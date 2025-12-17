В ЕС призвал устранить внутренние границы для движения войск

БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Депутаты Европарламента в резолюции призвали устранить внутренние границы ЕС для ускорения перемещения войск, военной техники и оборудования, а также активизировать модернизацию транспортной инфраструктуры союза, говорится в опубликованном заявлении на сайте законодательного органа ЕС.

Еврокомиссия 19 ноября предложила план по обеспечению военной мобильности в ЕС на случай кризисов в области безопасности и в мирное время, который предполагает обеспечение быстрой транспортировки ВС и техники по европейской территории.

"Они (евродепутаты – ред.) рекомендуют работать над созданием "военного Шенгена", усиленного специальной рабочей группой по военной мобильности и европейским координатором для упорядочения реализации различных инициатив. Еврокомиссия, в свою очередь, должна подготовить соответствующую дорожную карту", – говорится в документе.

Отмечается, что Европарламент приветствовал предложение Еврокомиссии увеличить финансирование военной мобильности в следующем долгосрочном бюджете ЕС до более чем 17 миллиардов евро и призвал страны союза не сокращать эту сумму, как это было сделано при формировании бюджета на 2021–2027 годы. По оценке депутатов, модернизация около 500 критически важных объектов инфраструктуры, включая мосты и тоннели, потребует не менее 100 миллиардов евро. В этой связи ЕК предлагается упростить процедуры финансирования проектов двойного назначения.

Парламент указывает, что, несмотря на достигнутый прогресс, в ЕС по-прежнему сохраняются значительные административные, финансовые и инфраструктурные препятствия, из-за которых перемещение военной техники по территории союза иногда занимает более месяца.

"Парламент подчеркивает, что военная мобильность является приоритетом сотрудничества ЕС и НАТО и имеет ключевое значение для обеспечения перемещения союзных сил в мирное время, в период кризиса или в условиях конфликта. В резолюции содержится призыв к регулярным совместным учениям и тестированию процедур для выявления и устранения существующих препятствий. Депутаты также считают необходимым, чтобы ЕС следовал примеру НАТО и обеспечил возможность пересечения внутренний границ союза силами быстрого реагирования в течение трех дней в мирное время и 24 часов в кризисной ситуации", - добавляется в заявлении.