Овечкин поднялся на 21-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Хоккей
 
04:12 17.12.2025
Овечкин поднялся на 21-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Овечкин поднялся на 21-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Овечкин поднялся на 21-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 21-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин поднялся на 21-е место в истории по числу матчей в НХЛ

Овечкин поднялся на 21-е место в истории по числу сыгранных матчей в НХЛ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 21-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
Миннесота
5 : 0
Вашингтон
02:09 • Владимир Тарасенко
(Данила Юров, Брок Фабер)
32:51 • Кирилл Капризов
(Юэль Эрикссон Эк, Квин Хьюс)
44:23 • Владимир Тарасенко
(Данила Юров)
48:53 • Данила Юров
(Владимир Тарасенко)
54:12 • Мэттью Болди
(Мэтт Кирстед)
"Вашингтон" гостит у "Миннесоты Уайлд" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1524-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин догнал Брендана Шэнахэна и разделил с ним 21-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1529 матч).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Вашингтон" снова терпит крах? Овечкин обошел Ягра, но опять не забил
14 декабря, 06:55
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр Овечкин
 
