Источник: в ЕС хотят завершить обсуждение по российским активам в среду
Источник: в ЕС хотят завершить обсуждение по российским активам в среду - РИА Новости, 17.12.2025
Источник: в ЕС хотят завершить обсуждение по российским активам в среду
Постпреды ЕС хотят завершить обсуждение использования активов РФ для Киева на утреннем заседании в среду, пока дискуссий вечером не планируется, сообщил РИА... РИА Новости, 17.12.2025
Постпреды ЕС планируют завершить обсуждение использования активов РФ в среду