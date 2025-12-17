Рейтинг@Mail.ru
Грузия не получит помощь в 120 миллионов евро от ЕС - РИА Новости, 17.12.2025
06:30 17.12.2025
Грузия не получит помощь в 120 миллионов евро от ЕС
Грузия не получит помощь в 120 миллионов евро от ЕС - РИА Новости, 17.12.2025
Грузия не получит помощь в 120 миллионов евро от ЕС
Грузия не получит финансовую помощь в 120 миллионов евро от Евросоюза по итогам 2025 года, заявили газете "Известия" в Еврокомиссии. РИА Новости, 17.12.2025
в мире, грузия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Грузия, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия
Грузия не получит помощь в 120 миллионов евро от ЕС

Еврокомиссия: Грузия не получит помощь в 120 миллионов евро от ЕС по итогам года

© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Грузия не получит финансовую помощь в 120 миллионов евро от Евросоюза по итогам 2025 года, заявили газете "Известия" в Еврокомиссии.
Отмечается, что речь идет о 120 миллионах евро, которые ЕС заморозил еще в 2024 году, так как в Брюсселе посчитали, что Грузия не соответствует критериям демократии.
"Никаких мер поддержки на этот год не было запланировано", - заявили в ЕК.
Как сообщили газете в Еврокомиссии, приостановка финансовой помощи Грузии со стороны ЕС вряд ли возобновится в 2026 году.
ЕС принимает абсурдные решения в отношении Грузии, заявил Кобахидзе
ЕС принимает абсурдные решения в отношении Грузии, заявил Кобахидзе
12 декабря, 16:58
 
В миреГрузияБрюссельЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Заголовок открываемого материала