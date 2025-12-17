Италия не будет направлять войска на Украину, заявила Мелони

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия не будет направлять свои войска на Украину в составе так называемых многонациональных сил.
"Обсуждаются три момента: гарантия крепкой украинской армии, возможность развертывания многонациональных сил на Украине для восстановления вооруженных сил, во главе которой будет так называемая коалиция желающих, но участие стран будет носить добровольный характер. Пользуясь случаем, хочу еще раз подчеркнуть, что Италия не намерена направлять солдат в Украину ", - заявила Мелони в парламенте.
СМИ: Мелони призвала Зеленского к "болезненным уступкам"
10 декабря, 17:55
В начале сентября правительственный Дворец Киджи сообщал, что Мелони на конференции "коалиции желающих" подтвердила неготовность отправлять итальянских солдат в составе некоего западного контингента для поддержания мира.
В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.