"Локомотив" подписал контракт с Лукасом Верой
Футбол
 
21:09 17.12.2025 (обновлено: 21:10 17.12.2025)
"Локомотив" подписал контракт с Лукасом Верой
"Локомотив" подписал контракт с Лукасом Верой
"Локомотив" подписал контракт с Лукасом Верой

"Локомотив" подписал контракт с бывшим футболистом "Химок" Лукасом Верой

Лукас Вера. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с бывшим полузащитником "Оренбурга" и подмосковных "Химок" Лукасом Верой.
Соглашение с 28-летним аргентинцем рассчитано до конца сезона-2027/28. Его последним клубом была "Аль-Вахда" из ОАЭ, которую он покинул в сентябре 2025 года.
Вера выступал в России с 2023 года. В июле 2022 года он перешел в "Оренбург", а с 2024 по лето 2025 года играл за "Химки", которые не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. Всего в РПЛ аргентинец сыграл в 85 матчах, в которых забил десять мячей.
Бакаев перешел в "Локомотив"
