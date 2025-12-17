СМИ: статую генерала Ли в Капитолии заменили на чернокожую активистку

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США, в Национальном скульптурном зале в Капитолии в Вашингтоне заменили на статую темнокожей активистки, борца за гражданские права Барбары Роуз Джонс, сообщает газета Washington Post.
В 2020 году статую генерала Роберта Ли демонтировали. Вирджинию в национальном скульптурном зале на протяжении 111 лет представляла статуя Роберта Ли. Демонтаж произошел в период возобновления национального внимания к памятникам Конфедерации после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
"Статуя темнокожего подростка... заменила статую генерала Конфедерации, сражавшегося за сохранение рабства", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Барбаре Роуз Джонс было 16 лет, когда она в 1951 году организовала акцию за улучшение условий обучения афроамериканцев в Вирджинии.
Согласно информации газеты, через несколько дней статую переместят в Крипту, где до этого стояла статуя Роберта Ли.
