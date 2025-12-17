Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал об эффективности точечных ударов ВС России - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/belousov-2062639992.html
Белоусов рассказал об эффективности точечных ударов ВС России
Белоусов рассказал об эффективности точечных ударов ВС России - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал об эффективности точечных ударов ВС России
Эффективность точечных ударов ВС РФ составляет порядка 60% - "на порядок выше" эффективности ударов ВСУ по территории РФ, заявил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:27:00+03:00
2025-12-17T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059225600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5fb03546ddf038454bea57bab671c0f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059225600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d2dfc709bc5f041effe321623838f78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Белоусов рассказал об эффективности точечных ударов ВС России

Белоусов: эффективность точечных ударов ВС России составляет порядка 60%

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Эффективность точечных ударов ВС РФ составляет порядка 60% - "на порядок выше" эффективности ударов ВСУ по территории РФ, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"К слову сказать, эффективность точечных российских ударов составляет около 60%, - что на порядок выше эффективности украинских ударов по российской территории", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала