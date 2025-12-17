Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге призвали к участию немецких военных в миссии на Украине
16:41 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/germaniya-2062708155.html
В бундестаге призвали к участию немецких военных в миссии на Украине
Председатель комитета бундестага по обороне от правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Томас Рёвекамп призвал к участию немецких военных в... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:41:00+03:00
2025-12-17T16:41:00+03:00
В бундестаге призвали к участию немецких военных в миссии на Украине

Рёвекамп призвал к участию ФРГ в военной миссии на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Председатель комитета бундестага по обороне от правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Томас Рёвекамп призвал к участию немецких военных в возможной многонациональной миссии по обеспечению безопасности Украины.
На этой неделе в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
"Устойчивый мир на Украине потребует чёткого участия в сфере политики безопасности. Поэтому Германия должна внести как кадровый, так и материальный вклад в многонациональную миссию", - заявил Рёвекамп в интервью газете Rheinische Post.
Он отметил, что основные приоритеты в силу возможностей бундесвера заключаются в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства патрулированием, в логистике, а также в восстановлении и повышении боеспособности украинских вооружённых сил.
"Размещение немецких военнослужащих на территории Украины для такой миссии весьма вероятно. Однако в настоящее время не просматривается необходимость постоянного размещения крупных подразделений бундесвера для контроля за соблюдением режима прекращения огня и для военной поддержки", - добавил он.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на вопрос ведущего телеканала ZDF о том, что именно имеется ввиду под гарантиями безопасности для Украины, предположил, что речь должна идти об обеспечении безопасности "демилитаризованной зоны", воздушного пространства Украины и ее "выхода к морю". Политик уточнил, что в ответ на "вторжения и атаки мы бы ответили". При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, могли бы ли силы бундесвера присутствовать на территории Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
