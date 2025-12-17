https://ria.ru/20251217/es-2062779808.html
Канцлер Австрии назвал коррупцию на Украине "более чем неприятным событием"
Канцлер Австрии назвал коррупцию на Украине "более чем неприятным событием" - РИА Новости, 17.12.2025
Канцлер Австрии назвал коррупцию на Украине "более чем неприятным событием"
"Более чем неприятные события", связанные с коррупцией, которые нельзя оставлять без внимания, происходят на Украине, считает канцлер Австрии Кристиан Штокер. РИА Новости, 17.12.2025
Канцлер Австрии назвал коррупцию на Украине "более чем неприятным событием"
ВЕНА, 17 дек - РИА Новости. "Более чем неприятные события", связанные с коррупцией, которые нельзя оставлять без внимания, происходят на Украине, считает канцлер Австрии Кристиан Штокер.
Как сообщила пресс-служба парламента, в среду комитет по делам Евросоюза национального совета (нижняя палата парламента) Австрии
в преддверии заседания Европейского совета
в четверг-пятницу обсудил ключевые вопросы европейской политики. Канцлер республики и министр по делам Европы
Клаудиа Плакольм высказались по поводу нынешнего развития ситуации на Украине
и продолжающихся мирных усилий.
"Отвечая на вопрос депутата Роберта Лаймера (СДПА) о коррупции на Украине, Штокер заявил, что там имеют место "более чем неприятные события", которые нельзя оставлять без внимания. Достаточность существующих механизмов контроля, по его словам, еще предстоит оценить", - говорится в релизе национального совета.
В релизе также отмечается, что назначение отдельного спецпредставителя ЕС
по Украине, о чем также спрашивал Лаймер, канцлер Австрии счел нецелесообразным, уточнив, что многие главы государств Евросоюза используют собственные дипломатические каналы.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.