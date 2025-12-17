Рейтинг@Mail.ru
Игрок "Маклсфилд Таун" Маклеод умер в результате ДТП - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:16 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/futbol-2062753509.html
Игрок "Маклсфилд Таун" Маклеод умер в результате ДТП
Игрок "Маклсфилд Таун" Маклеод умер в результате ДТП - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Игрок "Маклсфилд Таун" Маклеод умер в результате ДТП
Футболист "Маклсфилд Таун" Итан Маклеод погиб в возрасте 21 года в результате ДТП, сообщается на сайте клуба. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T19:16:00+03:00
2025-12-17T19:16:00+03:00
футбол
спорт
англия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062752980_0:0:733:413_1920x0_80_0_0_741706b15e1b6231718f55f1773a1214.jpg
англия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062752980_19:0:670:488_1920x0_80_0_0_c4cbc7e85d818f645c8562254ef509f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, англия
Футбол, Спорт, Англия
Игрок "Маклсфилд Таун" Маклеод умер в результате ДТП

В возрасте 21 года умер игрок "Маклсфилд Таун" Маклеод

© Фото : ФК "Маклсфилд Таун"Итан Маклеод
Итан Маклеод - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : ФК "Маклсфилд Таун"
Итан Маклеод. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Футболист "Маклсфилд Таун" Итан Маклеод погиб в возрасте 21 года в результате ДТП, сообщается на сайте клуба.
Инцидент произошел во вторник вечером. 21-летний футболист попал в аварию, возвращаясь с матча 15-го тура Северной Национальной лиги Англии против "Бедфорда".
"Итан был невероятно талантливым и уважаемым игроком нашей первой команды, у которого вся жизнь была впереди. Профессионализм и непоколебимая рабочая этика Итана вдохновляли каждого, а его жажда жизни вызывала улыбки на наших лицах – даже в самые темные дни. Известие о кончине Итана потрясло весь наш клуб, и никакие слова не могут передать ту огромную печаль и чувство утраты, которые мы испытываем сейчас. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Итана в этот тяжелейший период, заверяя, что окажем всю возможную поддержку тем, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении команды.
Маклеод является воспитанником "Вулверхемптона" и выступал в составе "Маклсфилда" с лета 2025 года.
 
ФутболСпортАнглия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала