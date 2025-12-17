Белоусов оценил поставки комплексов РЭБ на передовую

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Свыше 130 тысяч комплексов РЭБ для борьбы с дронами было поставлено с начала года на передовую, необходимо продолжить насыщение подразделений эффективными средствами, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.