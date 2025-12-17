Рейтинг@Mail.ru
В ЕС призвал устранить внутренние границы для движения войск - РИА Новости, 17.12.2025
23:00 17.12.2025
В ЕС призвал устранить внутренние границы для движения войск
Депутаты Европарламента в резолюции призвали устранить внутренние границы ЕС для ускорения перемещения войск, военной техники и оборудования, а также... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
россия
европа
сербия
дмитрий песков
александр вучич
евросоюз
еврокомиссия
В мире, Россия, Европа, Сербия, Дмитрий Песков, Александр Вучич, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Депутаты Европарламента в резолюции призвали устранить внутренние границы ЕС для ускорения перемещения войск, военной техники и оборудования, а также активизировать модернизацию транспортной инфраструктуры союза, говорится в опубликованном заявлении на сайте законодательного органа ЕС.
Еврокомиссия 19 ноября предложила план по обеспечению военной мобильности в ЕС на случай кризисов в области безопасности и в мирное время, который предполагает обеспечение быстрой транспортировки ВС и техники по европейской территории.
"Они (евродепутаты – ред.) рекомендуют работать над созданием "военного Шенгена", усиленного специальной рабочей группой по военной мобильности и европейским координатором для упорядочения реализации различных инициатив. Еврокомиссия, в свою очередь, должна подготовить соответствующую дорожную карту", – говорится в документе.
Отмечается, что Европарламент приветствовал предложение Еврокомиссии увеличить финансирование военной мобильности в следующем долгосрочном бюджете ЕС до более чем 17 миллиардов евро и призвал страны союза не сокращать эту сумму, как это было сделано при формировании бюджета на 2021–2027 годы. По оценке депутатов, модернизация около 500 критически важных объектов инфраструктуры, включая мосты и тоннели, потребует не менее 100 миллиардов евро. В этой связи ЕК предлагается упростить процедуры финансирования проектов двойного назначения.
Парламент указывает, что, несмотря на достигнутый прогресс, в ЕС по-прежнему сохраняются значительные административные, финансовые и инфраструктурные препятствия, из-за которых перемещение военной техники по территории союза иногда занимает более месяца.
"Парламент подчеркивает, что военная мобильность является приоритетом сотрудничества ЕС и НАТО и имеет ключевое значение для обеспечения перемещения союзных сил в мирное время, в период кризиса или в условиях конфликта. В резолюции содержится призыв к регулярным совместным учениям и тестированию процедур для выявления и устранения существующих препятствий. Депутаты также считают необходимым, чтобы ЕС следовал примеру НАТО и обеспечил возможность пересечения внутренний границ союза силами быстрого реагирования в течение трех дней в мирное время и 24 часов в кризисной ситуации", - добавляется в заявлении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что европейские страны явно готовятся к войне с Россией, отметил, что в Европе очень сильны промилитаристские настроения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ раскрыли, как ЕС спровоцирует войну с Россией
Вчера, 09:03
 
