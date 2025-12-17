Канцлер Австрии назвал коррупцию на Украине "более чем неприятным событием"

ВЕНА, 17 дек - РИА Новости. "Более чем неприятные события", связанные с коррупцией, которые нельзя оставлять без внимания, происходят на Украине, считает канцлер Австрии Кристиан Штокер.

Как сообщила пресс-служба парламента, в среду комитет по делам Евросоюза национального совета (нижняя палата парламента) Австрии в преддверии заседания Европейского совета в четверг-пятницу обсудил ключевые вопросы европейской политики. Канцлер республики и министр по делам Европы Клаудиа Плакольм высказались по поводу нынешнего развития ситуации на Украине и продолжающихся мирных усилий.

"Отвечая на вопрос депутата Роберта Лаймера (СДПА) о коррупции на Украине, Штокер заявил, что там имеют место "более чем неприятные события", которые нельзя оставлять без внимания. Достаточность существующих механизмов контроля, по его словам, еще предстоит оценить", - говорится в релизе национального совета.

В релизе также отмечается, что назначение отдельного спецпредставителя ЕС по Украине, о чем также спрашивал Лаймер, канцлер Австрии счел нецелесообразным, уточнив, что многие главы государств Евросоюза используют собственные дипломатические каналы.