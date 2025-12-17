Рейтинг@Mail.ru
Финляндия отвергла идею о взносах из нацбюджета для помощи Украине - РИА Новости, 17.12.2025
09:52 17.12.2025
Финляндия отвергла идею о взносах из нацбюджета для помощи Украине
в мире
россия
украина
киев
петтери орпо
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, петтери орпо, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Петтери Орпо, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Финляндия отвергла идею о взносах из нацбюджета для помощи Украине

Орпо исключил возможность помощи Украине из национального бюджета Финляндии

Флаг Финляндии
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал невозможной реализацию идеи о внесении страной взносов из национального бюджета для помощи Украине в случае провала попытки ЕС использовать активы РФ для кредита Киеву.
"Это невозможно", - заявил Орпо изданию Financial Times, комментируя идею об использовании совместного займа или внесения каждой страной взносов из национального бюджета для помощи Украине в качестве "паланов Б или В".
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Премьер Финляндии сделал провокационное заявление о России
