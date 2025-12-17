Комитет бундестага одобрил оборонные закупки на 50 миллиардов евро

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Бюджетный комитет бундестага одобрил рекордный пакет оборонных закупок для бундесвера на сумму более 50 миллиардов евро.

Как заявил по итогам заседания комитета министр обороны ФРГ Борис Писториус, пакет включает около 30 крупных контрактов для бундесвера.

"Мы смогли установить новый рекорд (по расходам на вооружение - ред.)… Это огромные инвестиции, и мы все это понимаем, но это инвестиции, которые действительно необходимы в ближайшие годы", - заявил Писториус.

При этом он утверждал, что рекордные расходы на вооружение немецкой армии не "являются самоцелью", а служат, по его словам, "четкой цели – эффективной защите страны, полному восстановлению ее сдерживающего и оборонного потенциала".

Контракты для бундесвера охватывают закупку экипировки и боевого снаряжения, 200 боевых машин пехоты Puma, системы ПРО Arrow 3, разведывательных спутников и других видов военной техники.

Самая крупная статья расходов касается экипировки и боевого снаряжения для солдат на сумму более 20 миллиардов евро. "Речь идет о том, что в перспективе мы планируем увеличить численность личного состава бундесвера до 460 тысяч человек, и для этого необходимо иметь боевую экипировку и снаряжение для такого количества военнослужащих", - обосновал расходы Писториус.