Игрок "Маклсфилд Таун" Маклеод умер в результате ДТП

"Итан был невероятно талантливым и уважаемым игроком нашей первой команды, у которого вся жизнь была впереди. Профессионализм и непоколебимая рабочая этика Итана вдохновляли каждого, а его жажда жизни вызывала улыбки на наших лицах – даже в самые темные дни. Известие о кончине Итана потрясло весь наш клуб, и никакие слова не могут передать ту огромную печаль и чувство утраты, которые мы испытываем сейчас. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Итана в этот тяжелейший период, заверяя, что окажем всю возможную поддержку тем, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении команды.