Источник: в ЕС хотят завершить обсуждение по российским активам в среду - РИА Новости, 17.12.2025
12:47 17.12.2025
Источник: в ЕС хотят завершить обсуждение по российским активам в среду
Источник: в ЕС хотят завершить обсуждение по российским активам в среду

Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Постпреды ЕС хотят завершить обсуждение использования активов РФ для Киева на утреннем заседании в среду, пока дискуссий вечером не планируется, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.
"Финансирование Украины в настоящее время не включено в повестку на вечернее заседание постпредов", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что постпреды стран Евросоюза в среду дважды соберутся на заседания, в том числе на неформальное вечером, чтобы обсудить предложение Еврокомиссии накануне саммита стран сообщества, где будет приниматься решение о финансировании Украины на 2026 и 2027 годы.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии, Брюссель - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В ЕС допустили принятие решения по активам в обход Бельгии, пишут СМИ
