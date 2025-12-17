Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль креативных тюбингов "Mash на горке" завершился в Москве - РИА Новости, 17.12.2025
19:33 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/festival-2062756405.html
Фестиваль креативных тюбингов "Mash на горке" завершился в Москве
Фестиваль креативных тюбингов "Mash на горке" завершился в Москве - РИА Новости, 17.12.2025
Фестиваль креативных тюбингов "Mash на горке" завершился в Москве
Столичный парк 50-летия Октября 13 декабря превратился в центр семейных зимних развлечений. Фестиваль "Mash на горке" собрал гостей на событие, которое... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T19:33:00+03:00
2025-12-17T19:33:00+03:00
Фестиваль креативных тюбингов "Mash на горке" завершился в Москве

Участники ежегодного фестиваля креативных тюбингов "Mash на горке" в парке 50-летия Октября
Участники ежегодного фестиваля креативных тюбингов Mash на горке в парке 50-летия Октября - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Участники ежегодного фестиваля креативных тюбингов "Mash на горке" в парке 50-летия Октября
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - организаторы фестиваля "Mash на горке". Столичный парк 50-летия Октября 13 декабря превратился в центр семейных зимних развлечений. Фестиваль "Mash на горке" собрал гостей на событие, которое объединило спорт, творчество и городской драйв. Ключевыми моментами стали захватывающие соревнования на тюбингах — гости приносили невероятные самодельные конструкции, поражающие воображение, а также создавали концептуальные костюмы с украшенными ватрушками.
"Фестиваль прошел успешно, и мы учли пожелания участников для будущих мероприятий. “Mash на горке” стал пространством, где люди встречаются офлайн, участвуют в творческих активностях, соревнуются и получают удовольствие от общения и совместного времяпрепровождения. Такой подход позволяет укреплять сообщество и делать каждый визит на фестиваль запоминающимся", — прокомментировал генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.
Участники подходили к заездам с фантазией и смелостью: одни создавали тюбинги в форме тарелки с блинами, другие – в форме салата "Оливье", а третьи изображали пришельцев.
На мероприятии была и "тюбинговая полиция", которая следила за порядком на фестивале. Тоже с юмором: например, злостных нарушителей обещали "заставлять надувать ватрушки ртом". Шутки и хорошее настроение — те факторы, которые отмечало большинство гостей.
Также зарядку для участников провела амбассадор ООД "Здоровое Отечество", спортивный блогер Анастасия Тукмачева. Всего на фестивале прошло 30 заездов. Победителей наградили памятными медалями, а гостей поддерживал зажигательный DJ-сет. Для комфортного отдыха были подготовлены интерактивные зоны Mash: "Инструменты для создания новостей", "Рыбалка" от Mash Room с игрушками в виде знаменитостей и зона "Сосули" с кольцебросом, переосмысленным в медийный квест.
Фестиваль показал, как через игру и творчество можно донести важные ценности сотрудничества, самореализации и здорового образа жизни.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
