Белоусов оценил поставки комплексов РЭБ на передовую

14:30 17.12.2025 (обновлено: 14:39 17.12.2025)
© Фото : Vitaly V. Kuzmin Комплекс РЭБ "Красуха-2"
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Комплекс РЭБ "Красуха-2". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Свыше 130 тысяч комплексов РЭБ для борьбы с дронами было поставлено с начала года на передовую, необходимо продолжить насыщение подразделений эффективными средствами, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"С начала года на передовую поставлено свыше 130 тысяч комплексов, что в 6,5 раз больше, чем в прошлом году. Тем не менее, необходимо продолжить насыщение подразделений на линии боевого соприкосновения эффективными средствами тактической РЭБ. Это одна из ключевых задач следующего года", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Президент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
Вчера, 13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовРЭБУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
