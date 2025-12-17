Рейтинг@Mail.ru
Канцлер Австрии назвал коррупцию на Украине "более чем неприятным событием"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 17.12.2025
Канцлер Австрии назвал коррупцию на Украине "более чем неприятным событием"
Канцлер Австрии назвал коррупцию на Украине "более чем неприятным событием" - РИА Новости, 17.12.2025
Канцлер Австрии назвал коррупцию на Украине "более чем неприятным событием"
"Более чем неприятные события", связанные с коррупцией, которые нельзя оставлять без внимания, происходят на Украине, считает канцлер Австрии Кристиан Штокер. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
австрия
европа
европейский совет
евросоюз
украина
австрия
европа
Канцлер Австрии назвал коррупцию на Украине "более чем неприятным событием"

Штокер: коррупционные проблемы на Украине нельзя игнорировать

Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
ВЕНА, 17 дек - РИА Новости. "Более чем неприятные события", связанные с коррупцией, которые нельзя оставлять без внимания, происходят на Украине, считает канцлер Австрии Кристиан Штокер.
Как сообщила пресс-служба парламента, в среду комитет по делам Евросоюза национального совета (нижняя палата парламента) Австрии в преддверии заседания Европейского совета в четверг-пятницу обсудил ключевые вопросы европейской политики. Канцлер республики и министр по делам Европы Клаудиа Плакольм высказались по поводу нынешнего развития ситуации на Украине и продолжающихся мирных усилий.
"Отвечая на вопрос депутата Роберта Лаймера (СДПА) о коррупции на Украине, Штокер заявил, что там имеют место "более чем неприятные события", которые нельзя оставлять без внимания. Достаточность существующих механизмов контроля, по его словам, еще предстоит оценить", - говорится в релизе национального совета.
В релизе также отмечается, что назначение отдельного спецпредставителя ЕС по Украине, о чем также спрашивал Лаймер, канцлер Австрии счел нецелесообразным, уточнив, что многие главы государств Евросоюза используют собственные дипломатические каналы.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Евродепутат призвал приостановить помощь Украине из-за коррупции
2 декабря, 17:21
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
