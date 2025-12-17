РСТ назвал регионы с самыми доступными ценами на отели

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проживание в гостиницах и отелях в Калмыкии, Забайкальском крае и Республике Марий-Эл было самым доступным в России в 2025 году, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Десятка регионов с самыми доступными ценами выглядят следующим образом. На первом - Республика Калмыкия - 3 475 рублей в сутки за номер. Забайкальский край - 4 313, Марий-Эл - 4 496, Орловская область - 4 526, Вологодская область - 4 632, Оренбургская область - 4 765, Коми - 4 936, Ханты-мансийский автономный округ - 5 185, Еврейская автономная область - 5 222 и Томская область - 5 333", - сказал он на пресс-конференции союза, прошедшей в пресс-центре "Россия сегодня".
При этом Уманский пояснил, что при анализе учитывались все объекты размещения в регионе, в том числе и пятизвездочные, и без звезд. "Это средняя температура по больнице", - отметил глава РСТ.
В число самых дорогих регионов вошли Республика Алтай - 21 106 рублей за ночь, Ленинградская область - 13 240 рублей и Московская область - 11 835 рублей. Следом в десятке расположились Адыгея - 11 320 рублей, Ставропольский край - 11 688 рублей, Тверская область - 11 565 руб, Краснодарский край - 10 653 рублей и Карелия - 10 460 рублей.
Замкнули десятку регионов с самой дорогой ночью в гостиницах и других средствах размещения Алтайский край (10 379 рублей) и Костромская область (10 363 рублей), заключил Уманский.