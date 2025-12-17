https://ria.ru/20251217/belousov-2062639992.html
Белоусов рассказал об эффективности точечных ударов ВС России
Эффективность точечных ударов ВС РФ составляет порядка 60% - "на порядок выше" эффективности ударов ВСУ по территории РФ, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 17.12.2025
