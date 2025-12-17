Рейтинг@Mail.ru
Более 7 тысяч деревьев высадят в разных районах Москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:52 17.12.2025 (обновлено: 15:53 18.12.2025)
Более 7 тысяч деревьев высадят в разных районах Москвы
2025-12-17T15:52:00+03:00
2025-12-18T15:53:00+03:00
2025
Более 7 тысяч деревьев высадят в разных районах Москвы

В Москве высадят более семи тысяч деревьев в трех административных округах

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 7 тысяч деревьев планируется высадить в Северном, Северо-Западном и Западном столичных административных округах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Более 7 тысяч деревьев планируется высадить в Северном, Северо-Западном и Западном административных округах Москвы в зоне строительства важного элемента транспортной сети города - автодороги от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы", - говорится в сообщении.
Зеленый маяк: как экоцентр в Москве учит сортировке отходов
17 декабря, 11:11
Отмечается, что специалисты уже подбирают подходящие участки. Планируется озеленить большие территории в округах, где пройдет магистраль, а также точечно дополнительно высадить растения на дворовых территориях, в парках, скверах и местах отдыха.
"Кроме того, крупномерные деревья высадят в полосы зеленых насаждений рядом с объектами транспортной инфраструктуры. Работы будут вести в течение всего срока дорожного строительства вплоть до 2028 года", - уточняется в сообщении.
Сообщается, что специалисты тщательно подбирают породный состав, чтобы деревья благополучно прижились. В Москве хорошо проявили себя клены, липы и декоративные яблони: они достаточно устойчивы в городской среде, показывают высокую приживаемость, активно развиваются и придают городскому ландшафту эстетическую привлекательность.
"Указанные породы станут основой озеленения северо-запада Москвы. Вместе с ними высадят и другие лиственные деревья, а также хвойные породы - ель и сосну. Таким образом, в столице реализуют запрос на увеличение количества хвойников. Они оздоравливают воздух благодаря содержащимся в них фитонцидам и круглогодично радуют глаз москвичей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в новых микрорайонах планируют создавать дополнительные зеленые зоны. На месте пустующих участков сделают композиции из деревьев, высаженных в несколько ярусов, а также растений разного периода цветения. В результате масштабного озеленения на северо-западе Москвы появятся новые популярные места для горожан, где они смогут отдыхать в любое время года, активно проводить время с семьей и заниматься спортом.
Около 1,3 тысячи катков будут работать в Москве этой зимой
17 декабря, 12:10
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
