Рейтинг@Mail.ru
СМИ: статую генерала Ли в Капитолии заменили на чернокожую активистку - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/kapitoliy-2062526533.html
СМИ: статую генерала Ли в Капитолии заменили на чернокожую активистку
СМИ: статую генерала Ли в Капитолии заменили на чернокожую активистку - РИА Новости, 17.12.2025
СМИ: статую генерала Ли в Капитолии заменили на чернокожую активистку
Статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США, в Национальном скульптурном зале в Капитолии в... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T04:59:00+03:00
2025-12-17T04:59:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
джордж флойд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060500193_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4f7217bf607606834674b0516601632.jpg
https://ria.ru/20251028/ssha-2051068569.html
https://ria.ru/20251003/kapitolij-2046069959.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060500193_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f40abb2c6a7105f4f0f5814a9a5ec4cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), джордж флойд
В мире, США, Вашингтон (штат), Джордж Флойд
СМИ: статую генерала Ли в Капитолии заменили на чернокожую активистку

WP: статую генерала-конфедерата Ли в Капитолии заменили на чернокожую активистку

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США, в Национальном скульптурном зале в Капитолии в Вашингтоне заменили на статую темнокожей активистки, борца за гражданские права Барбары Роуз Джонс, сообщает газета Washington Post.
В 2020 году статую генерала Роберта Ли демонтировали. Вирджинию в национальном скульптурном зале на протяжении 111 лет представляла статуя Роберта Ли. Демонтаж произошел в период возобновления национального внимания к памятникам Конфедерации после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
Демонтаж статуи генерала конфедератов Томаса Джексона с постамента в городе Ричмонд в США - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В США восстановили памятник генералу конфедератов Пайку
28 октября, 01:50
"Статуя темнокожего подростка... заменила статую генерала Конфедерации, сражавшегося за сохранение рабства", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Барбаре Роуз Джонс было 16 лет, когда она в 1951 году организовала акцию за улучшение условий обучения афроамериканцев в Вирджинии.
Согласно информации газеты, через несколько дней статую переместят в Крипту, где до этого стояла статуя Роберта Ли.
Статуя, на которой Дональд Трамп и Джефри Эпштейн держатся за руки напротив Капитолия. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Статую Трампа и Эпштейна вновь установили перед Капитолием
3 октября, 01:52
 
В миреСШАВашингтон (штат)Джордж Флойд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала