Грузия не получит помощь в 120 миллионов евро от ЕС
Грузия не получит финансовую помощь в 120 миллионов евро от Евросоюза по итогам 2025 года, заявили газете "Известия" в Еврокомиссии. РИА Новости, 17.12.2025
