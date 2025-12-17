Овечкин поднялся на 21-е место в истории по числу матчей в НХЛ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 21-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
17 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
02:09 • Владимир Тарасенко
(Данила Юров, Брок Фабер)
32:51 • Кирилл Капризов
44:23 • Владимир Тарасенко
48:53 • Данила Юров
54:12 • Мэттью Болди
"Вашингтон" гостит у "Миннесоты Уайлд" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1524-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин догнал Брендана Шэнахэна и разделил с ним 21-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1529 матч).