капитального строительства") Сергей Ветров задержан в Красноярске по... РИА Новости, 17.12.2025
Источник: в Красноярске задержали главу управления капстроительства края

РИА Новости: в Красноярске задержали главу управления капстроительства края

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 дек – РИА Новости. Начальник управления капитального строительства Красноярского края (КГКУ "Управление капитального строительства") Сергей Ветров задержан в Красноярске по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
"Ветров задержан во вторник. Подозревается в превышении должностных полномочий. Предварительно, в течение дня суд определит... меру пресечения задержанному", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что речь идет о строительстве многоквартирного дома для сирот.
В краевом главке МВД и ГСУ СК региона ситуацию пока не комментируют.
ПроисшествияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
