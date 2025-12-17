Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото

В бундестаге призвали к участию немецких военных в миссии на Украине

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Председатель комитета бундестага по обороне от правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Томас Рёвекамп призвал к участию немецких военных в возможной многонациональной миссии по обеспечению безопасности Украины.

"Устойчивый мир на Украине потребует чёткого участия в сфере политики безопасности. Поэтому Германия должна внести как кадровый, так и материальный вклад в многонациональную миссию", - заявил Рёвекамп в интервью газете Rheinische Post.

Он отметил, что основные приоритеты в силу возможностей бундесвера заключаются в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства патрулированием, в логистике, а также в восстановлении и повышении боеспособности украинских вооружённых сил.

"Размещение немецких военнослужащих на территории Украины для такой миссии весьма вероятно. Однако в настоящее время не просматривается необходимость постоянного размещения крупных подразделений бундесвера для контроля за соблюдением режима прекращения огня и для военной поддержки", - добавил он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц , отвечая на вопрос ведущего телеканала ZDF о том, что именно имеется ввиду под гарантиями безопасности для Украины, предположил, что речь должна идти об обеспечении безопасности "демилитаризованной зоны", воздушного пространства Украины и ее "выхода к морю". Политик уточнил, что в ответ на "вторжения и атаки мы бы ответили". При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, могли бы ли силы бундесвера присутствовать на территории Украины.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.