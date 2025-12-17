Рейтинг@Mail.ru
Комитет бундестага одобрил оборонные закупки на 50 миллиардов евро
17.12.2025
Комитет бундестага одобрил оборонные закупки на 50 миллиардов евро
Комитет бундестага одобрил оборонные закупки на 50 миллиардов евро - РИА Новости, 17.12.2025
Комитет бундестага одобрил оборонные закупки на 50 миллиардов евро
Бюджетный комитет бундестага одобрил рекордный пакет оборонных закупок для бундесвера на сумму более 50 миллиардов евро. РИА Новости, 17.12.2025
в мире
германия
бундестаг германии
борис писториус
германия
в мире, германия, бундестаг германии, борис писториус
В мире, Германия, Бундестаг Германии, Борис Писториус
Комитет бундестага одобрил оборонные закупки на 50 миллиардов евро

Комитет бундестага одобрил рекордный пакет оборонных закупок на 50 млрд евро

Военнослужащий около танков Leopard
Военнослужащий около танков Leopard - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Военнослужащий около танков Leopard. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Бюджетный комитет бундестага одобрил рекордный пакет оборонных закупок для бундесвера на сумму более 50 миллиардов евро.
Как заявил по итогам заседания комитета министр обороны ФРГ Борис Писториус, пакет включает около 30 крупных контрактов для бундесвера.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Песков прокомментировал слова Писториуса о войне НАТО и России
17 ноября, 13:47
17 ноября, 13:47
"Мы смогли установить новый рекорд (по расходам на вооружение - ред.)… Это огромные инвестиции, и мы все это понимаем, но это инвестиции, которые действительно необходимы в ближайшие годы", - заявил Писториус.
При этом он утверждал, что рекордные расходы на вооружение немецкой армии не "являются самоцелью", а служат, по его словам, "четкой цели – эффективной защите страны, полному восстановлению ее сдерживающего и оборонного потенциала".
Контракты для бундесвера охватывают закупку экипировки и боевого снаряжения, 200 боевых машин пехоты Puma, системы ПРО Arrow 3, разведывательных спутников и других видов военной техники.
Денис Шмыгаль
Украина и Германия договорились о финансировании ВСУ, заявил Шмыгаль
Вчера, 19:27
Вчера, 19:27
Самая крупная статья расходов касается экипировки и боевого снаряжения для солдат на сумму более 20 миллиардов евро. "Речь идет о том, что в перспективе мы планируем увеличить численность личного состава бундесвера до 460 тысяч человек, и для этого необходимо иметь боевую экипировку и снаряжение для такого количества военнослужащих", - обосновал расходы Писториус.
Бундестаг ранее увеличил оборонный бюджет Германии на 2026 году примерно до 108 миллиардов евро — самого высокого уровня со времен окончания холодной войны. В основном средства пойдут на закупки военной техники и боеприпасов, значительная часть которых финансируется за счет кредитов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Мерц сошел с ума, заявили в Германии
Вчера, 17:11
Вчера, 17:11
 
В мире, Германия, Бундестаг Германии, Борис Писториус
 
 
