Белоусов назвал создание единой цифровой среды в Минобороны приоритетом

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал одним из приоритетных направлений создание единой цифровой среды в Минобороны РФ.

"Десятое приоритетное направление - создание единой цифровой среды в Министерстве обороны", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.