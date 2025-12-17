https://ria.ru/20251217/futbol-2062753509.html
Игрок "Маклсфилд Таун" Маклеод умер в результате ДТП
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Футболист "Маклсфилд Таун" Итан Маклеод погиб в возрасте 21 года в результате ДТП, сообщается на сайте клуба.
Инцидент произошел во вторник вечером. 21-летний футболист попал в аварию, возвращаясь с матча 15-го тура Северной Национальной лиги Англии
против "Бедфорда".
"Итан был невероятно талантливым и уважаемым игроком нашей первой команды, у которого вся жизнь была впереди. Профессионализм и непоколебимая рабочая этика Итана вдохновляли каждого, а его жажда жизни вызывала улыбки на наших лицах – даже в самые темные дни. Известие о кончине Итана потрясло весь наш клуб, и никакие слова не могут передать ту огромную печаль и чувство утраты, которые мы испытываем сейчас. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Итана в этот тяжелейший период, заверяя, что окажем всю возможную поддержку тем, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении команды.
Маклеод является воспитанником "Вулверхемптона" и выступал в составе "Маклсфилда" с лета 2025 года.