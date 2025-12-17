Фестиваль креативных тюбингов "Mash на горке" завершился в Москве

МОСКВА, 17 дек - организаторы фестиваля "Mash на горке". Столичный парк 50-летия Октября 13 декабря превратился в центр семейных зимних развлечений. Фестиваль "Mash на горке" собрал гостей на событие, которое объединило спорт, творчество и городской драйв. Ключевыми моментами стали захватывающие соревнования на тюбингах — гости приносили невероятные самодельные конструкции, поражающие воображение, а также создавали концептуальные костюмы с украшенными ватрушками.

"Фестиваль прошел успешно, и мы учли пожелания участников для будущих мероприятий. “Mash на горке” стал пространством, где люди встречаются офлайн, участвуют в творческих активностях, соревнуются и получают удовольствие от общения и совместного времяпрепровождения. Такой подход позволяет укреплять сообщество и делать каждый визит на фестиваль запоминающимся", — прокомментировал генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

Участники подходили к заездам с фантазией и смелостью: одни создавали тюбинги в форме тарелки с блинами, другие – в форме салата "Оливье", а третьи изображали пришельцев.

На мероприятии была и "тюбинговая полиция", которая следила за порядком на фестивале. Тоже с юмором: например, злостных нарушителей обещали "заставлять надувать ватрушки ртом". Шутки и хорошее настроение — те факторы, которые отмечало большинство гостей.

Также зарядку для участников провела амбассадор ООД "Здоровое Отечество", спортивный блогер Анастасия Тукмачева. Всего на фестивале прошло 30 заездов. Победителей наградили памятными медалями, а гостей поддерживал зажигательный DJ-сет. Для комфортного отдыха были подготовлены интерактивные зоны Mash: "Инструменты для создания новостей", "Рыбалка" от Mash Room с игрушками в виде знаменитостей и зона "Сосули" с кольцебросом, переосмысленным в медийный квест.

Фестиваль показал, как через игру и творчество можно донести важные ценности сотрудничества, самореализации и здорового образа жизни.