РСТ назвал регионы с самыми доступными ценами на отели

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проживание в гостиницах и отелях в Калмыкии, Забайкальском крае и Республике Марий-Эл было самым доступным в России в 2025 году, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

При этом Уманский пояснил, что при анализе учитывались все объекты размещения в регионе, в том числе и пятизвездочные, и без звезд. "Это средняя температура по больнице", - отметил глава РСТ.