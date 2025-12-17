Рейтинг@Mail.ru
Авиация будет обеспечена новыми средствами поражения БПЛА, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 17.12.2025 (обновлено: 14:47 17.12.2025)
Авиация будет обеспечена новыми средствами поражения БПЛА, заявил Белоусов
Авиация будет обеспечена новыми средствами поражения БПЛА, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Авиация будет обеспечена новыми средствами поражения БПЛА, заявил Белоусов
Армейская авиация Вооруженных сил РФ будет обеспечена новыми средствами поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
владимир путин
россия
безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Авиация будет обеспечена новыми средствами поражения БПЛА, заявил Белоусов

Белоусов: армейская авиация будет обеспечена новыми средствами поражения БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Армейская авиация Вооруженных сил РФ будет обеспечена новыми средствами поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в среду на расширенной коллегии ведомства.
"Обеспечим армейскую авиацию новыми средствами поражения БПЛА", - сказал Белоусов.
В расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР
"Катастрофическое поражение": на Западе нашли выход из ситуации на Украине
16 декабря, 05:52
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
