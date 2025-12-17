https://ria.ru/20251217/kontrakt-2062765042.html
"Локомотив" подписал контракт с Лукасом Верой
"Локомотив" подписал контракт с Лукасом Верой - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
"Локомотив" подписал контракт с Лукасом Верой
Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с бывшим полузащитником "Оренбурга" и подмосковных "Химок"... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T21:09:00+03:00
2025-12-17T21:09:00+03:00
2025-12-17T21:10:00+03:00
футбол
спорт
оаэ
россия
лукас вера
химки
российская премьер-лига (рпл)
локомотив (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014749796_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_6d237fbe41739bec20af1e3461068be9.jpg
/20250619/bakaev-2023893809.html
оаэ
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014749796_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_62096723354585d513e700174f6aae0c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, оаэ, россия, лукас вера, химки, российская премьер-лига (рпл), локомотив (москва), оренбург
Футбол, Спорт, ОАЭ, Россия, Лукас Вера, Химки, Российская премьер-лига (РПЛ), Локомотив (Москва), Оренбург
"Локомотив" подписал контракт с Лукасом Верой
"Локомотив" подписал контракт с бывшим футболистом "Химок" Лукасом Верой