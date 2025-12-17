Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии ждут улучшения отношений с Россией после досрочных выборов
02:34 17.12.2025 (обновлено: 05:51 17.12.2025)
В Болгарии ждут улучшения отношений с Россией после досрочных выборов
В Болгарии ждут улучшения отношений с Россией после досрочных выборов
Коалиция, выступающая за диалог с Россией, может появиться в Болгарии после проведения досрочных выборов, заявил болгарский евродепутат Петар Волгин газете... РИА Новости, 17.12.2025
в мире, болгария, россия, румен радев, возрождение
В мире, Болгария, Россия, Румен Радев, Возрождение
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Коалиция, выступающая за диалог с Россией, может появиться в Болгарии после проведения досрочных выборов, заявил болгарский евродепутат Петар Волгин газете "Известия".
По словам депутата, в случае появления на досрочных выборах новой партии президента она может добиться успеха в случае формирования правящей коалиции с партией "Возрождение".
Румен Радев, и "Возрождение" выступают за развитие дружественных отношений с Россией, а не за санкции и отрицание всего российского. Если коалиция, о которой я говорю, действительно состоится, я ожидаю значительного улучшения отношений между странами", — отметил депутат.
В пятницу Народное собрание приняло отставку правительства во главе с премьер-министром Росеном Желязковым. Отставку правительства требовали участники массовых протестов, охвативших Болгарию на прошлой неделе. В стране будут проведены досрочные выборы.
Болгария долгое время погружена в политический кризис, состоявшиеся в октябре 2024 года досрочные выборы были седьмыми за 3,5 года.
В миреБолгарияРоссияРумен РадевВозрождение
 
 
